Δορυφόρος NISAR: Η NASA καταγράφει την καθίζηση στην Πόλη του Μεξικού

Σύνοψη

Ο δορυφόρος NISAR (συνεργασία NASA και ISRO) κόστους 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων τέθηκε σε τροχιά τον Ιούλιο του 2025 για την παρακολούθηση των μεταβολών του φλοιού της Γης.

Τα αρχικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ρυθμό καθίζησης άνω των 2 εκατοστών μηνιαίως σε συγκεκριμένα τμήματα της Πόλης του Μεξικού.

Η "διαφορική καθίζηση" προκαλεί τεράστιες καταπονήσεις στις αστικές υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Benito Juarez και το δίκτυο του μετρό.

Τα ραντάρ L-band και S-band του NISAR διαπερνούν τη νέφωση και τη βλάστηση, προσφέροντας δεδομένα υψηλής ακρίβειας ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται, και η επιτήρηση αυτού του γεωλογικού φαινομένου έχει πλέον ανατεθεί σε ένα από τα πιο προηγμένα τεχνολογικά συστήματα που έχουν τεθεί ποτέ σε τροχιά γύρω από τη Γη. Ο δορυφόρος NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), ένα κοινό εγχείρημα της αμερικανικής NASA και της ινδικής διαστημικής υπηρεσίας ISRO, παρέχει πλέον δεδομένα υψηλής ανάλυσης που αποκαλύπτουν τον ακριβή ρυθμό υποχώρησης του εδάφους στη μητρόπολη των 22 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο δορυφόρος, ο οποίος εκτοξεύτηκε τον Ιούλιο του 2025, φέρει τον μεγαλύτερο αναδιπλούμενο ανακλαστήρα κεραίας που έχει στείλει ποτέ η NASA στο Διάστημα, με διάμετρο 12 μέτρων. Με συνολικό κόστος ανάπτυξης 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το NISAR αποτελεί τον πιο ακριβό δορυφόρο γεωπαρατήρησης στην ιστορία. Ο βασικός του εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο συστήματα ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (SAR): ένα L-band, το οποίο κατασκευάστηκε από τη NASA, και ένα S-band, το οποίο κατασκευάστηκε από την ISRO. Η συνδυασμένη λειτουργία αυτών των συστημάτων επιτρέπει την παρατήρηση της επιφάνειας του πλανήτη δύο φορές κάθε 12 ημέρες, με δυνατότητα λειτουργίας ημέρα και νύχτα και πλήρη αδιαφορία για τα καιρικά φαινόμενα ή τη συμπύκνωση της βλάστησης.

Ο μηχανισμός της γεωλογικής υποχώρησης

Η Πόλη του Μεξικού είναι χτισμένη πάνω σε έναν υδροφορέα – ένα στρώμα πορώδους πετρώματος κορεσμένου με νερό – εκεί όπου παλαιότερα βρισκόταν η λίμνη Texcoco. Καθώς ο πληθυσμός αυξήθηκε δραματικά τον τελευταίο αιώνα, η ζήτηση για υδάτινους πόρους εκτοξεύτηκε. Σήμερα, η άντληση υπόγειων υδάτων καλύπτει περίπου το 60% των αναγκών της πόλης.

Αυτή η υπεράντληση έχει δημιουργήσει έναν επικίνδυνο βρόχο ανάδρασης. Καθώς το νερό αφαιρείται από τον υδροφορέα, το έδαφος συμπαγώνεται και υποχωρεί. Η καθίζηση αυτή καταστρέφει τους σωλήνες ύδρευσης, τα συστήματα αποχέτευσης και τα φρεάτια, οδηγώντας σε τεράστιες διαρροές. Για να αναπληρωθούν οι απώλειες, ο δήμος αναγκάζεται να αντλήσει ακόμη περισσότερα υπόγεια ύδατα, επιταχύνοντας περαιτέρω τη βύθιση.

Το πρόβλημα καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1925 από τον μηχανικό Roberto Gayol, ενώ τις δεκαετίες του 1990 και του 2000, ορισμένες περιοχές βυθίζονταν με ρυθμό 35 εκατοστών ετησίως.

Τα νέα δεδομένα και το πρόβλημα της διαφορικής καθίζησης

Οι νέες μετρήσεις του NISAR, οι οποίες συλλέχθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του εδάφους. Ο χάρτης θερμότητας (heat map) που δημοσίευσε η NASA εμφανίζει με σκούρο μπλε χρώμα τις περιοχές που υποχωρούν με ρυθμό άνω των 2 εκατοστών τον μήνα. Το Διεθνές Αεροδρόμιο Benito Juarez βρίσκεται ακριβώς στο επίκεντρο μίας από αυτές τις ζώνες. Το εμβληματικό μνημείο Άγγελος της Ανεξαρτησίας, ύψους 36 μέτρων, αποτελεί τον πιο ορατό δείκτη της κατάστασης, καθώς έχουν προστεθεί 14 σκαλοπάτια στη βάση του από το 1910 για να αντισταθμιστεί η συνεχής υποχώρηση του γύρω εδάφους.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, ωστόσο, δεν προέρχεται από την απόλυτη τιμή της καθίζησης, αλλά από την ανομοιομορφία της. Η έρευνα του ειδικού τηλεπισκόπησης Dario Solano-Rojas το 2024 επικεντρώθηκε στην διαφορική καθίζηση. Αυτό σημαίνει ότι διαφορετικά τμήματα της πόλης βυθίζονται με εντελώς διαφορετικούς ρυθμούς – ορισμένες περιοχές χάνουν έως και 50 εκατοστά τον χρόνο, ενώ γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα παραμένουν σχεδόν σταθερά.

Η ασύμμετρη αυτή μετατόπιση καταπονεί ακραία τις γραμμικές υποδομές. Το 2021, η κατάρρευση μιας υπερυψωμένης γέφυρας του μετρό, η οποία κόστισε τη ζωή σε 26 ανθρώπους, αποδόθηκε εν μέρει στις δομικές πιέσεις που προκαλεί η διαφορική καθίζηση. Ένα τούνελ του δικτύου δεν μπορεί να διατηρήσει την ακεραιότητά του όταν το μισό τμήμα του μετακινείται διαρκώς προς τα κάτω και το υπόλοιπο παραμένει άκαμπτο.

Οι ευρύτερες εφαρμογές της δορυφορικής τεχνολογίας

Ο Craig Ferguson, αναπληρωτής διευθυντής του προγράμματος στη NASA, επιβεβαιώνει ότι οι δυνατότητες του ραντάρ L-band του NISAR θα επιτρέψουν τον εντοπισμό αντίστοιχων φαινομένων σε περιοχές με πυκνή βλάστηση ή σε παράκτιες κοινότητες. Για παράδειγμα, η Τζακάρτα της Ινδονησίας, η οποία βυθίζεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη πόλη παγκοσμίως (με το 40% της να βρίσκεται ήδη κάτω από τη στάθμη της θάλασσας), αναμένεται να αποτελέσει τον επόμενο βασικό στόχο παρατήρησης. Σε αντίθεση με το Μεξικό, η Τζακάρτα αντιμετωπίζει τον συνδυαστικό κίνδυνο της τοπικής καθίζησης και της παγκόσμιας ανόδου της στάθμης των ωκεανών. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως η Βενετία, η αυστηρή διαχείριση των υπόγειων υδάτων έχει περιορίσει τον ρυθμό βύθισης στα 1 με 2 χιλιοστά ετησίως, καταδεικνύοντας ότι τα τεκμηριωμένα δεδομένα μπορούν να οδηγήσουν σε αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης.

Με τη ματιά του Techgear

Η ικανότητα συστημάτων όπως το NISAR να παρέχουν δεδομένα υποχιλιοστού για τις μεταβολές του εδάφους ανοίγει νέους δρόμους για τη διαχείριση υποδομών, και οι εφαρμογές αφορούν άμεσα την ελληνική πραγματικότητα. Η χώρα μας διαθέτει παλαιωμένες υποδομές, τεράστια ακτογραμμή και περιοχές που μαστίζονται από το φαινόμενο της λειψυδρίας και της συνεπαγόμενης υπεράντλησης υπόγειων υδάτων (όπως ο θεσσαλικός κάμπος). Η αξιοποίηση δεδομένων SAR ανοιχτής πρόσβασης, αντί να περιορίζεται στο ακαδημαϊκό πεδίο, πρέπει να ενταχθεί στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης του κρατικού μηχανισμού. Η συνεχής, αυτοματοποιημένη παρακολούθηση της διαφορικής καθίζησης σε γέφυρες, αυτοκινητόδρομους, φράγματα και σιδηροδρομικά δίκτυα μέσω δορυφορικών δεδομένων μπορεί κυριολεκτικά να σώσει ζωές, εντοπίζοντας τις δομικές καταπονήσεις μήνες πριν αυτές οδηγήσουν σε αστοχία των υλικών και μοιραίες καταρρεύσεις.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!