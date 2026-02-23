TAT-8: Το τέλος του υποθαλάσσιου καλωδίου που διαμόρφωσε το διαδίκτυο

Σύνοψη

Το TAT-8, το πρώτο υπερατλαντικό καλώδιο οπτικών ινών, βρίσκεται σε φάση ανέλκυσης και ανακύκλωσης από τον ωκεάνιο πυθμένα.

Λειτούργησε από το 1988 έως το 2002, έχοντας κοστίσει αρχικά 335 εκατομμύρια δολάρια και ενώνοντας τις ΗΠΑ με τη Βρετανία και τη Γαλλία.

Στη διάρκεια της ζωής του αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και επιθέσεις από καρχαρίες, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη ισχυρότερης θωράκισης.

Η εταιρεία Subsea Environmental Services έχει αναλάβει το περίπλοκο έργο της απόσυρσης και της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης των υλικών.

Το τέλος μιας εποχής: Η απόσυρση του καλωδίου TAT-8

Το φυσικό υπόβαθρο του διαδικτύου αποτελείται από χιλιάδες χιλιόμετρα υποθαλάσσιων καλωδίων. Ωστόσο, κανένα δεν φέρει την ιστορική βαρύτητα του TAT-8. Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ του Wired, το πρώτο υπερατλαντικό καλώδιο οπτικών ινών αποσύρεται οριστικά, καθώς η εταιρεία Subsea Environmental Services ανέλαβε την ανέλκυση και ανακύκλωσή του από τον πυθμένα του Ατλαντικού ωκεανού.

Το TAT-8 (Transatlantic Telephone cable 8) κατασκευάστηκε με κόστος 335 εκατομμύρια δολάρια και τέθηκε σε λειτουργία το 1988, συνδέοντας το Tuckerton του New Jersey με το Widemouth Bay της Αγγλίας και το Penmarch της Γαλλίας. Παρά τις αρχικές, μετριοπαθείς προβλέψεις για τις ανάγκες του παγκόσμιου δικτύου, η χωρητικότητα του εξαντλήθηκε σε μόλις 18 μήνες λειτουργίας, αποδεικνύοντας την εκρηκτική άνοδο της ζήτησης για ψηφιακή επικοινωνία.

Τεχνικές προκλήσεις και θωράκιση

Ένα από τα γνωστότερα –και συχνά παρεξηγημένα– προβλήματα του TAT-8 ήταν η έκθεση του στην πανίδα του ωκεανού. Οι αρχικές εκδόσεις των καλωδίων οπτικών ινών, σε αντίθεση με τα ομοαξονικά, δεν διέθεταν επαρκή θωράκιση για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εξέπεμπαν οι γραμμές υψηλής τάσης οι οποίες τροφοδοτούσαν τους αναμεταδότες. Η ακτινοβολία αυτή, σε συνδυασμό με τις δονήσεις, προσέλκυε καρχαρίες, οι οποίοι επιτίθονταν στο περίβλημα δημιουργώντας βραχυκυκλώματα και εκτεταμένες βλάβες. Το πρόβλημα λύθηκε με τη μετέπειτα ανάπτυξη ειδικού περιβλήματος προστασίας.

Η λειτουργία του διακόπηκε το 2002. Η παρούσα διαδικασία ανέλκυσης και ανακύκλωσης το 2026 αναδεικνύει τις ανθρώπινες προσπάθειες συντήρησης των κρυφών υποδομών του πλανήτη, αποτρέποντας την περιβαλλοντική ρύπανση και επαναχρησιμοποιώντας τα πολύτιμα μέταλλα και υλικά (χαλκός, ατσάλι, πολυαιθυλένιο).

Για την ελληνική πραγματικότητα, η ιστορία του TAT-8 υπενθυμίζει την κρισιμότητα των διεθνών δικτύων οπτικών ινών, ειδικά καθώς η Ελλάδα μετεξελίσσεται σε διεθνή κόμβο δεδομένων (data hub) στην περιοχή της Μεσογείου με την άφιξη νέων συστημάτων (όπως το 2Africa). Η ασφαλής εγκατάσταση και τελικά η ανακύκλωση αυτών των υποδομών αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος.

Με τη ματιά του Techgear

Διαβάζοντας για την απόσυρση του TAT-8, συνειδητοποιούμε την ταχύτητα με την οποία απαξιώνονται οι υποδομές υψηλής τεχνολογίας. Ένα καλώδιο που κάποτε μετέφερε το σύνολο σχεδόν της διηπειρωτικής κίνησης του Internet, σήμερα ανελκύεται ως βιομηχανικό απόβλητο. Η ανακύκλωση των υποθαλάσσιων καλωδίων δεν είναι απλώς μια πράξη περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αλλά μια κερδοφόρα και απαραίτητη βιομηχανική πρακτική για την ανάκτηση σπάνιων υλικών.