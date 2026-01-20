Dynamis: Το ελβετικό «ανθρώπινο» ρομπότ που φέρνει νέα δεδομένα στη χειρουργική σπονδυλικής στήλης

Μια σημαντική εξέλιξη στον χώρο της ιατρικής τεχνολογίας έρχεται από τη Βέρνη της Ελβετίας, καθώς η LEM Surgical ανακοίνωσε ότι το ρομποτικό της σύστημα, Dynamis, έλαβε την πολυπόθητη έγκριση 510(k) από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Πρόκειται για μια κομβική στιγμή για την εταιρεία, αλλά και για τον τομέα της ορθοπεδικής, καθώς το Dynamis δεν είναι απλώς άλλο ένα χειρουργικό εργαλείο, αλλά πλασάρεται ως ο πρώτος «ανθρωποειδής χειρούργος» στον κόσμο.

Η είδηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδο μιας νέας γενιάς ρομποτικών συστημάτων στα χειρουργεία, με στόχο να ξεπεραστούν οι περιορισμοί των υπαρχουσών τεχνολογιών και να βελτιωθεί δραστικά η ακρίβεια στις επεμβάσεις «σκληρών ιστών», όπως αυτές της σπονδυλικής στήλης.

Πέρα από την παραδοσιακή ρομποτική: Η έννοια του «Surgical Humanoid»

Ο όρος «ανθρωποειδές» σε αυτή την περίπτωση δεν παραπέμπει σε ρομπότ με πόδια και πρόσωπο που περπατά στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Η LEM Surgical χρησιμοποιεί τον όρο για να περιγράψει την πρωτοφανή επιδεξιότητα και την αρχιτεκτονική του συστήματος, το οποίο μιμείται τη φυσική κίνηση και τη συνεργασία των ανθρώπινων χεριών.

Σε αντίθεση με τα συμβατικά ρομποτικά συστήματα που συχνά λειτουργούν ως στατικοί βραχίονες καθοδήγησης, το Dynamis διαθέτει μια δυναμική αρχιτεκτονική πολλαπλών βραχιόνων. Συγκεκριμένα, εξοπλίζεται με δύο ρομποτικούς βραχίονες που λειτουργούν συντονισμένα για την καθοδήγηση των εργαλείων και έναν τρίτο που ελέγχει την οπτική πλοήγηση (κάμερα). Αυτή η διάταξη επιτρέπει στο σύστημα να εκτελεί σύνθετες κινήσεις με «ανθρώπινη» ευελιξία, διατηρώντας όμως τη σταθερότητα και την ακρίβεια που μόνο μια μηχανή μπορεί να προσφέρει.

Τεχνητή Νοημοσύνη και συνεργασία με την NVIDIA

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Dynamis είναι η ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων «Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης» (Physical AI). Η LEM Surgical συνεργάζεται στενά με τον τεχνολογικό κολοσσό NVIDIA, αξιοποιώντας τις πλατφόρμες Jetson Thor και Isaac.

Αυτή η τεχνολογική σύμπραξη επιτρέπει στο ρομπότ να μην εκτελεί απλώς προκαθορισμένες εντολές, αλλά να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον του σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα σε μικρο-κινήσεις του ασθενούς ή αλλαγές στο χειρουργικό πεδίο, προσφέροντας ένα επίπεδο αυτονομίας και ασφάλειας που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Η χρήση ανοιχτών μοντέλων AI (όπως το NVIDIA Cosmos) σημαίνει ότι το ρομπότ θα μπορεί να «μαθαίνει» και να βελτιώνεται συνεχώς, εκπαιδευόμενο σε σενάρια που ξεπερνούν τις ανθρώπινες δυνατότητες αντίληψης.

Ακρίβεια χιλιοστού και βελτιστοποίηση της ροής εργασίας

Στις επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, όπου η απόσταση μεταξύ επιτυχίας και μόνιμης βλάβης μετριέται σε χιλιοστά, η ακρίβεια είναι το παν. Το σύστημα Dynamis έχει σχεδιαστεί για να εξαλείψει το φαινόμενο της απώλειας οπτικής επαφής, που συχνά ταλαιπωρεί τα συστήματα πλοήγησης στα χειρουργεία. Με την κάμερα ενσωματωμένη στον δικό της ρομποτικό βραχίονα, το σύστημα διασφαλίζει συνεχή και ανεμπόδιστη καθοδήγηση.

Κλινικές μελέτες και προσομοιώσεις έχουν δείξει εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας στην τοποθέτηση βιδών (άνω του 95% σε μελέτες πτωματικών ιστών), με απόκλιση ακρίβειας που αγγίζει το 1 χιλιοστό. Επιπλέον, η ροή εργασίας έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι διαισθητική για τον χειρουργό, μειώνοντας τον χρόνο προετοιμασίας και την έκθεση σε ακτινοβολία, κάτι που ωφελεί τόσο το ιατρικό προσωπικό όσο και τον ασθενή.

Στρατηγική είσοδος στην αμερικανική αγορά

Η έγκριση από τον FDA ανοίγει τον δρόμο για την εμπορική διάθεση του Dynamis στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά ιατρικής τεχνολογίας παγκοσμίως. Η LEM Surgical έχει ήδη ξεκινήσει τις πρώτες κλινικές διαδικασίες σε νοσοκομεία του Λας Βέγκας, με τα αποτελέσματα να χαρακτηρίζονται ενθαρρυντικά από τους χειρουργούς που το χρησιμοποίησαν.

Ο Yossi Bar, CEO της LEM Surgical, δήλωσε πως η έγκριση αυτή αποτελεί απόδειξη της σκληρής δουλειάς της ομάδας και της δέσμευσής τους να προσφέρουν πλατφόρμες που βελτιώνουν τα κλινικά αποτελέσματα. Το πλάνο της εταιρείας περιλαμβάνει σταδιακή εισαγωγή σε επιλεγμένα νοσοκομεία εντός του τρέχοντος έτους και ευρύτερη εμπορική επέκταση μέσα στο 2026.