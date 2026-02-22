Airbnb: Επεκτείνεται παγκοσμίως η λειτουργία Reserve Now, Pay Later

Σύνοψη

Η πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb ανακοίνωσε την παγκόσμια επέκταση της υπηρεσίας "Reserve Now, Pay Later", επιτρέποντας στους χρήστες να κλείνουν καταλύματα καταβάλλοντας προκαταβολή και εξοφλώντας το υπόλοιπο σε δόσεις, συνεργαζόμενη με κορυφαίους παρόχους BNPL.

Ο τρόπος που προγραμματίζουμε και πληρώνουμε για τις διακοπές μας αλλάζει οριστικά. Ακολουθώντας την τεράστια άνοδο του μοντέλου "Buy Now, Pay Later" (BNPL) στο ηλεκτρονικό εμπόριο, η Airbnb ανακοίνωσε πως μέσα στο 2026 επεκτείνει τη δική της εκδοχή της υπηρεσίας, καθιστώντας την διαθέσιμη σε παγκόσμια κλίμακα.

Τι είναι το Reserve Now, Pay Later της Airbnb και πώς λειτουργεί;

Το σύστημα "Reserve Now, Pay Later" (RNPL) της Airbnb επιτρέπει στους επισκέπτες να ολοκληρώσουν την κράτηση ενός καταλύματος προκαταβάλλοντας μόνο ένα μέρος του συνολικού ποσού. Το υπόλοιπο ποσό εξοφλείται σε προκαθορισμένες δόσεις ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία πριν το check-in. Η υπηρεσία επεκτείνεται παγκοσμίως μέσα στο 2026 σε συνεργασία με παρόχους "Buy Now, Pay Later" όπως η Klarna.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ανακούφιση του καταναλωτή από τα μαζικά έξοδα της στιγμής, επιτρέποντας τον προγραμματισμό ταξιδιών νωρίτερα (early bookings). Σύμφωνα με τα στοιχεία του TechCrunch, η αρχική δοκιμαστική εφαρμογή του συστήματος σε συγκεκριμένες αγορές (όπως οι ΗΠΑ) έδειξε σημαντική αύξηση στην αξία των κρατήσεων, καθώς οι χρήστες τείνουν να επιλέγουν ακριβότερα καταλύματα όταν η πληρωμή "σπάει" σε μικρότερα κομμάτια.

Για τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων (hosts), η εξέλιξη είναι θετική, καθώς τα συστήματα BNPL αναλαμβάνουν το ρίσκο της καθυστέρησης πληρωμών. Η Airbnb διασφαλίζει ότι οι οικοδεσπότες θα πληρωθούν στο ακέραιο με βάση την κανονική πολιτική εκταμιεύσεων της πλατφόρμας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί με τις πολιτικές ακύρωσης, καθώς η αδυναμία πληρωμής της δεύτερης δόσης μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της κράτησης και πιθανή απώλεια της προκαταβολής.

Με τη ματιά του Techgear

Στην ελληνική αγορά, η οποία γνωρίζει τεράστια τουριστική άνθηση αλλά ταυτόχρονα πιέζεται από τον εγχώριο πληθωρισμό, το RNPL είναι ένα εργαλείο με διπλή ανάγνωση. Για τον Έλληνα ταξιδιώτη δίνει "ανάσα" διευκολύνοντας τις διακοπές. Για τον Έλληνα οικοδεσπότη, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αύξησης πληρότητας εκτός σεζόν. Ωστόσο, η ευκολία των δόσεων απαιτεί σύνεση, καθώς δεν παύει να αποτελεί μορφή μικροδανεισμού.