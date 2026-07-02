Το Epic Games Store συνεχίζει ακάθεκτο την καθιερωμένη του παράδοση προσφέροντας δύο εντελώς διαφορετικά, αλλά εξίσου αξιόλογα παιχνίδια για τους χρήστες των Windows PC. Τα River City Girls 2 και I Have No Mouth, and I Must Scream αντικαθιστούν τα RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition και Voidwrought της προηγούμενης εβδομάδας.

Η προσφορά είναι ήδη ενεργή στην πλατφόρμα και θα διαρκέσει μέχρι τις 9 Ιουλίου 2026. Οποιοσδήποτε χρήστης διαθέτει λογαριασμό στην Epic Games μπορεί να προσθέσει τους δύο τίτλους στη συλλογή του εντελώς δωρεάν και να τους κρατήσει για πάντα.

I Have No Mouth, and I Must Scream: Ένα ψυχολογικό θρίλερ από τα παλιά

Η πρώτη από τις δύο δωρεάν προσφορές είναι ένα από τα πλέον εμβληματικά και σκοτεινά παιχνίδια στην ιστορία των point-and-click adventures. Κυκλοφόρησε αρχικά το 1995 και βασίζεται στο βραβευμένο με Hugo Award διήγημα του συγγραφέα Harlan Ellison, ο οποίος μάλιστα συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό του παιχνιδιού και δάνεισε τη φωνή του στον κεντρικό ανταγωνιστή.

Η πλοκή εκτυλίσσεται 109 χρόνια μετά τον αφανισμό της ανθρωπότητας από έναν υπερυπολογιστή με την ονομασία ΑΜ (Allied Mastercomputer). Ο ΑΜ, αποκτώντας συνείδηση και τρέφοντας απύθμενο μίσος για τους δημιουργούς του, διασώζει μόλις πέντε ανθρώπους. Τους κρατά εγκλωβισμένους στα έγκατα της Γης, καθιστώντας τους ουσιαστικά αθάνατους, με μοναδικό σκοπό να τους βασανίζει σωματικά και ψυχολογικά για την αιωνιότητα.

Οι παίκτες αναλαμβάνουν τον έλεγχο και των πέντε επιζώντων: του Gorrister, του Benny, της Ellen, του Nimdok και του Ted. Ο καθένας αντιμετωπίζει ένα ξεχωριστό σενάριο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα προσωπικά του τραύματα, τις αμαρτίες του παρελθόντος και τους βαθύτερους φόβους του. Αντί για την επίλυση γρίφων με την παραδοσιακή έννοια της συλλογής αντικειμένων, το I Have No Mouth, and I Must Scream εστιάζει στις ηθικές επιλογές. Το παιχνίδι δοκιμάζει τα όρια του παίκτη γύρω από ζητήματα όπως η ενοχή, η συγχώρεση και η ανθρώπινη φύση υπό καθεστώς απόλυτης εξαθλίωσης.

Σήμερα, ο τίτλος παραμένει σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να προσεγγίσουν εξαιρετικά ώριμα και δυσάρεστα θέματα. Ακόμα και με τα γραφικά της εποχής, η ατμόσφαιρα παραμένει πνιγηρή και οπτικά εντυπωσιακή, καθιστώντας το απαραίτητο απόκτημα για τους λάτρεις των narrative-driven εμπειριών.

River City Girls 2: Η αναβίωση του Beat 'em up

Στον αντίποδα του ψυχολογικού βάρους, βρίσκεται το River City Girls 2. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από τη WayForward και κυκλοφόρησε ως η άμεση συνέχεια του άκρως επιτυχημένου αρχικού τίτλου, ο οποίος έδωσε νέα πνοή στο κλασικό franchise του Kunio-kun.

Σε αυτή την περιπέτεια, οι πρωταγωνίστριες Misako και Kyoko επιστρέφουν δριμύτερες στους δρόμους της River City για να αντιμετωπίσουν το συνδικάτο εγκλήματος του Sabu. Το sequel χτίζει πάνω στα γερά θεμέλια του πρώτου παιχνιδιού, προσφέροντας έναν σημαντικά μεγαλύτερο χάρτη, γεμάτο νέες περιοχές προς εξερεύνηση, πολλαπλά καταστήματα για αναβαθμίσεις και δεκάδες αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα. Επιπλέον, έχει ενσωματωθεί ένας πλήρης κύκλος ημέρας-νύχτας, ο οποίος επηρεάζει τα περιβάλλοντα και τους εχθρούς.

Ένα από τα ισχυρότερα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού είναι το διευρυμένο ρόστερ χαρακτήρων. Πέρα από την Misako και την Kyoko, οι παίκτες μπορούν να ελέγξουν τους Kunio, Riki, Provie και Marian, καθένας με το δικό του ξεχωριστό στυλ μάχης, movesets και combos. Το σύστημα μάχης διατηρεί τη ροή και την αμεσότητα των κλασικών arcade brawlers, προσθέτοντας ωστόσο σύγχρονους μηχανισμούς juggling, εναέρια χτυπήματα και ειδικές επιθέσεις που ανταμείβουν τους παίκτες που αφιερώνουν χρόνο στην εκμάθησή τους.

Το River City Girls 2 περιλαμβάνει επίσης δυνατότητα συνεργατικού παιχνιδιού (co-op) τόσο σε τοπικό όσο και σε online επίπεδο, κάνοντας την εμπειρία εξαιρετικά διασκεδαστική όταν μοιράζεται με φίλους. Οπτικά, τα εντυπωσιακά pixel art γραφικά και τα fluid animations συνοδεύονται από ένα εξαιρετικό soundtrack, την υπογραφή του οποίου φέρει ξανά η Megan McDuffee, παραδίδοντας synth-pop ρυθμούς που δένουν άψογα με τη δράση επί της οθόνης.

Πώς να αποκτήσετε τα παιχνίδια

Η διαδικασία απόκτησης των τίτλων παραμένει εξαιρετικά απλή. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται απλώς να συνδεθούν στον λογαριασμό τους στο Epic Games Store (μέσω της ιστοσελίδας ή του desktop client), να πλοηγηθούν στην ενότητα "Free Games", να επιλέξουν τους τίτλους και να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της δωρεάν παραγγελίας. Μόλις τα παιχνίδια προστεθούν στη βιβλιοθήκη, ανήκουν στον χρήστη επ' αόριστον, χωρίς την ανάγκη συνδρομής.

River City Girls 2 - [Epic Games Store Link]

I Have No Mouth, and I Must Scream - [Epic Games Store Link]