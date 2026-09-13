Η απάντηση της LG στις κατηγορίες για παρακολούθηση μέσω Smart TV

Σύνοψη

Πρόσφατες αναφορές από ερευνητές τεχνολογίας υποστήριξαν ότι οι τηλεοράσεις της LG καταγράφουν ήχο και δεδομένα τοποθεσίας ακόμη και όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Η εταιρεία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι οι συσκευές της συλλέγουν screenshots ή καταγράφουν συνεχώς τις προσωπικές συνομιλίες των χρηστών στα σπίτια τους.

Η λειτουργία αναγνώρισης φωνής ενεργοποιείται αποκλειστικά με το πάτημα του αντίστοιχου πλήκτρου ή μέσω ηχητικής εντολής (wake word), ενώ τα δεδομένα υποβάλλονται αποκλειστικά σε τοπική επεξεργασία.

Υπηρεσίες όπως το Automatic Content Recognition (ACR) και οι στοχευμένες διαφημίσεις απαιτούν τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη κατά την αρχική εγκατάσταση της συσκευής, ωστόσο, η απενεργοποίηση τους απαιτεί πλοήγηση σε πολλαπλά μενού.

Οι σύγχρονες Smart TVs προσφέρουν αμέτρητες δυνατότητες διασύνδεσης και εξατομίκευσης, ωστόσο, η ενσωμάτωση μικροφώνων και συστημάτων παρακολούθησης προβολής εγείρει ολοένα και περισσότερα ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών στο οικιακό τους περιβάλλον.

Μια πρόσφατη κοινή έρευνα που δημοσιεύθηκε από τα γνωστά κανάλια τεχνολογίας Gamers Nexus και Level1Techs προκάλεσε έντονη ανησυχία, υποστηρίζοντας ότι διάφορα μοντέλα OLED τηλεοράσεων της LG συλλέγουν αθόρυβα δεδομένα χρηστών, καταγράφουν ήχο και σαρώνουν τα τοπικά δίκτυα ακόμη και όταν οι συσκευές βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής ή φαίνονται αποσυνδεδεμένες.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν προηγμένες μεθόδους ανάλυσης πακέτων δεδομένων και εξέτασης του firmware για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι τηλεοράσεις ανιχνεύουν κοντινές συσκευές όπως smartphones και smartwatches, καθώς και δεδομένα τοποθεσίας από τα ασύρματα δίκτυα Wi-Fi, προκειμένου να τα αποστείλουν στην πλατφόρμα διαφημίσεων LG Ad Solutions.

Οι αναλυτές δεν αρκέστηκαν σε απλές θεωρητικές υποθέσεις, αλλά προσάρμοσαν τον εξοπλισμό τους για να παρακολουθήσουν κάθε ψηφιακό πακέτο που εγκατέλειπε τις συσκευές μέσω των θυρών δικτύου, αποκαλύπτοντας μια συνεχή ροή πληροφοριών που δεν δικαιολογούνταν από την τυπική αναπαραγωγή βίντεο. Παρατήρησαν επανειλημμένες κλήσεις προς διακομιστές που σχετίζονται με τη δημιουργία κοινού και την ανάλυση των τάσεων θέασης, τροφοδοτώντας τις διαφημιστικές καμπάνιες εκατοντάδων μεγάλων πελατών παγκοσμίως. Η οθόνη φαίνεται να δρα ως ένας ευρύτερος κόμβος ανίχνευσης, προσπαθώντας να κατανοήσει το περιβάλλον γύρω της και να αναγνωρίσει ποιες άλλες συσκευές βρίσκονται συνδεδεμένες στον ίδιο δρομολογητή, προσφέροντας στους διαφημιστές μια πλήρη εικόνα για το τεχνολογικό οικοσύστημα του σπιτιού σας.

Οι κατηγορίες προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, υποδεικνύοντας ότι τα ενσωματωμένα μικρόφωνα ίσως καταγράφουν ήχο χωρίς την ενεργή συγκατάθεση του χρήστη, με σκοπό την τροφοδότηση των συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης περιεχομένου (Automatic Content Recognition - ACR). Το σύστημα αναγνώρισης χρησιμοποιείται ευρέως από σχεδόν όλους τους κατασκευαστές για να κατανοεί τι ακριβώς παρακολουθεί ο θεατής, ώστε να προβάλλονται στη συνέχεια οι αντίστοιχες στοχευμένες διαφημίσεις, με τους ερευνητές να εκφράζουν φόβους ακόμη και για τη λήψη screenshots από το περιβάλλον διεπαφής. Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν άμεσα σφοδρές αντιδράσεις στο διαδίκτυο, αναγκάζοντας την LG να τοποθετηθεί δημόσια και να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από τις πρακτικές που ακολουθεί στον τομέα της ιδιωτικότητας.

Μέσα από μια εκτενή επίσημη ανακοίνωση, η LG διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί διαρκούς παρακολούθησης, τονίζοντας ότι οι έξυπνες τηλεοράσεις της δεν καταγράφουν και δεν μεταδίδουν συνεχώς τις προσωπικές συνομιλίες των χρηστών στους servers της. Η εταιρεία εξήγησε αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας της φωνητικής αναγνώρισης, επισημαίνοντας ότι η μετατροπή της ομιλίας σε κείμενο (speech-to-text) ξεκινά αποκλειστικά και μόνο όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει εσκεμμένα τη λειτουργία, είτε πατώντας το ειδικό πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο είτε χρησιμοποιώντας τη φωνητική εντολή ενεργοποίησης (wake word). Ο ήχος που λαμβάνεται για την ανίχνευση της λέξης-κλειδιού υποβάλλεται σε απολύτως τοπική επεξεργασία στο υλικό της ίδιας της τηλεόρασης και, σε περίπτωση που δεν ανιχνευθεί η εντολή αφύπνισης, τα ηχητικά δεδομένα δεν μετατρέπονται σε κείμενο, δεν αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής και δεν αποστέλλονται απολύτως πουθενά.

Στην προσπάθειά της να διασκεδάσει περαιτέρω τις εντυπώσεις, η LG ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια μιας ενεργής συνεδρίας φωνητικής αναγνώρισης ενδέχεται να καταγραφούν τυχαίοι ήχοι από το περιβάλλον, όμως η διαδικασία περιορίζεται αυστηρά σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 18 δευτερόλεπτα συνολικά. Όσον αφορά το επίμαχο ζήτημα του ACR και των διαφημίσεων, η επίσημη ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι οι λειτουργίες αυτές παραμένουν εντελώς προαιρετικές και δεν είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή, ενώ η τεχνολογία αναγνώρισης περιεχομένου βασίζεται αποκλειστικά σε ηχητικά αποτυπώματα που επεξεργάζεται ο εσωτερικός επεξεργαστής ήχου και όχι το ανοιχτό μικρόφωνο του χώρου. Η εταιρεία ήταν απόλυτα σαφής στο ότι δεν συλλέγονται screenshots από την οθόνη του χρήστη, ούτε πραγματοποιούνται εγγραφές βίντεο ή φωνής εν αγνοία των καταναλωτών

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την τεχνική εξήγηση που δόθηκε, πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί ακριβώς το Audio Fingerprinting, η βασική τεχνολογία πίσω από την παρακολούθηση περιεχομένου. Το σύστημα δεν ηχογραφεί τις συζητήσεις των ανθρώπων στο δωμάτιο, αλλά λαμβάνει μικροσκοπικά δείγματα από την ηχητική έξοδο της ίδιας της τηλεόρασης, προερχόμενα απευθείας από την ταινία ή το πρόγραμμα που παίζει εκείνη τη στιγμή στο παρασκήνιο. Αυτά τα δείγματα μετατρέπονται σε ένα ψηφιακό αποτύπωμα, το οποίο στη συνέχεια συγκρίνεται με μια τεράστια απομακρυσμένη βάση δεδομένων που περιέχει τα καταγεγραμμένα αποτυπώματα γνωστών ταινιών, σειρών, διαφημίσεων και τηλεοπτικών εκπομπών. Μέσω αυτής της σύγκρισης, η πλατφόρμα αντιλαμβάνεται ότι βλέπετε έναν καθορισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα ή ένα γνωστό δελτίο ειδήσεων, χωρίς ποτέ να λάβει την πραγματική εικόνα που βλέπουν τα μάτια σας.

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις από πλευράς κατασκευαστή, το βασικό πρόβλημα έγκειται στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η πολιτική της συγκατάθεσης κατά την πρώτη εγκατάσταση μιας νέας τηλεόρασης, εκεί όπου οι περισσότεροι χρήστες πατούν βιαστικά την αποδοχή σε όλα τα νομικά κείμενα απλώς και μόνο για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους πρόγραμμα το συντομότερο δυνατό. Οι όροι χρήσης και οι πολιτικές απορρήτου παρουσιάζονται συχνά ως ένα ατελείωτο κείμενο, εγκλωβίζοντας τον καταναλωτή σε συμφωνίες για την εμπορική κοινοποίηση δεδομένων που ίσως να μην κατανοεί πλήρως. Επιπλέον, εάν κάποιος συνειδητοποιήσει εκ των υστέρων τι ακριβώς έχει αποδεχτεί, η διαδικασία απενεργοποίησης της συλλογής δεδομένων και του συστήματος ACR απαιτεί πλοήγηση σε εξαιρετικά δαιδαλώδη μενού, με ορισμένους τεχνικούς οδηγούς να κάνουν λόγο για πέντε διαφορετικά και καλά κρυμμένα βήματα μέσα στις ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος webOS.

Το ζήτημα της ενημερωμένης συγκατάθεσης αναμένεται να απασχολήσει άμεσα τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές, καθώς ειδικοί σε θέματα προστασίας δεδομένων σημειώνουν ότι η παρούσα τακτική των εταιρειών ενδέχεται να έρχεται σε άμεση σύγκρουση με τις αυστηρές προδιαγραφές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί η συγκατάθεση να δίνεται με απόλυτα σαφή, ελεύθερο και κατανοητό τρόπο, πράγμα που μάλλον δεν επιτυγχάνεται μέσα από τις πολύπλοκες οθόνες αρχικής ρύθμισης των σύγχρονων οικιακών συσκευών διασκέδασης.

Για να προστατευθείτε αποτελεσματικά από την εκτεταμένη ανάλυση προφίλ, η πιο ακραία αλλά σίγουρη λύση που προτείνουν οι ειδικοί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας είναι η πλήρης αποσύνδεση της τηλεόρασης από το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού σας. Εάν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής μέσων, όπως το Apple TV, το Nvidia Shield ή μια παιχνιδοκονσόλα, μπορείτε να βασιστείτε αποκλειστικά σε αυτές για την πρόσβαση σε υπηρεσίες ροής, αφήνοντας την τηλεόραση να εκτελεί χρέη απλού μόνιτορ χωρίς την παραμικρή δυνατότητα επικοινωνίας με εξωτερικούς servers.