Ματιά από το μέλλον: Ανθρωποειδή ρομπότ F.03 της Figure AI ταξινομούν δέματα για 8 ώρες [Video]

Σύνοψη

Η Figure AI προχώρησε σε ζωντανή μετάδοση διάρκειας 8 ωρών, παρουσιάζοντας το ανθρωποειδές ρομπότ F.03 να ταξινομεί δέματα εντελώς αυτόνομα.

Η συσκευή λειτουργεί με το λογισμικό Helix-02, το οποίο επιτρέπει την αναγνώριση barcodes και την τοποθέτηση δεμάτων με ρυθμό 3 δευτερολέπτων ανά αντικείμενο.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα συστήματά της έχουν πλέον φτάσει σε ταχύτητα την ανθρώπινη απόδοση στις συγκεκριμένες εργασίες αποθήκης.

Παρά την επιτυχία του βίντεο (10 εκατομμύρια προβολές στο X), αναπτύχθηκαν θεωρίες αμφισβήτησης στα κοινωνικά δίκτυα περί απομακρυσμένου χειρισμού μέσω VR, τις οποίες η εταιρεία απορρίπτει.

Η ενσωμάτωση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε φυσικά σώματα μηχανών επιταχύνεται με ρυθμούς που αλλάζουν τα δεδομένα στη βιομηχανική παραγωγή και την εφοδιαστική αλυσίδα. Η Figure AI προχώρησε πρόσφατα σε μια εκτενή τεχνική επίδειξη των δυνατοτήτων των νέων της ρομπότ. Η εταιρεία μετέδωσε ζωντανά μέσω της πλατφόρμας X μια πλήρη βάρδια 8 ωρών, όπου τρία ανθρωποειδή ρομπότ F.03 ταξινομούσαν δέματα αυτόνομα. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε απλώς την κινησιολογία, αλλά την πολύπλοκη οπτική αναγνώριση και τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, εγείροντας συζητήσεις τόσο για την τεχνολογική ωριμότητα των συστημάτων όσο και για το μέλλον της εργασίας στις αποθήκες.

Το βίντεο συγκέντρωσε άμεσα 10 εκατομμύρια προβολές, επιβεβαιώνοντας το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού και της βιομηχανίας. Ωστόσο, η απόλυτη αυτονομία που παρουσιάστηκε αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό από μερίδα παρατηρητών.

Τα ρομπότ F.03 της Figure AI χρησιμοποιούν το λογισμικό Helix-02, το οποίο ενσωματώνει αλγορίθμους μηχανικής όρασης για τον εντοπισμό barcodes σε κλάσματα δευτερολέπτου. Τα ανθρωποειδή συλλαμβάνουν το δέμα, επεξεργάζονται την τοποθεσία της ετικέτας και το τοποθετούν με την επιφάνεια του barcode προς τα κάτω στον ιμάντα μεταφοράς, επιτυγχάνοντας ταχύτητα 3 δευτερολέπτων ανά αντικείμενο, χωρίς απομακρυσμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Βασικά τεχνικά δεδομένα της επίδειξης

Ρυθμός Ταξινόμησης: 3 δευτερόλεπτα ανά δέμα (απόλυτη ισοτιμία με τον μέσο ανθρώπινο ρυθμό στην ίδια εργασία).

3 δευτερόλεπτα ανά δέμα (απόλυτη ισοτιμία με τον μέσο ανθρώπινο ρυθμό στην ίδια εργασία). Λογισμικό Ελέγχου: Helix-02, υπεύθυνο για τον συντονισμό οπτικής αναγνώρισης και κινητικού ελέγχου.

Helix-02, υπεύθυνο για τον συντονισμό οπτικής αναγνώρισης και κινητικού ελέγχου. Αυτονομία: Μηδενική ανθρώπινη επίβλεψη κατά τη διάρκεια της 8ωρης ροής (σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις).

Μηδενική ανθρώπινη επίβλεψη κατά τη διάρκεια της 8ωρης ροής (σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις). Αισθητήρες: Ενσωματωμένοι αισθητήρες όρασης στα κεφάλια"και τους βραχίονες για υπολογισμό βάθους και αναγνώριση αντικειμένων.

Η σημαντικότερη πρόκληση σε τέτοιου είδους εφαρμογές δεν είναι η απλή ανύψωση βάρους, αλλά η ικανότητα του συστήματος να προσαρμόζεται σε δέματα διαφορετικών διαστάσεων, βάρους και υφής. Ο έλεγχος μικρο-κινήσεων στις αρθρώσεις των δακτύλων του F.03 είναι ζωτικής σημασίας. Το λογισμικό Helix-02 αξιοποιεί νευρωνικά δίκτυα εκπαιδευμένα με χιλιάδες ώρες προσομοίωσης και πραγματικών δεδομένων, ώστε να ελαχιστοποιείται το ποσοστό πτώσης των δεμάτων ή η λανθασμένη ανάγνωση των barcodes.

Ο σκεπτικισμός του διαδικτύου και η θεωρία του VR Headset

Η εντυπωσιακή ρευστότητα των κινήσεων του F.03 προκάλεσε άμεσα αμφισβήτηση. Η συζήτηση στο X και στο Reddit επικεντρώθηκε στην πιθανότητα τηλεχειρισμού. Συγκεκριμένα, αναλυτές των κοινωνικών δικτύων απομόνωσαν ένα καρέ όπου το ρομπότ φαίνεται να αγγίζει το κεφάλι του, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι αυτή η κίνηση υποδηλώνει τον υποσυνείδητο χειρισμό από άνθρωπο που προσπαθεί να προσαρμόσει ένα κράνος εικονικής πραγματικότητας (VR headset). Η διαδικασία του τηλεχειρισμού είναι συνήθης στην εκπαίδευση ρομποτικών μοντέλων, όπου ένας άνθρωπος-χειριστής μεταφέρει τις κινήσεις του στο μηχάνημα για να συλλεχθούν δεδομένα εκπαίδευσης.

Η Figure AI διαψεύδει κατηγορηματικά αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο Brett Adcock υπογράμμισε ότι το σύστημα λειτουργεί εξ ολοκλήρου αυτόνομα κατά τη διάρκεια του livestream. Η άποψη ότι μια εμπορική εταιρεία αυτού του βεληνεκούς, η οποία υποστηρίζεται από επενδυτές-κολοσσούς, θα σκηνοθετούσε μια τόσο εκτενή μετάδοση ενέχει σημαντικό ρίσκο αξιοπιστίας. Η κίνηση στο κεφάλι είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε αλγοριθμική επαναβαθμονόμηση των καμερών ή απλώς σε ένα κινητικό glitch της ρουτίνας αδράνειας.

Τι σημαίνει αυτό για την εφοδιαστική αλυσίδα

Η εισαγωγή ενός ανθρωποειδούς όπως το F.03, το οποίο απαιτεί ελάχιστες έως μηδενικές τροποποιήσεις στην ήδη υπάρχουσα υποδομή της αποθήκης (σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα διαλογής που απαιτούν ειδικές ράγες και ιμάντες), μειώνει δραστικά το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης. Αν και η αρχική τιμή αγοράς μιας τέτοιας μονάδας παραμένει υψηλή για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων, οι μεγάλοι διανομείς και οι πολυεθνικές εταιρείες ταχυμεταφορών αναμένεται να είναι οι πρώτοι που θα ενσωματώσουν την τεχνολογία, πιθανότατα μέσω μοντέλων RaaS (Robotics-as-a-Service).

