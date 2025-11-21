Δωροεπιταγή 200€ από τη Vodafone για νέους συνδρομητές κινητής και σταθερής

Μια μοναδική έκπληξη περιμένει όλους τους νέους συνδρομητές κινητής και σταθερής Vodafone. Από σήμερα και έως την 1 Δεκεμβρίου, όλοι οι νέοι συνδρομητές συμβολαίου Vodafone που θα ενεργοποιήσουν ταυτόχρονα μία νέα γραμμή στο δίκτυο κινητής ή σταθερής της Vodafone, θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 200€ για αγορές προϊόντων τεχνολογίας από τα καταστήματα Vodafone.

Συγκεκριμένα, όλοι οι νέοι συνδρομητές Vodafone που θα αποκτήσουν πρόγραμμα σταθερής FTTH 300, 500 & 1000Mbps, double & triple play, και μία γραμμή κινητής RED Unlimited θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 200€ για αγορές από τα καταστήματα Vodafone.

Υπενθυμίζεται ότι, και οι υφιστάμενοι συνδρομητές κινητής ή σταθερής Vodafone που θα προσθέσουν μία νέα σύνδεση σταθερής FΤΤΗ 300, 500 & 1000Mbps, double & triple play ή μία νέα σύνδεση κινητής RED Unlimited, θα λάβουν δωροεπιταγή αξίας 100€, ενώ αν προσθέσουν σε αυτά τα προγράμματα επιπλέον δύο νέες υπηρεσίες, μία σύνδεση κινητής και μία σταθερής, θα λάβουν δύο δωροεπιταγές των 100€, συνολικής αξίας 200€.

Η Vodafone συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην εμπειρία των πελατών της, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας και καινοτόμες επιλογές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Με αυτή την προσφορά η εταιρεία δίνει σε όλους τους νέους και υφιστάμενους συνδρομητές τη δυνατότητα να απολαμβάνουν σύγχρονες και αξιόπιστες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μέσω του δικτύου της, ενώ παράλληλα επωφελούνται με μοναδικές προσφορές και δώρα για την απόκτηση συσκευών και προϊόντων τεχνολογίας από τα καταστήματα Vodafone.