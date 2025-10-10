Έφηβος δημιούργησε ρομπότ-χελώνα για να καθαρίσει τον βυθό των ωκεανών

Μόλις 15 ετών και ήδη βραβευμένος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Καναδός μαθητής Evan Budz κατάφερε να εντυπωσιάσει τους κριτές του European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) με μια εφεύρεση που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική και οικολογική ευαισθησία. Το δημιούργημά του είναι μια ρομποτική χελώνα ως ένα αυτόνομο υποβρύχιο μηχάνημα που έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει και να καθαρίζει τον θαλάσσιο βυθό.

Το ρομπότ που θυμίζει στη μορφή και την κίνηση μια πραγματική θαλάσσια χελώνα λειτουργεί με μπαταρία και είναι ικανό να κινείται αυτόνομα κάτω από το νερό. Όπως εξηγεί ο ίδιος ο Budz, στόχος του είναι να «διεξάγει αυτόνομη οικολογική παρακολούθηση, εντοπίζοντας απειλές και κινδύνους που μπορεί να επηρεάσουν τα υποθαλάσσια οικοσυστήματα – από τη λεύκανση των κοραλλιών μέχρι την παρουσία επεμβατικών ειδών».

Τα δεδομένα που θα συλλέγει η ρομποτική χελώνα μπορούν να αποδειχθούν πολύτιμα για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μέσω της ανάλυσης αυτών των πληροφοριών, θα είναι εφικτός ο εντοπισμός κρίσιμων περιοχών, η χαρτογράφηση των πιο ευάλωτων οικοσυστημάτων και, τελικά, η καλύτερη στόχευση δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης.

Η επιλογή του Budz να δώσει στο ρομπότ του τη μορφή μιας χελώνας δεν ήταν καθόλου τυχαία. Όπως αποκάλυψε, η ιδέα γεννήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής όπου είχε την τύχη να παρατηρήσει μια θαλάσσια χελώνα να κολυμπά. Εντυπωσιάστηκε από την αρμονία της κίνησής της και θέλησε να δημιουργήσει ένα μηχάνημα που θα μπορούσε να κινείται με τον ίδιο φυσικό τρόπο, χωρίς να διαταράσσει τη θαλάσσια ζωή γύρω του. Η ομοιότητα με το ζώο είναι λοιπόν ουσιαστική, όχι μόνο αισθητικά, αλλά και λειτουργικά – ο Budz σχεδίασε το ρομπότ έτσι ώστε να ενσωματώνεται στο περιβάλλον και να μην ενοχλεί τους οργανισμούς που παρακολουθεί.

Οι πρώτες δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στην αυλή των παππούδων του. Εκεί ο νεαρός ερευνητής διαπίστωσε ότι το ρομπότ μπορούσε να αναγνωρίζει με ακρίβεια 96% περιπτώσεις λεύκανσης κοραλλιών, ποσοστό που ξεπερνά τις προσδοκίες για ένα πρωτότυπο σε τόσο πρώιμο στάδιο. Η επιτυχία αυτή δείχνει τη δυναμική του project και εξηγεί γιατί οι κριτές του ευρωπαϊκού διαγωνισμού δεν δίστασαν να του απονείμουν το πρώτο βραβείο και επιταγή 7.000 ευρώ.

Η διάκριση του Evan Budz στο EUCYS δεν είναι η πρώτη του επιτυχία. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε κερδίσει και τον τίτλο του νικητή στο Canada-Wide Science Fair (CWSF), τον κορυφαίο επιστημονικό διαγωνισμό νέων του Καναδά. Η σταθερή του πορεία αποδεικνύει ότι η ιδέα της ρομποτικής χελώνας δεν είναι απλώς μια μαθητική κατασκευή, αλλά ένα έργο με επιστημονική και περιβαλλοντική προοπτική.

Αν και δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες πληροφορίες για τα επόμενα βήματα του project, ο νεαρός εφευρέτης φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει. Όπως δήλωσε μετά τη βράβευσή του, σκοπεύει να βελτιώσει την αυτονομία και την ανθεκτικότητα του ρομπότ, ώστε να μπορεί να λειτουργεί σε μεγαλύτερα βάθη και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο συνεργασίας με περιβαλλοντικές οργανώσεις και ερευνητικά ινστιτούτα που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία του σε πραγματικές συνθήκες πεδίου.

