Facebook και Instagram τιμωρούν την αντιγραφή: Τι αλλάζει οριστικά για τους δημιουργούς

Σύνοψη

Η Meta μειώνει δραστικά την οργανική απήχηση (reach) και αφαιρεί τη δυνατότητα δημιουργίας εσόδων (demonetization) από λογαριασμούς που συστηματικά αναρτούν μη πρωτότυπο υλικό.

Μικρές αλλαγές σε ξένα βίντεο, όπως η προσθήκη περιθωρίων (borders), οι απλές αντιδράσεις μέσω εκφράσεων του προσώπου ή η αλλαγή ταχύτητας αναπαραγωγής, ταξινομούνται πλέον ρητά ως "unoriginal".

Η χρήση υλικού τρίτων επιτρέπεται μόνο εάν ο δημιουργός προσθέτει νέα, ουσιαστικά στοιχεία, βαθιά ανάλυση ή πραγματική βελτίωση της αφήγησης του βίντεο.

Πάνω από 20 εκατομμύρια λογαριασμοί διαγράφηκαν εντός του 2025 λόγω πλαστοπροσωπίας γνωστών δημιουργών.

Η εταιρεία ενσωματώνει ένα αναβαθμισμένο εργαλείο προστασίας περιεχομένου, επιτρέποντας στους δημιουργούς να υποβάλλουν εφέσεις εάν θεωρούν ότι το αυθεντικό τους βίντεο επισημάνθηκε λανθασμένα ως αντιγραφή.

Πώς το μη πρωτότυπο περιεχόμενο οδηγεί σε απώλεια εσόδων και απήχησης

Ο αλγόριθμος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αξιολογείται η δημιουργικότητα. Μετά από χρόνια παραπόνων σχετικά με λογαριασμούς που θησαυρίζουν αναπαράγοντας τη δουλειά τρίτων, η Meta εφαρμόζει ένα αυστηρότερο πλαίσιο λειτουργίας για το Facebook και το Instagram.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, οι δημιουργοί που δημοσιεύουν πρωτότυπο περιεχόμενο θα επιβραβεύονται με μεγαλύτερη προβολή στις ροές (Feed) και στα Reels, καθώς και με καλύτερες ευκαιρίες νομισματοποίησης. Αντιθέτως, όσοι βασίζονται στην απλή αναπαραγωγή ή σε ελάχιστες τροποποιήσεις υλικού άλλων, θα δουν το περιεχόμενό τους να υποβαθμίζεται (deprioritized) και, τελικά, να χάνει εντελώς τη δυνατότητα δημιουργίας εσόδων.

Για να κατανοήσουμε τη βαρύτητα αυτής της απόφασης, είναι κρίσιμο να εξετάσουμε τα ακριβή κριτήρια που θέτει η πλατφόρμα. Μέχρι πρότινος, πολλοί λογαριασμοί εκμεταλλεύονταν τα "παραθυράκια" των αλγορίθμων, κάνοντας εξαιρετικά περιορισμένες παρεμβάσεις σε ξένα βίντεο. Η Meta διευκρινίζει ρητά πως η προσθήκη γραφικών περιθωρίων (borders), η επιτάχυνση ή επιβράδυνση της ροής, και η απλή ενσωμάτωση υποτίτλων (captions) σε ένα ήδη υπάρχον βίντεο δεν επαρκούν για να χαρακτηριστεί το τελικό αποτέλεσμα ως "πρωτότυπο".

Οι συγκεκριμένοι περιορισμοί χτυπούν άμεσα μια ολόκληρη κατηγορία δημιουργών: εκείνους που παράγουν βίντεο «αντίδρασης» (reactions). Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, εάν ένας χρήστης απλώς παρακολουθεί ένα βίντεο και αντιδρά με εκφράσεις του προσώπου, ή συρράπτει πολλά διαφορετικά κλιπ χωρίς να προσθέτει δική του αφήγηση και ανάλυση, το σύστημα θα κατατάσσει την ανάρτηση ως μη πρωτότυπη. Το ίδιο ισχύει και για την απλή περιγραφή του τι συμβαίνει στην οθόνη, όταν αυτή δεν προσφέρει καμία πρόσθετη αξία στον θεατή.

Προκειμένου το περιεχόμενο που ενσωματώνει υλικό τρίτων (για παράδειγμα, μέσω της λειτουργίας Remix) να κριθεί πρωτότυπο, ο δημιουργός οφείλει να καταθέσει κάτι «πραγματικά νέο». Αυτό μεταφράζεται στην παροχή νέων, αδημοσίευτων πληροφοριών, στην εκτενή κριτική ανάλυση των όσων προβάλλονται ή στην ουσιαστική εξέλιξη της αρχικής ιστορίας. Η πλατφόρμα απαιτεί ενεργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση της πληροφορίας και όχι παθητική αναμετάδοση.

Παράλληλα με την αντιμετώπιση του φαινομένου του μη πρωτότυπου περιεχομένου, η Meta εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της πλαστοπροσωπίας. Τα δεδομένα που παραθέτει η εταιρεία καταδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Κατά τη διάρκεια του 2025, αφαιρέθηκαν περισσότεροι από 20 εκατομμύρια λογαριασμοί οι οποίοι προσπαθούσαν να υποδυθούν γνωστούς δημιουργούς προκειμένου να καρπωθούν τους ακολούθους και τις προβολές τους. Οι μαζικές αυτές διαγραφές οδήγησαν σε πτώση της τάξης του 33% στις αναφορές πλαστοπροσωπίας που σχετίζονται με λογαριασμούς μεγάλου βεληνεκούς.

Για να θωρακίσει περαιτέρω τους δημιουργούς, η Meta έχει ξεκινήσει τις δοκιμές μιας βελτιωμένης έκδοσης του εργαλείου προστασίας περιεχομένου. Ο εν λόγω μηχανισμός επιτρέπει τον ταχύτερο εντοπισμό πιθανής πλαστοπροσωπίας και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αναφέρουν άμεσα αντίστοιχα περιστατικά. Επιπρόσθετα, το σύστημα λαμβάνει υπόψη και την πιθανότητα λανθασμένων αλγοριθμικών αποφάσεων (false positives). Εάν το σύστημα εσφαλμένα επισημάνει το απολύτως αυθεντικό βίντεο ενός χρήστη ως «αντιγραμμένο», ο δημιουργός διατηρεί το δικαίωμα της άμεσης έφεσης για την επανεξέταση του περιεχομένου του.

Για την ελληνική αγορά, η εφαρμογή αυτών των κανόνων αναμένεται να επηρεάσει εκατοντάδες τοπικούς δημιουργούς, καθώς μεγάλο ποσοστό του περιεχομένου που κυκλοφορεί στα εγχώρια Reels βασίζεται στην απευθείας μετάφραση ξένων trends, στην ανακύκλωση τηλεοπτικών αποσπασμάτων ή σε σιωπηλά "duets" δίπλα σε viral βίντεο. Με τα προγράμματα νομισματοποίησης και τις συνεργασίες (sponsored posts) να εξαρτώνται απόλυτα από τα οργανικά στατιστικά, η μείωση της απήχησης θα έχει άμεσο αντίκτυπο στο εισόδημα όσων αδυνατούν να προσαρμοστούν. Οι Έλληνες creators καλούνται πλέον να επενδύσουν περισσότερο χρόνο στη συγγραφή των δικών τους σεναρίων και στην παραγωγή πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού.

Η άποψη του Techgear

Η επιθετική στάση της Meta απέναντι στο λεγόμενο "content farming" είναι μια αναγκαία διόρθωση πορείας. Η ευκολία του Remixing και των Duets δημιούργησε ένα οικοσύστημα θορύβου, όπου χιλιάδες λογαριασμοί κέρδιζαν τεράστια απήχηση παρασιτώντας πάνω στο περιεχόμενο άλλων. Με τον νέο αλγόριθμο, η πλατφόρμα ξεκαθαρίζει ότι η αλγοριθμική εύνοια απαιτεί πνευματικό κόπο. Η αφαίρεση του οικονομικού κινήτρου (demonetization) από τα αντιγραμμένα βίντεο είναι ο μόνος λειτουργικός τρόπος για να καθαρίσουν οι ροές μας από τα δεκάδες πανομοιότυπα βίντεο που ανακυκλώνονται καθημερινά.