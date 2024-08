Εφικτό πλέον το cross-posting μεταξύ Instagram, Facebook και Threads

Μετά από μήνες δοκιμών, η Meta προσφέρει πλέον τη δυνατότητα cross-posting στους χρήστες οπουδήποτε είναι επίσημα διαθέσιμη η υπηρεσία Threads. Με αυτή τη νέα επιλογή, οι χρήστες μπορούν να κάνουν cross-posting περιεχομένου από το Instagram και το Facebook στο Threads.

Η επιλογή αυτή ενσωματώνει τις τρεις πλατφόρμες της Meta και επιτρέπει στους χρήστες να αξιοποιούν στο έπακρο το περιεχόμενό τους, κοινοποιώντας το σε πολλές πλατφόρμες ταυτόχρονα. Προηγουμένως, οι χρήστες μπορούσαν να κάνουν cross-post περιεχόμενο από το Threads στο Instagram, αλλά το αντίστροφο δεν ήταν εφικτό. Επιπλέον, η Meta επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν cross-posting περιεχομένου του Instagram στο Facebook εδώ και χρόνια.

Ωστόσο, η λειτουργία εξακολουθεί να περιορίζεται στον διαμοιρασμό σταθερών εικόνων. Δεν υπάρχει υποστήριξη για την κοινή χρήση Reels του Instagram στο Threads. Η λειτουργία είναι μια opt-in εμπειρία και δεν είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, δίνοντας στους χρήστες τον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο επιθυμούν να μοιράζονται οι αναρτήσεις τους στις διάφορες πλατφόρμες Meta.

Όταν ένας χρήστης κάνει cross-post την ανάρτησή του από το Instagram στο Threads, η λεζάντα γίνεται το περιεχόμενο κειμένου για την ανάρτηση στο Threads και τα hashtags μετατρέπονται σε απλό κείμενο. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να κάνουν cross-post το περιεχόμενό τους στο Instagram ή στο Facebook μία φορά ή να διατηρήσουν τη λειτουργία ενεργοποιημένη για να γίνεται αυτόματα διαμοιρασμός σε όλες τις πλατφόρμες, στη σελίδα «Advanced settings».

Η διαδικασία είναι παρόμοια και για το Facebook. Οι χρήστες θα βλέπουν μια νέα επιλογή Threads όταν πληκτρολογούν μια νέα ανάρτηση. Η νέα επιλογή θα είναι διαθέσιμη στην κορυφή, δίπλα στις επιλογές «Only Me» και «Add an Album». Ο διακόπτης Threads θα είναι είτε ενεργοποιημένος είτε απενεργοποιημένος.

Να σημειωθεί ότι μπορείτε να μοιράζεστε μόνο κείμενα και links από το Facebook στο Threads και όχι videos. Η λειτουργία επεκτείνεται σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως σε συσκευές iOS και Android.

