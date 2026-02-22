Deutsche Telekom: Ορόσημο στο κβαντικό διαδίκτυο στους δρόμους του Βερολίνου

Σύνοψη

Σε ένα τεράστιο ορόσημο για τις τηλεπικοινωνίες, η Deutsche Telekom και ερευνητές απέδειξαν ότι η κβαντική τηλεμεταφορά δεδομένων είναι εφικτή μέσα από το υπάρχον, εμπορικό δίκτυο οπτικών ινών του Βερολίνου, αποδεικνύοντας ότι δεν απαιτούνται ειδικά καλώδια για το μελλοντικό κβαντικό διαδίκτυο.

Η λέξη "τηλεμεταφορά" φέρνει στο μυαλό σκηνές από το Star Trek, αλλά στον κόσμο της κβαντικής φυσικής αποτελεί πλέον εφαρμοσμένη τεχνολογία—όχι για ανθρώπους, αλλά για πληροφορίες.

Μια νέα δημοσίευση στο arXiv, η οποία επιβεβαιώθηκε και από την Deutsche Telekom, περιγράφει το πώς ερευνητές πέτυχαν να τηλεμεταφέρουν κβαντικές καταστάσεις φωτονίων κάτω από τους δρόμους του Βερολίνου.

Τι είναι η κβαντική τηλεμεταφορά μέσω οπτικών ινών και πώς επιτεύχθηκε;

Η κβαντική τηλεμεταφορά επιτρέπει τη μεταφορά κβαντικών πληροφοριών (qubits) εξ αποστάσεως χωρίς τη φυσική μεταφορά του μέσου, αξιοποιώντας το φαινόμενο της κβαντικής διεμπλοκής. Σε πείραμα στο Βερολίνο, ερευνητές χρησιμοποίησαν το υφιστάμενο εμπορικό δίκτυο οπτικών ινών της πόλης για να τηλεμεταφέρουν φωτόνια. Αυτό αποδεικνύει ότι το μελλοντικό κβαντικό διαδίκτυο μπορεί να λειτουργήσει πάνω στις τρέχουσες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, χωρίς την ανάγκη αποκλειστικών και ακριβών νέων δικτύων.

Το πρόβλημα μέχρι σήμερα ήταν ότι τα κβαντικά σήματα είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις παρεμβολές (θόρυβος) και στις απώλειες όταν ταξιδεύουν σε "πραγματικά" περιβάλλοντα εκτός εργαστηρίου. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πειράματος σε ένα δίκτυο οπτικών ινών που ταυτόχρονα μετέφερε κανονικό data traffic, είναι τεράστιας σημασίας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μπορούν να μεταδίδονται με απόλυτη ασφάλεια. Οποιαδήποτε προσπάθεια υποκλοπής κβαντικών δεδομένων αλλάζει την κατάστασή τους, κάνοντας την υποκλοπή άμεσα αντιληπτή (quantum cryptography).

Με τη ματιά του Techgear

Η είδηση αυτή έχει ιδιαίτερο τεχνολογικό και οικονομικό βάρος. Στην Ελλάδα, οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών επενδύουν αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια στο δίκτυο FTTH (Fiber to the Home).

Η διασφάλιση ότι αυτά τα ίδια καλώδια που τοποθετούνται σήμερα στους δρόμους της χώρας θα είναι "Quantum-Ready" στο μέλλον, προστατεύει τις επενδύσεις (future-proofing) και βάζει τα θεμέλια για τις υπερ-ασφαλείς επικοινωνίες της επόμενης δεκαετίας.