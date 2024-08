e-banking και mobile banking με μηνιαία πάγια χρέωση

*του Κώστα Παπαγρηγόρη από το NEWS247.gr

Ολοένα και περισσότερο έδαφος κερδίσει, η νέα τιμολογιακή πολιτική των τραπεζών για τις προμήθειες και τις χρεώσεις των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σύμφωνα με την οποία οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν την χρέωση μηνιαίου παγίου αντί εφάπαξ επιβαρύνσεων.

Το τελευταίο διάστημα η μία μετά την άλλη οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προσφέρουν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω Internet και mobile banking πακέτα χρεώσεων, που επιτρέπουν στους κατόχους των λογαριασμών να εκτελούν σειρά συναλλαγών κάθε μήνα, καταβάλλοντας ενιαία προμήθεια για τη χρήση του καταθετικού τους λογαριασμού ως μέσου συναλλαγών.

Είναι πλέον γεγονός ότι για μια σειρά από τραπεζικές εργασίες όπως η πληρωμή λογαριασμών, οι μεταφορές χρημάτων για την πληρωμή ενοικίου, διδάκτρων ή την κάλυψη άλλων αναγκών που αποτελούν τις συνήθεις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω Internet και mobile banking, έχει καταργηθεί όχι μόνο η επίσκεψη στο τραπεζικό κατάστημα, αλλά ακόμη και η χρήση του ΑΤΜ.

Υιοθετώντας πλέον το ευρωπαϊκό μοντέλο τιμολόγησης των τραπεζικών εργασιών, και τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα αντικαθιστούν σταδιακά τις επιβαρύνσεις ανά συναλλαγή και τον κατακερματισμό των χρεώσεων με πακέτα τραπεζικών συναλλαγών με μηνιαία χρέωση.

Το κόστος ξεκινάει από 0,60 ευρώ και φθάνει έως και τα 10 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με το πακέτο και την τράπεζα, ενώ το όφελος είναι πολλαπλάσιο αφού, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, εκτός από τις πληρωμές λογαριασμών και τις μεταφορές χρημάτων, οι πελάτες εξασφαλίζουν δωρεάν υπηρεσίες όπως η έκδοση ή η ανανέωση χρεωστικής κάρτας, οι ειδοποιήσεις για κινήσεις προϊόντων ή ακόμη και η έκδοση πιστωτικής κάρτας για τα πιο αναβαθμισμένα πακέτα συναλλαγών.

Τα πακέτα χρεώσεων ανά τράπεζα

Την αρχή έκανε η Eurobank με τα πακέτα συναλλαγών My Advantage Banking, που εμπλουτίστηκαν πρόσφτα με νέες υπηρεσίες, μειώνοντας ή ακόμα και καταργώντας το κόστος για όσους πελάτες έχουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους στην τράπεζα. Οι βελτιώσεις αφορούν και τα τέσσερα πακέτα που παρέχει η Eurobank (My Blue Advantage, My Silver Advantage, My Gold Advantage και My Platinum Advantage), τα οποία κλιμακωτά εξασφαλίζουν περισσότερα οφέλη για όλους τους πελάτες, για απλές αλλά και για τις πλέον σύνθετες συναλλαγές με τις χρεώσεις να ξεκινούν από τα 0,60 λεπτά το μήνα και κλιμακώνεται στα 2, 5 και 10 ευρώ τον μήνα. Το όφελος σύμφωνα με τους υπολογισμούς της τράπεζας ξεκινάει από 3 ευρώ για κάποιον που έχει τη μισθοδοσία του στη Eurobank, κλιμακώνεται στα 14 ευρώ κατά μέσον όρο για κάποιον που θα επιλέξει το πιο αναβαθμισμένο πακέτο και μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 52 ευρώ τον μήνα για κάποιον που χρησιμοποιεί συχνά τον λογαριασμό του και επιλέξει το full πακέτο (Platinum) με τη χρέωση των 10 ευρώ τον μήνα.

Σε αναβάθμιση του πακέτου πληρωμών «εξόφΛΥΣΗ», το οποίο με 10 ευρώ τον χρόνο δίνει τη δυνατότητα στον κάτοχο του λογαριασμού να πραγματοποιεί έως 50 πάγιες εντολές και εντολές πληρωμής μέσω του e-banking της τράπεζας, προσανατολίζεται και η Τράπεζα Πειραιώς. Τα νέα πακέτα που θα προωθήσει από τον Σεπτέμβριο η τράπεζα θα εξασφαλίζουν στους πελάτες πρόσβαση στη βασική τραπεζική με ένα μικρό αντίτιμο, ενώ ειδικά για όσους έχουν τη μισθοδοσία ή τη σύνταξή τους στην τράπεζα εξετάζεται η δωρεάν χρήση των νέων πακέτων.

Πακέτα με μηνιαία χρέωση λογαριασμού και κόστος από 2 έως και 5 ευρώ τον μήνα διαθέτει και η Εθνική Τράπεζα με τα πακέτα Συναλλαγών Value, Value Plus και E-Value, στα οποία έχουν εγγραφεί ήδη 375.000 πελάτες της τράπεζας. Τα πακέτα εξασφαλίζουν από 3 έως 5 πληρωμές τον μήνα μέσω πάγιας εντολής ή με χρήση του Internet και mobile banking, έως δύο εμβάσματα (ανάλογα με το πακέτο) σε άλλη τράπεζα, έως 1 πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας και έως 3 αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, καθώς και πρόσβαση σε εξειδικευμένα ασφαλιστικά προϊόντα.

Οφελος από 5,5 έως 21,8 ευρώ τον μήνα εξασφαλίζουν τα πακέτα myAlpha Benefit (Standard, Advanced και Premium) που διαθέτει η Alpha Bank και τα οποία επιβαρύνονται με χρέωση από 2 έως και 10 ευρώ τον μήνα, προσφέροντας από 3 έως 10 πάγιες εντολές δωρεάν, από 2 έως 5 δωρεάν πληρωμές λογαριασμών σε εταιρείες ή οργανισμούς από 2 έως 7 μεταφορές χρημάτων (από ή προς άλλη τράπεζα) και από 1 έως 5 δωρεάν αναλήψεις μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας.

[via NEWS247.gr]