LG PhysicalWorks: Η νέα πλατφόρμα που ενοποιεί ανθρωποειδή και τετράποδα ρομπότ στα logistics [Video]

Σύνοψη

Η LG CNS παρουσίασε το PhysicalWorks, μια end-to-end πλατφόρμα Robot Transformation (RX).

Επιτρέπει τον ταυτόχρονο συντονισμό ρομπότ διαφορετικών κατασκευαστών (ανθρωποειδή, τετράποδα, αυτόνομα οχήματα μεταφοράς).

Το υποσύστημα PhysicalWorks Forge μειώνει τον χρόνο εκπαίδευσης και εγκατάστασης ρομποτικών στόλων από αρκετούς μήνες σε 1 έως 2 μήνες.

Το υποσύστημα Baton διαχειρίζεται στόλους άνω των 100 ρομπότ, αυξάνοντας την παραγωγικότητα κατά 15% και μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα έως και 18%.

Η διαχείριση μιας σύγχρονης εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί πλέον πολύπλοκες λύσεις αυτοματισμού. Η LG CNS, ο βραχίονας υπηρεσιών πληροφορικής του νοτιοκορεατικού κολοσσού, παρουσίασε επισήμως την πλατφόρμα PhysicalWorks. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση τύπου Robot Transformation (RX), σχεδιασμένη να απλοποιεί, να εκπαιδεύει και να συντονίζει ετερογενείς στόλους ρομπότ μέσα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα και σύγχρονες αποθήκες. Το συγκεκριμένο λογισμικό δεν εστιάζει στην κατασκευή του hardware, αλλά στη γεφύρωση του χάσματος επικοινωνίας μεταξύ μηχανημάτων διαφορετικών κατασκευαστών.

Η δομή της πλατφόρμας PhysicalWorks στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: το υποσύστημα Forge και το υποσύστημα Baton. Η αρχιτεκτονική αυτή δημιουργεί ένα κλειστό οικοσύστημα διαχείρισης που καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο ζωής της αυτοματοποίησης, από την αρχική συλλογή δεδομένων έως τον τελικό έλεγχο στο πεδίο δράσης.

Το υποσύστημα PhysicalWorks Forge αναλαμβάνει την εκπαίδευση των ρομπότ πριν αυτά αναπτυχθούν στον φυσικό χώρο. Δημιουργώντας ένα τρισδιάστατο ψηφιακό αντίγραφο (digital twin) των πραγματικών εγκαταστάσεων logistics, η πλατφόρμα επιτρέπει στα ρομπότ να "εκπαιδευτούν" εικονικά. Η ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη (AI) φιλτράρει επιλεκτικά τα δεδομένα εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας επιτυχημένες κινήσεις – όπως η ακριβής λαβή ενός αντικειμένου – και αφαιρώντας περιττές αλληλουχίες κινήσεων. Το αποτέλεσμα είναι η δραματική μείωση του χρόνου ανάπτυξης (deployment) ενός ρομποτικού συστήματος σε μια νέα εγκατάσταση, περιορίζοντας τη διαδικασία από αρκετούς μήνες σε μόλις 4 με 8 εβδομάδες.

Από την άλλη πλευρά, το υποσύστημα Baton αναλαμβάνει τον ρόλο του "ενορχηστρωτή" στον φυσικό χώρο. Χρησιμοποιώντας Agentic AI και μαθηματικά μοντέλα βελτιστοποίησης, το Baton αναθέτει εργασίες, ρυθμίζει τις διαδρομές κυκλοφορίας και προσαρμόζει τις ροές εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Αν προκύψει ένα απρόβλεπτο εμπόδιο – όπως η βλάβη ενός ανυψωτικού μηχανήματος – η πλατφόρμα επανασχεδιάζει ακαριαία την πορεία των υπόλοιπων μηχανημάτων. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της LG CNS, η εφαρμογή του συστήματος σε περιβάλλοντα που διαχειρίζονται τουλάχιστον 100 αυτόνομα κινητά ρομπότ (AMRs) ή αυτοματοποιημένα οχήματα καθοδήγησης (AGVs) μπορεί να αυξήσει τη συνολική παραγωγικότητα κατά περισσότερο από 15%, ρίχνοντας ταυτόχρονα το λειτουργικό κόστος έως και 18%.

Η ειδοποιός διαφορά της νέας υλοποίησης αφορά τη διαλειτουργικότητα. Σε πρακτικές δοκιμές στις κεντρικές εγκαταστάσεις της LG CNS στη Σεούλ, το σύστημα καταγράφηκε να συντονίζει ταυτόχρονα δίποδα ανθρωποειδή ρομπότ, ρομποτικούς σκύλους (quadrupeds) και κλασικά οχήματα μεταφοράς παλετών. Η ικανότητα συνεργασίας hardware από εντελώς διαφορετικές εταιρείες κατασκευής δίνει λύση στο σημαντικότερο πρόβλημα των logistics σήμερα: τον εγκλωβισμό σε κλειστά συστήματα ενός μόνο προμηθευτή.

Παράλληλα, η LG CNS επεκτείνει τις λύσεις της και σε εξειδικευμένα περιβάλλοντα, όπως η εφοδιαστική αλυσίδα ψύχους (cold chain). Με τα νέα της ρομπότ αποθήκης Mobile Shuttle, τα οποία είναι κατασκευασμένα να λειτουργούν αδιάκοπα στους -26°C, η εταιρεία αποδεικνύει ότι το λογισμικό της μπορεί να ελέγξει τον αυτοματισμό ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, αντικαθιστώντας την ανθρώπινη εργασία σε επικίνδυνα ή ανθυγιεινά βιομηχανικά περιβάλλοντα.

Η στρατηγική μετατόπιση της LG από την απλή παραγωγή ρομποτικού υλικού (όπως τα γνωστά CLOi ServeBots) προς τη δημιουργία ολοκληρωμένων πλατφορμών διαχείρισης επιβεβαιώνει τη στροφή της αγοράς προς το Physical AI. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά πλέον μόνο τον κώδικα ή την παραγωγή κειμένου, αλλά την απόλυτη κατανόηση του φυσικού χώρου και τον συντονισμό των μηχανών μέσα σε αυτόν.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!