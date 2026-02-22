Μηχανή αναζήτησης AI εντοπίζει σωσίες στο OnlyFans μέσω αναγνώρισης προσώπου

Σύνοψη

Ένα νέο εργαλείο Τεχνητής Νοημοσύνης που κυκλοφόρησε πρόσφατα, χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για να εντοπίζει δημιουργούς περιεχομένου στο OnlyFans που μοιάζουν με φωτογραφίες απλών ανθρώπων, πυροδοτώντας σφοδρές αντιδράσεις για την πλήρη καταπάτηση της ιδιωτικότητας και τους κινδύνους ψηφιακής παρενόχλησης.

Η εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης φέρνει μαζί της εκπληκτικά εργαλεία, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει το Κουτί της Πανδώρας όταν δεν υπάρχουν αυστηρά ηθικά και νομικά όρια.

Ένα πρόσφατο ρεπορτάζ του Wired έφερε στο φως μια νέα, εξαιρετικά αμφιλεγόμενη μηχανή αναζήτησης που συνδυάζει την AI αναγνώριση προσώπου με τη βιομηχανία ενηλίκων.

Πώς λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης AI για το OnlyFans;

Η εν λόγω μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί προηγμένους αλγορίθμους αναγνώρισης προσώπου για να εντοπίζει μοντέλα του OnlyFans που μοιάζουν με φωτογραφίες απλών ανθρώπων. Αυτή η πρακτική, η οποία εκτελείται χωρίς καμία συγκατάθεση, εγείρει τεράστια ζητήματα καταπάτησης της ιδιωτικότητας, ψηφιακής παρενόχλησης (stalking) και άμεσης παραβίασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί βιομετρικών δεδομένων.

Η λειτουργία είναι ανατριχιαστικά απλή: Ο χρήστης ανεβάζει τη φωτογραφία οποιουδήποτε ατόμου π.χ. μιας διασημότητας, μιας συναδέλφου, ή ενός γνωστού από τα social media. Η μηχανή αναζήτησης σαρώνει τα βιομετρικά χαρακτηριστικά του προσώπου (αποστάσεις ματιών, σχήμα γνάθου κ.λπ.) και τα συγκρίνει με μια τεράστια βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει αντλώντας (scraping) δημόσιες εικόνες από δημιουργούς του OnlyFans. Στη συνέχεια, επιστρέφει τα προφίλ των μοντέλων που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ομοιότητα (lookalikes).

Το πρόβλημα εδώ δεν είναι τεχνολογικό, είναι βαθιά ηθικό και κοινωνικό. Η εφαρμογή διευκολύνει την αντικειμενοποίηση και παρέχει ένα πανίσχυρο εργαλείο στα χέρια ανθρώπων με κακόβουλες προθέσεις. Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε φαινόμενα ψηφιακής παρενόχλησης (cyberstalking), στοχοποίησης και μη συναινετικής σεξουαλικοποίησης απλών πολιτών.

Η άποψη του Techgear

Αυτή η τεχνολογία αποτελεί τον ορισμό του γιατί χρειαζόμαστε αυστηρούς κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη χθες. Φανταστείτε τον ψυχολογικό αντίκτυπο σε ένα άτομο (συχνότερα γυναίκες), του οποίου η φωτογραφία από το Facebook χρησιμοποιείται για την αναζήτηση «παρόμοιου» πορνογραφικού υλικού.

Στην Ευρώπη και την Ελλάδα, η νομοθεσία (GDPR και το νέο AI Act) απαγορεύει ρητά την επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων χωρίς συναίνεση. Ωστόσο, η ύπαρξη του νόμου δεν σταματά την κυκλοφορία τέτοιων εργαλείων από servers σε χώρες με χαλαρή νομοθεσία.

Η λύση πρέπει να είναι δραστική: επιβολή φραγής (blocking) σε επίπεδο παρόχων διαδικτύου (ISPs) για υπηρεσίες που αποδεδειγμένα παραβιάζουν θεμελιώδη ψηφιακά δικαιώματα, διαφορετικά η κατάσταση θα ξεφύγει ακόμη περισσότερο.