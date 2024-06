Το Dragon Age: The Veilguard (παλαιότερα ήταν γνωστό ως Dreadwolf) έλαβε το πρώτο του κινηματογραφικό trailer, παρουσιάζοντας το καστ του κατά τη διάρκεια του σημερινού Xbox Games Showcase.



Το video σερβίρει μια γεμάτη δράση ονομαστική αναφορά για τους συντρόφους που συνοδεύουν τον πρωταγωνιστή. Το πολύχρωμο καστ περιλαμβάνει τους Harding the Scout, Neve the Detective, Lucanis the Mage Killer, Bellara the Veil Jumper, Emmrich the Necromancer, Davrin the Warden και Taash the Dragon Hunter. Παρακολουθήστε τους να συμμετέχουν σε μάχες, από καβγάδες σε μπαρ μέχρι να τα βάλουν με έναν δράκο, στο παραπάνω trailer.

Εάν περιμένατε να δείτε το gameplay, η αποκάλυψη θα γίνει στις 11 Ιουνίου. Το Dragon Age: The Veilguard θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο για PlayStation 5, Xbox Series X/S και PC.