Εκβιασμοί στο Instagram: Πώς απατεώνες «κλειδώνουν» λογαριασμούς με ανυπόστατες αναφορές πνευματικών δικαιωμάτων

Σύνοψη

Επιτήδειοι έχουν ανακαλύψει έναν τρόπο να εργαλειοποιούν τα συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων της Meta, καταθέτοντας μαζικά ψευδείς αναφορές εναντίον νόμιμων δημιουργών περιεχομένου στο Instagram.

Οι απατεώνες προσεγγίζουν τα θύματά τους ζητώντας ποσά που κυμαίνονται από 50 έως και 900 δολάρια, συνήθως σε μορφή κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενοι να αποσύρουν τις καταγγελίες πριν το κοινωνικό δίκτυο προχωρήσει σε οριστική αναστολή του λογαριασμού.

Εξαιτίας των τεράστιων καθυστερήσεων που παρατηρούνται στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων από πλευράς Meta, πολλοί επαγγελματίες αναγκάζονται να ενδώσουν στον εκβιασμό για να μην χάσουν πολύτιμα έσοδα από χορηγίες και διαφημίσεις.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της Meta ότι ενσωματώνει νέες δικλείδες ασφαλείας στα εργαλεία αναφοράς, τα πρόσφατα περιστατικά αποδεικνύουν πως ο αλγοριθμικός έλεγχος εξακολουθεί να παρουσιάζει σοβαρά κενά που αφήνουν τους ψηφιακούς δημιουργούς απολύτως απροστάτευτους.

Η ασφάλεια των ψηφιακών λογαριασμών και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούν διαχρονικά τα μεγαλύτερα στοιχήματα για τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, ωστόσο το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μια εξαιρετικά ανησυχητική τάση. Οι αυτοματοποιημένοι μηχανισμοί της Meta, οι οποίοι σχεδιάστηκαν πρωτίστως για να προστατεύουν τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων από την παράνομη αναπαραγωγή των έργων τους, έχουν πλέον μετατραπεί σε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό όπλο στα χέρια ψηφιακών εκβιαστών που στοχοποιούν ανυποψίαστους δημιουργούς στο Instagram.

Η διαδικασία που ακολουθούν οι επιτήδειοι χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα και βασίζεται στην άριστη γνώση των αδυναμιών που παρουσιάζει το σύστημα ελέγχου της πλατφόρμας, το οποίο τείνει να επιβάλλει άμεσες ποινές πριν καν υπάρξει εξέταση της εγκυρότητας μιας καταγγελίας. Οι scammers εντοπίζουν λογαριασμούς με σημαντική απήχηση και αρχίζουν να καταθέτουν μαζικές αναφορές για δήθεν παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε αναρτήσεις που, στις περισσότερες περιπτώσεις, περιέχουν είτε υλικό ελεύθερης χρήσης είτε περιεχόμενο για το οποίο ο δημιουργός κατέχει όλες τις απαραίτητες άδειες. Η συγκέντρωση πολλαπλών αναφορών ενεργοποιεί τον αλγόριθμο του Instagram, ο οποίος θέτει άμεσα τον λογαριασμό σε κατάσταση υψηλού κινδύνου ή προχωρά στην προσωρινή απενεργοποίησή του, στερώντας από τον ιδιοκτήτη την πρόσβαση στο ψηφιακό του κοινό.

Μόλις ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο της επίθεσης, οι δράστες επικοινωνούν με τα θύματά τους μέσω εναλλακτικών καναλιών απαιτώντας την καταβολή λύτρων προκειμένου να αποσύρουν τις ψευδείς αναφορές και να επιτρέψουν την επαναφορά του λογαριασμού. Σύμφωνα με έρευνα του BBC, τα ποσά που ζητούνται παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις ανάλογα με το μέγεθος του λογαριασμού, ξεκινώντας από τα 50 δολάρια και φτάνοντας μέχρι και τα 900 δολάρια, με τις πληρωμές να απαιτούνται αποκλειστικά μέσω κρυπτονομισμάτων για να διασφαλιστεί η ανωνυμία των αποδεκτών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του διαχειριστή του δημοφιλούς λογαριασμού «Lost in Time History», ο οποίος διαθέτει περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο ακολούθους και αναγκάστηκε να πληρώσει 50 δολάρια σε έναν εκβιαστή, καθώς η αναμονή εβδομάδων για την εξέταση της επίσημης ένστασης του από τη Meta του προκαλούσε ήδη οικονομική ζημιά χιλιάδων δολαρίων από διαφυγόντα κέρδη.

Το πρόβλημα λαμβάνει πλέον διεθνείς διαστάσεις, αγγίζοντας τα όρια του οργανωμένου ψηφιακού εγκλήματος και προκαλώντας την παρέμβαση των δικαστικών αρχών σε διάφορες χώρες. Στην Ινδία παρατηρείται ένα τεράστιο κύμα δικαστικών προσφυγών από κορυφαίους δημιουργούς περιεχομένου οι οποίοι έχουν καταφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Δελχί για να καταγγείλουν την κατάχρηση των συστημάτων της Meta. Σχετική έρευνα της Indian Express έφερε μάλιστα στο φως μια ακόμη πιο εξελιγμένη μέθοδο εξαπάτησης, όπου οι επιτήδειοι καταφέρνουν να παραποιούν τις timestamps σε παλαιότερες αναρτήσεις στο Facebook, κάνοντάς τες να φαίνονται παλαιότερες από τις πρωτότυπες δημοσιεύσεις των νόμιμων δημιουργών, προκειμένου να υποστηρίξουν τα ψευδή αιτήματά τους με πλαστά ψηφιακά πειστήρια.

Εξετάζοντας την τεχνική πλευρά του ζητήματος, καθίσταται σαφές ότι η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην αρχιτεκτονική των εργαλείων διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων που χρησιμοποιούν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προκειμένου να συμμορφωθούν με την αμερικανική νομοθεσία (DMCA). Η ανάγκη για άμεση αφαίρεση υλικού που παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα, ώστε να αποφευχθούν υπέρογκα νομικά πρόστιμα, έχει οδηγήσει τη Meta στη δημιουργία ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος το οποίο λειτουργεί με τη λογική της «αφαίρεσης πρώτα και διερεύνησης αργότερα», αφήνοντας τεράστια περιθώρια κακόβουλης χρήσης. Παράλληλα, η διαδικασία υποβολής έφεσης παραμένει εξαιρετικά χρονοβόρα, στηριζόμενη σε μικρό αριθμό ανθρώπινων ελεγκτών που καλούνται να διαχειριστούν εκατομμύρια αιτήματα καθημερινά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από την πλευρά της, η Meta ανακοίνωσε ότι έχει ήδη προχωρήσει στην αποκατάσταση των λογαριασμών που έπεσαν θύματα των συγκεκριμένων επιθέσεων, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι αναπτύσσει νέες ασπίδες για την αποτροπή μελλοντικών περιστατικών. Εκπρόσωποι της εταιρείας δηλώνουν ότι τα συστήματά τους παραμετροποιούνται διαρκώς ώστε να εντοπίζουν τα μοτίβα συμπεριφοράς που προδίδουν τους εκβιαστές, ωστόσο αρνούνται να υπεισέλθουν σε τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα προστατεύσουν τους δημιουργούς από καλά οργανωμένες, μαζικές αναφορές. Η στροφή της εταιρείας προς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή άμεσης υποστήριξης στους χρήστες αποτελεί μεν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όσον αφορά την ταχύτητα απόκρισης, όμως δεν λύνει το ουσιαστικό πρόβλημα της τελικής, ανθρώπινης κρίσης που απαιτείται σε πολύπλοκα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η αντιμετώπιση αυτής της ψηφιακής μάστιγας προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες αξιολογούν την αξιοπιστία αυτού που υποβάλλει την αναφορά, προτού επιβάλουν περιορισμούς στο λογαριασμό του φερόμενου ως παραβάτη. Είναι επιτακτική ανάγκη να θεσπιστούν αυστηρότερα κριτήρια ταυτοποίησης για την κατάθεση copyright strikes, να επιβάλλονται βαριές ποινές στους λογαριασμούς που κάνουν κατάχρηση του συστήματος καταγγελιών και να δημιουργηθεί ένα ταχύτατο κανάλι επικοινωνίας ειδικά για τους δημιουργούς που βασίζουν το βιοπορισμό τους στα κοινωνικά δίκτυα, διασφαλίζοντας έτσι ένα δίκαιο και ασφαλές οικοσύστημα για όλους.