Εκτός Ευρώπης το Siri AI του iOS 27: Η Κομισιόν χρεώνει την απουσία αποκλειστικά στην Apple!

Σύνοψη

Το νέο Siri AI δεν θα διατεθεί εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κυκλοφορία του iOS 27, αφήνοντας την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη εκτός της μεγάλης αναβάθμισης.

Η Κομισιόν δηλώνει ρητά πως η απόφαση βαραίνει αποκλειστικά την Apple, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς της εταιρείας περί "αδιάλλακτων ρυθμιστικών αρχών".

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Apple δεν προχώρησε σε τεχνικές προσαρμογές ώστε να συμμορφωθεί με τον κανονισμό Digital Markets Act (DMA), αλλά ζήτησε αυθαίρετα πλήρη εξαίρεση από τον νόμο.

Από την πλευρά της, η Apple προφασίζεται λόγους ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι το DMA απαιτεί επικίνδυνα υψηλή πρόσβαση στο λειτουργικό. Η λύση του "Trusted System Agent" που πρότεινε ως συμβιβασμό, δεν έγινε δεκτή.

Οι Ευρωπαίοι χρήστες χάνουν τη νέα γενιά του ψηφιακού βοηθού (AI agent), την αποκλειστική εφαρμογή, την ικανότητα μνήμης και την οπτική ενσωμάτωση στο Dynamic Island.

Η πολυαναμενόμενη αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού της Apple μέσω των νέων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης (Siri AI) αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα του συνεδρίου WWDC 2026. Ωστόσο, η χαρά των χρηστών στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετριάστηκε γρήγορα από την επιβεβαίωση πως το οικοσύστημα της Apple δεν θα φέρει τα νέα χαρακτηριστικά στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις αρχικές δηλώσεις της αμερικανικής εταιρείας, οι οποίες επέρριπταν την ευθύνη στο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε μια αυστηρή και ξεκάθαρη τοποθέτηση: η μη διάθεση του Siri AI στην Ευρώπη αποτελεί αποκλειστική επιλογή και ευθύνη της ίδιας της Apple.

Η διαμάχη επικεντρώνεται γύρω από τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act - DMA) και τις υποχρεώσεις διαλειτουργικότητας (interoperability). Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδεικνύει για ακόμα μια φορά το τεράστιο χάσμα μεταξύ της κλειστής αρχιτεκτονικής της Apple και των αυστηρών απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ανοιχτό ανταγωνισμό.

Τι υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Siri AI

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Apple δεν προσπάθησε να αναπτύξει λύσεις διαλειτουργικότητας που να πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα απορρήτου και ασφάλειας του DMA, αλλά αιτήθηκε πλήρη εξαίρεση από τις νομικές της υποχρεώσεις. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Thomas Regnier, κατέστησε σαφές πως η χορήγηση τέτοιας εξαίρεσης δεν προβλέπεται νομικά, καθιστώντας την Apple αποκλειστικά υπεύθυνη για την απουσία του Siri AI.

Η αντίδραση των ευρωπαϊκών θεσμών ήρθε άμεσα μετά τις κατηγορίες στελεχών της Apple για αδιαλλαξία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδια για την επιβολή του DMA, διευκρίνισε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει μονοπωλιακές πρακτικές (gatekeeping) και να επιτρέπει σε τρίτους παρόχους να ενσωματώνονται στα λειτουργικά συστήματα με ίσους όρους και δικαιώματα.

Ο Thomas Regnier, σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες, ανέφερε συγκεκριμένα ότι η Apple αντί να προσαρμόσει την τεχνολογία της για να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις, ζήτησε απλώς να εξαιρεθεί από τον κανόνα. Αυτή η προσέγγιση θεωρήθηκε μη αποδεκτή από τις ρυθμιστικές αρχές. Η ουσία της νομοθεσίας υποχρεώνει εταιρείες τέτοιου μεγέθους να μην εγκλωβίζουν τους χρήστες στα δικά τους συστήματα και να επιτρέπουν σε τρίτους εικονικούς βοηθούς ή AI agents να έχουν αντίστοιχη πρόσβαση στο hardware της συσκευής (π.χ. αισθητήρες, μικρόφωνα σε επίπεδο συστήματος). Αντίστοιχα ζητήματα έχουν ανακύψει και στο παρελθόν με το App Store, την υποστήριξη εναλλακτικών καταστημάτων εφαρμογών και τη λειτουργία του NFC για ανέπαφες πληρωμές, μέτωπα στα οποία εν τέλει η Apple αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να ανοίξει την πλατφόρμα της στην Ευρώπη.

Η στάση της Apple και το «Trusted System Agent»

Από την πλευρά της, η Apple ισχυρίζεται ότι η συμμόρφωση με το DMA απαιτεί να δοθεί "σχεδόν απεριόριστη πρόσβαση" στο λειτουργικό σύστημα σε τρίτους, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών. Η εταιρεία πρότεινε το σύστημα «Trusted System Agent» ως ασφαλή γέφυρα διαλειτουργικότητας, κατηγορώντας την ΕΕ ότι αρνήθηκε να αξιολογήσει εποικοδομητικά τη συγκεκριμένη τεχνολογική πρόταση.

Η εκδοχή της Apple διαφέρει ριζικά από εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering της εταιρείας, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκεια του για τη στάση των ρυθμιστικών αρχών, υποστηρίζοντας ότι η βαθιά ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης στο λειτουργικό (που απαιτεί το νέο Siri AI για να διαβάζει στοιχεία της οθόνης και να αλληλεπιδρά με εφαρμογές) δεν μπορεί να ανοίξει σε τρίτους με ασφάλεια υπό τους ισχύοντες όρους του DMA.

Συγκεκριμένα, το DMA απαιτεί ίση πρόσβαση στις θεμελιώδεις λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος. Η Apple αντέτεινε πως η παροχή ανεξέλεγκτης πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε third-party AI μοντέλα αντιβαίνει στις θεμελιώδεις αρχές απορρήτου της εταιρείας. Ως τεχνική λύση, η κατασκευάστρια του iPhone πρότεινε μια ενδιάμεση αρχιτεκτονική με την ονομασία Trusted System Agent.

Αυτό το λογισμικό θα δρούσε ως διαμεσολαβητής: θα επέτρεπε σε τρίτους virtual assistants (όπως ενδεχομένως το Google Gemini ή άλλα LLMs) να αξιοποιούν τις λειτουργίες της συσκευής (όπως κάμερα, επαφές, ημερολόγιο) αλλά αυστηρά μέσα από ένα ελεγχόμενο περιβάλλον ασφαλείας της ίδιας της Apple, χωρίς απευθείας επαφή με τον πυρήνα του iOS. Σύμφωνα με την Apple, η Επιτροπή αρνήθηκε να κάνει δεκτή αυτή τη συμβιβαστική λύση, οδηγώντας την εταιρεία στην οριστική απόφαση να μην διαθέσει καθόλου το νέο Siri AI στην ευρωπαϊκή αγορά, αποφεύγοντας τον κίνδυνο δυσθεώρητων προστίμων.

Η τεχνική πολυπλοκότητα και οι εντάσεις στο παρασκήνιο με την OpenAI

Πέρα από το μπλόκο της ΕΕ, η προσέγγιση της Apple απέναντι σε τρίτους παρόχους τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί εσωτερικούς τριγμούς. Η συμφωνία του 2024 με την OpenAI για ενσωμάτωση του ChatGPT φέρεται να διέρχεται κρίση, με αναφορές για πιθανές νομικές ενέργειες, περιπλέκοντας περαιτέρω το τοπίο του οικοσυστήματος AI για το iOS 27.

Η άρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει εξαίρεση δεν είναι το μοναδικό μέτωπο της Apple γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η ανάγκη της να διατηρήσει το οικοσύστημά της στεγανό φαίνεται πως προκαλεί τριγμούς ακόμα και με τους υφιστάμενους στρατηγικούς της συνεργάτες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η σχέση της Apple με την OpenAI έχει αρχίσει να δοκιμάζεται. Η αρχική συμφωνία που έφερε το ChatGPT εντός του iOS και του iPadOS παρουσιάζει πλέον λειτουργικά ζητήματα.

Η Apple επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος των λειτουργιών στο δικό της, on-device μοντέλο για το νέο Siri, θέλοντας να μειώσει την εξάρτησή της από το cloud και τρίτους παρόχους. Η προσπάθεια αυτή συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματολογία της απέναντι στην Κομισιόν: η Apple θέλει να έχει τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο των δεδομένων. Εάν η Ευρώπη επιβάλει ίση και ανεμπόδιστη πρόσβαση (χωρίς το Trusted System Agent) για κάθε ανταγωνιστικό μοντέλο, η αρχιτεκτονική απορρήτου της καταρρέει.

Τι σημαίνει η απουσία του Siri AI για τους χρήστες σε Ελλάδα και Ευρώπη

Με την κυκλοφορία του iOS 27, οι Ευρωπαίοι και Έλληνες χρήστες δεν θα αποκτήσουν το ανασχεδιασμένο Siri AI. Στη θέση του νέου AI agent, οι χρήστες θα μείνουν με την προηγούμενη έκδοση, χάνοντας την αποκλειστική εφαρμογή διαλόγων, την ικανότητα επαναφοράς μνήμης από προηγούμενες συζητήσεις και την ενσωμάτωση του στο Dynamic Island.

Το φθινόπωρο του 2026, με την έλευση των τελικών εκδόσεων του iOS 27, του iPadOS 27 και του macOS 27, το χάσμα στις δυνατότητες των συσκευών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης θα είναι εμφανέστατο. Οι χρήστες στην Ελλάδα που θα αναβαθμίσουν τις συσκευές τους, θα βρεθούν με ένα λειτουργικό σύστημα δύο ταχυτήτων.

Τα χαρακτηριστικά που χάνονται περιλαμβάνουν:

Τη μετάβαση σε αυτόνομο AI Agent: Το Siri σταματά να είναι μια απλή υπηρεσία φωνητικών εντολών και μετατρέπεται σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) που αναλαμβάνει σύνθετες εργασίες.

Το Siri σταματά να είναι μια απλή υπηρεσία φωνητικών εντολών και μετατρέπεται σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) που αναλαμβάνει σύνθετες εργασίες. On-screen Awareness: Την ικανότητα του Siri να "διαβάζει" το περιεχόμενο της οθόνης (π.χ. ένα email) και να εκτελεί ενέργειες βάσει αυτού.

Την ικανότητα του Siri να "διαβάζει" το περιεχόμενο της οθόνης (π.χ. ένα email) και να εκτελεί ενέργειες βάσει αυτού. Αποκλειστικό Siri App: Μια νέα, ξεχωριστή εφαρμογή (chat interface) όπου οι χρήστες θα διαχειρίζονται το ιστορικό των ερωτημάτων τους, με χαρακτηριστικά ιδιωτικότητας όπως η αυτόματη διαγραφή (auto-deleting chats).

Μια νέα, ξεχωριστή εφαρμογή (chat interface) όπου οι χρήστες θα διαχειρίζονται το ιστορικό των ερωτημάτων τους, με χαρακτηριστικά ιδιωτικότητας όπως η αυτόματη διαγραφή (auto-deleting chats). Επανασχεδιασμό του UI: Τη μεταφορά του assistant εξ ολοκλήρου εντός του Dynamic Island.

Αν και η Apple αναφέρει τυπικά ότι ελπίζει να φέρει τα χαρακτηριστικά αυτά στην ΕΕ κάποια στιγμή στο μέλλον, δεν υπάρχει απολύτως κανένα χρονοδιάγραμμα, και η διάσταση απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνει πως βρισκόμαστε σε πλήρες αδιέξοδο.