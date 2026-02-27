Τεχνολογία DAS: Οπτικές ίνες καταγράφουν σεισμούς και ηφαίστεια

Σύνοψη

Το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας (INGV) υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία τηλεπικοινωνιακών υποδομών FiberCop.

Η συνεργασία αξιοποιεί την τεχνολογία Distributed Acoustic Sensing (DAS) για να μετατρέψει τα καλώδια οπτικών ινών σε πυκνό δίκτυο σεισμικών αισθητήρων.

Οι ανεπαίσθητες παραμορφώσεις στο καλώδιο από σεισμικά κύματα μεταβάλλουν την αντανάκλαση των παλμών λέιζερ, επιτρέποντας μετρήσεις με χωρική ανάλυση λίγων μέτρων.

Το σύστημα λειτουργεί στις υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, καταργώντας την ανάγκη για εγκατάσταση νέου, δαπανηρού εξοπλισμού πεδίου.

Η τεχνολογία αυτή παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη και ταυτόχρονα επεκτείνει ταχύτατα τα δίκτυα FTTH (Fiber to the Home).

Πώς τα καλώδια οπτικών ινών λειτουργούν ως σεισμογράφοι;

Η τεχνολογία Κατανεμημένης Ακουστικής Ανίχνευσης (Distributed Acoustic Sensing - DAS) μετατρέπει τα τυπικά τηλεπικοινωνιακά καλώδια οπτικών ινών σε έναν συνεχή, υπερ-ευαίσθητο σεισμογράφο. Αποστέλλοντας παλμούς λέιζερ μέσα στην οπτική ίνα και αναλύοντας την οπισθοσκέδαση του φωτός (φαινόμενο Rayleigh), τα συστήματα DAS καταγράφουν μικροσκοπικές μηχανικές παραμορφώσεις στο καλώδιο που προκαλούνται από ακουστικά ή σεισμικά κύματα. Αυτό επιτρέπει τη μέτρηση εδαφικών δονήσεων με ακρίβεια χιλιοστού και χωρική ανάλυση ανά 5 έως 10 μέτρα, σε μήκη καλωδίων που ξεπερνούν τα 50 χιλιόμετρα από ένα μόνο σημείο ελέγχου.

Η συμφωνία INGV και FiberCop

Το Ιταλικό Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) προχώρησε σε μια στρατηγική σύμπραξη με την FiberCop, τον κύριο φορέα ανάπτυξης δικτύων οπτικών ινών στην Ιταλία. Στόχος της συμφωνίας είναι η αξιοποίηση του σκοτεινού δικτύου οπτικών ινών (dark fiber – καλώδια που έχουν εγκατασταθεί αλλά δεν μεταφέρουν δεδομένα κίνησης) για τη συνεχή παρακολούθηση της εδαφικής δραστηριότητας.

Η υποδομή της FiberCop, η οποία εκτείνεται σε ολόκληρη την ιταλική επικράτεια, θα χρησιμεύσει ως βάση για την εγκατάσταση συστημάτων DAS (Distributed Acoustic Sensing). Η σύμπραξη επιτρέπει στο INGV να πολλαπλασιάσει τον αριθμό των σημείων μέτρησης σε σχέση με τους παραδοσιακούς σεισμογραφικούς σταθμούς. Ένα και μόνο καλώδιο μήκους 40 χιλιομέτρων μετατρέπεται πρακτικά σε ένα δίκτυο 4.000 διαδοχικών σεισμικών αισθητήρων (με απόσταση 10 μέτρων μεταξύ τους), παρέχοντας χωρική ανάλυση που είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο να επιτευχθεί με συμβατικά μέσα.

Τεχνική υλοποίηση και μηχανική πίσω από το DAS

Η υλοποίηση βασίζεται στη χρήση ενός Interrogator οπτικών ινών, μιας συσκευής που συνδέεται στο ένα άκρο της οπτικής ίνας. Οι βασικές αρχές λειτουργίας περιλαμβάνουν:

Εκπομπή Φωτός: Ο ανακριτής εκπέμπει συνεχείς, εξαιρετικά σύντομους παλμούς λέιζερ μέσα στον πυρήνα της ίνας.

Ο ανακριτής εκπέμπει συνεχείς, εξαιρετικά σύντομους παλμούς λέιζερ μέσα στον πυρήνα της ίνας. Οπισθοσκέδαση Rayleigh: Οι φυσικές μικρο-ατέλειες του γυαλιού στο εσωτερικό της ίνας λειτουργούν ως μικροσκοπικοί καθρέφτες, αντανακλώντας ένα απειροελάχιστο ποσοστό του φωτός πίσω στην πηγή.

Οι φυσικές μικρο-ατέλειες του γυαλιού στο εσωτερικό της ίνας λειτουργούν ως μικροσκοπικοί καθρέφτες, αντανακλώντας ένα απειροελάχιστο ποσοστό του φωτός πίσω στην πηγή. Καταγραφή Παραμόρφωσης: Όταν ένα σεισμικό κύμα διαπερνά το έδαφος, συμπιέζει και τεντώνει απειροελάχιστα το καλώδιο. Αυτή η μηχανική παραμόρφωση αλλάζει τη φάση του ανακλώμενου φωτός.

Όταν ένα σεισμικό κύμα διαπερνά το έδαφος, συμπιέζει και τεντώνει απειροελάχιστα το καλώδιο. Αυτή η μηχανική παραμόρφωση αλλάζει τη φάση του ανακλώμενου φωτός. Ανάλυση Δεδομένων: Ο ανακριτής μετρά τον χρόνο που κάνει το φως να επιστρέψει, εντοπίζοντας με ακρίβεια τη θέση της δόνησης, ενώ η αλλαγή της φάσης υποδεικνύει το πλάτος της.

Το σύστημα απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ για την επεξεργασία του όγκου των δεδομένων. Ένα σύστημα DAS μπορεί να παράγει αρκετά Terabytes ακατέργαστων δεδομένων ημερησίως, απαιτώντας τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για τον διαχωρισμό των πραγματικών σεισμικών σημάτων από τον "θόρυβο" της επιφάνειας (π.χ. διέλευση οχημάτων, κατασκευαστικά έργα, ανθρώπινη δραστηριότητα).

Ηφαιστειακή παρακολούθηση και πρόληψη

Η συμφωνία δεν περιορίζεται μόνο στους τεκτονικούς σεισμούς. Η Ιταλία, διαθέτοντας ενεργά ηφαίστεια όπως η Αίτνα, ο Βεζούβιος και το Στρόμπολι, αντιμετωπίζει συνεχείς προκλήσεις στην παρακολούθηση της μαγματικής δραστηριότητας. Οι παραδοσιακοί αισθητήρες αντιμετωπίζουν προβλήματα τροφοδοσίας, ακραίων θερμοκρασιών και συντήρησης σε αυτά τα δυσπρόσιτα περιβάλλοντα.

Οι οπτικές ίνες είναι παθητικά στοιχεία (γυαλί) και δεν απαιτούν ηλεκτρική τροφοδοσία κατά μήκος της διαδρομής τους. Μπορούν να τοποθετηθούν στις πλαγιές των ηφαιστείων και να καταγράφουν συνεχώς τις χαμηλής συχνότητας δονήσεις που προηγούνται των εκρήξεων (volcanic tremor). Η συμφωνία της FiberCop επιτρέπει στο INGV να αποκτήσει συνεχή, απρόσκοπτη ροή δεδομένων, βελτιώνοντας τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης.

Με τη ματιά του Techgear

Η τεχνολογική σύμπραξη μεταξύ INGV και FiberCop καταδεικνύει πώς οι υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές μπορούν να επαναπροσδιοριστούν για την εξυπηρέτηση κρίσιμων επιστημονικών σκοπών. Εξετάζοντας τα δεδομένα, προκύπτει το εξής ερώτημα: Πώς μεταφράζεται αυτό για την ελληνική αγορά;

Η Ελλάδα είναι η πλέον σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) από τηλεπικοινωνιακούς παρόχους όπως η Cosmote, η Nova και η Vodafone. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο σεισμογράφων, ωστόσο η υιοθέτηση της τεχνολογίας DAS σε συνεργασία με τους εγχώριους παρόχους θα πολλαπλασίαζε την ικανότητα ανάλυσης του υπεδάφους.

Φανταστείτε ένα σενάριο όπου ο υποθαλάσσιος δακτύλιος οπτικών ινών στο Αιγαίο ή τα χερσαία δίκτυα κατά μήκος μεγάλων ρηγμάτων θα μπορούσαν να μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την παραμικρή μικροσεισμική δραστηριότητα. Η πρόκληση στην Ελλάδα δεν είναι η έλλειψη καλωδίων (αφού τα χιλιόμετρα της οπτικής ίνας αυξάνονται καθημερινά), αλλά το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του κράτους, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των ιδιωτικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Η Ιταλία αποδεικνύει εμπράκτως ότι αυτή η συνέργεια είναι τεχνολογικά εφικτή και επιστημονικά απαραίτητη.