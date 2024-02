Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες αναβίωσης των beat 'em up παιχνιδιών, είτε με νέες κυκλοφορίες είτε με «ανακαινίσεις» σπουδαίων τίτλων του παρελθόντος που ποντάρουν φυσικά στη νοσταγλία των μεγαλύτερων ηλικιακά gamers.



Ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι και το Double Dragon Gaiden: Rise of The Dragons, το πιο πρόσφατο επεισόδιο της θρυλικής σειράς που ομολογουμένως είχε μερικές ατυχείς κυκλοφορίες τα προηγούμενα χρόνια. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η Secret Base έχει κάνει πολύ καλή δουλειά προσπαθώντας να δώσει μια νέα πνοή σε ένα καθιερωμένο είδος. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε μαζί του στην έκδοση του παιχνιδιού για το PS5 και να μοιραστούμε τις εντυπώσεις μας σε αυτό το review.

Το γοητευτικό παρελθόν συναντά τη μοντέρνα μηχανική

Το Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons έρχεται στο προσκήνιο με μια διπλή δόση νοσταλγίας, αναβιώνοντας το εμβληματικό side-scrolling beat 'em up franchise για μια νέα γενιά. Το παιχνίδι αναπτύχθηκε από τη Secret Base και εκδόθηκε από την Modus Games, και αυτή η επανεκτέλεση μεταφέρει τους παίκτες πίσω στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αν και σε μια post-apocalyptic εκδοχή που έχει καταστραφεί από τον πυρηνικό πόλεμο. Οι νεαροί και παθιασμένοι Billy και Jimmy Lee γίνονται οι φάροι της ελπίδας ενάντια στις καταπιεστικές συμμορίες που λυμαίνονται την πόλη και τους κατοίκους της.

Εγγυημένα διασκεδαστικό gameplay

Το Rise of the Dragons ασπάζεται τις παραδοσιακές καταβολές του με ένα ελκυστικό beat 'em up gameplay. Οι γροθιές, οι κλωτσιές, οι ρίψεις και οι αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον αποτελούν τον πυρήνα της μάχης, ο οποίος ενισχύεται από ειδικές κινήσεις που τροφοδοτούνται από έναν μετρητή SP. Οι μάχες έχουν βαρύτητα και αντίκτυπο, καθώς κάθε επιτυχημένο χτύπημα ολοκληρώνεται με ένα απολαυστικό τσάκισμα. Αποφεύγοντας τις εχθρικές επιθέσεις, προσθέτετε ένα επίπεδο βάθους, το οποίο σας ενθαρρύνει να κινείστε στρατηγικά αντί απλά να πατάτε τα κουμπιά.

Στο παιχνίδι θα βρείτε ένα ευρύ φάσμα εχθρών, από αλήτες με αλυσίδες μέχρι ογκώδη κτήνη και ευκίνητους νίντζα. Κάθε συμμορία έχει το δικό της στυλ μάχης, διατηρώντας ένα επίπεδο φρεσκάδας και πρόκλησης σε κάθε κόσμο, ενώ οι μάχες με τα μεγάλα bosses προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες, απαιτώντας συγκεκριμένες τακτικές και αναγνώριση μοτίβων.

Μοντέρνες πινελιές

Το Rise of the Dragons δεν ποντάρει μόνο στη νοσταλγία, καθώς ενσωματώνει σύγχρονους μηχανισμούς, όπως η εξέλιξη των χαρακτήρων και τα διαφορετικά skill trees. Νικώντας τους εχθρούς κερδίζετε μετρητά, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση κινήσεων, υγείας και ειδικών επιθέσεων. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές διαδρομές μέσα στην πόλη, αντιμετωπίζοντας διαφορετικούς εχθρούς και αφεντικά, γεγονός που προσδίδει replayability στο παιχνίδι.

Η προσθήκη του μηχανισμού tag-team σας επιτρέπει να αλλάζετε μεταξύ του Billy, του Jimmy, του Uncle Matin και της Marian άμεσα και κατά βούληση (επιλέγεις για την ομάδα σου 2 από τους 4), με τον κάθε χαρακτήρα να διαθέτει τις δικές του δυνάμεις και αδυναμίες. Αυτό προσθέτει βάθος στη στρατηγική και ανοίγει περισσότερες δυνατότητες συνδυασμών. Το τοπικό co-op σας επιτρέπει να παίξετε μαζί με έναν φίλο σας, αναβιώνοντας την κλασική εμπειρία των arcade.

Αισθητική και γραφικά

Στο οπτικό σκέλος, το Rise of the Dragons αποτίει φόρο τιμής στην arcade σκηνή της δεκαετίας του '80, με τα pixel art γραφικά να είναι ζωντανά και λεπτομερή, ξυπνώντας αναμνήσεις από τα κλασικά beat 'em ups. Το post-apocalyptic σκηνικό προσθέτει μια μοναδική πινελιά, με τα ερειπωμένα κτίρια και τις πινακίδες νέον να συνθέτουν ένα ζοφερό αλλά γοητευτικό σκηνικό. Το soundtrack είναι εξίσου νοσταλγικό, με πιασάρικες synthwave μελωδίες που συμπληρώνουν τέλεια τη δράση.



Δεν είναι όλα ρόδινα...

Παρόλα αυτά, το Rise of the Dragons δεν παύει να έχει τα ελαττώματά του. Η υπόθεση μπορεί να χρησιμεύει ως ένα αξιοπρεπές υπόβαθρο, ωστόσο μοιάζει ρηχή και προβλέψιμη. Οι διάλογοι είναι συχνά τετριμμένοι και βαρετοί, με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζουν την απαιτούμενη δυναμική για να κρατήσουν τους παίκτες σε εγρήγορση.

Η δυσκολία του παιχνιδιού ενδέχεται να είναι αρκετά σκληρή, ειδικά στις ανώτερες ρυθμίσεις. Αν και οι βετεράνοι μπορεί να εκτιμήσουν την πρόκληση, οι νεότεροι παίκτες ενδεχομένως να τη θεωρήσουν απογοητευτική. Η τεχνητή νοημοσύνη των εχθρών μπορεί να είναι προβλέψιμη μερικές φορές, οδηγώντας σε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις στη συνέχεια του παιχνιδιού.

Το replayability, αν και υφίσταται, είναι κάπως περιορισμένο. Οι διαφορετικές διαδρομές και οι χαρακτήρες προσφέρουν μια κάποια ποικιλία, όμως η βασική δομή του παιχνιδιού παραμένει σε μεγάλο βαθμό η ίδια καθ' όλη τη διάρκεια του. Επιπλέον, η έλλειψη online co-op μπορεί να απογοητεύσει ορισμένους gamers.

Επίλογος

Το Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons είναι ένα διασκεδαστικό και νοσταλγικό beat 'em up που προσφέρει μια ικανοποιητική εμπειρία μάχης, μοντέρνους μηχανισμούς και μια γοητευτική αισθητική. Ωστόσο, η ρηχή ιστορία, το ανομοιογενές επίπεδο δυσκολίας και το περιορισμένο replayability το εμποδίζουν να φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Αν είστε fan των κλασικών arcade παιχνιδιών ή αν επιθυμείτε δράση με side-scrolling ξυλίκι, το Rise of the Dragons αξίζει μια ευκαιρία.