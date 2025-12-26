Δωρεάν δύο games-διαμαντάκια για συσκευές Android από το Epic Games Store!

Αν αναζητούσατε την ιδανική ευκαιρία για να χαθείτε σε έναν κόσμο σουρεαλιστικής αρχιτεκτονικής και σιωπηλής αφήγησης, η Epic Games μόλις σας την πρόσφερε στο πιάτο. Σε μια κίνηση που αιφνιδίασε ευχάριστα την κοινότητα των gamers, οι δύο πρώτοι τίτλοι της εμβληματικής σειράς Monument Valley διατίθενται πλέον εντελώς δωρεάν μέσω του Epic Games Store για συσκευές Android.

Για όσους δεν έχουν έρθει σε επαφή με το δημιούργημα της ustwo games, το Monument Valley δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι γρίφων. Είναι μια αισθητική εμπειρία που δανείζεται στοιχεία από το έργο του M.C. Escher, παίζοντας με την προοπτική και την αδύνατη γεωμετρία. Ο παίκτης καλείται να καθοδηγήσει τη σιωπηλή πριγκίπισσα Ida μέσα από λαβυρινθώδη κάστρα και αιωρούμενες κατασκευές, περιστρέφοντας τον κόσμο για να δημιουργήσει μονοπάτια εκεί που φαινομενικά δεν υπάρχουν. Η δωρεάν διάθεση αφορά τόσο το πρωτότυπο παιχνίδι όσο και το Monument Valley 2, το οποίο εμβάθυνε περαιτέρω στη συναισθηματική νοημοσύνη της σειράς, εξερευνώντας τη σχέση μητέρας και κόρης (Ro και παιδί).

Πώς να αποκτήσετε τους τίτλους

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή, αρκεί να έχετε εγκατεστημένο το Epic Games Store στη συσκευή σας Android. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν τους τίτλους στην πλατφόρμα και να τους προσθέσουν στη συλλογή τους μόνιμα. Δεν πρόκειται για δοκιμαστική περίοδο, αλλά για πλήρη ιδιοκτησία των παιχνιδιών.

Για όσους έχουν ήδη παίξει τα παιχνίδια στο παρελθόν, αυτή είναι μια ευκαιρία να τα ξαναζήσουν σε νέες συσκευές, ίσως με καλύτερες οθόνες που αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την προσεγμένη παλέτα χρωμάτων. Για τους νεοεισερχόμενους, είναι το ιδανικό σημείο εκκίνησης πριν προχωρήσουν στο τρίτο μέρος της σειράς.

Monument Valley - [Epic Games Store Link]

Monument Valley 2 - [Epic Games Store Link]