Elio: Δείτε το trailer για τη νέα ταινία της Pixar!

Το Elio, η νέα ταινία της Pixar που έρχεται στις 20 Ιουνίου, είναι μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με εξωγήινους για ένα μοναχικό αγόρι που περνάει τις καλύτερες στιγμές της ζωής του μετά την απαγωγή του από τους εξωγήινους. Προηγούμενα teaser έχουν δείξει τον φανταχτερό και πανέμορφο διαστημικό κόσμο, καθώς και μερικά από τα εντυπωσιακά σχέδια των εξωγήινων. Αλλά σε αυτό το νέο trailer, βλέπουμε επιτέλους τον εξωγήινο που γίνεται ο καλύτερος φίλος του Elio.

Το όνομά του είναι Glordon. Έχει ένα σώμα που μοιάζει με γυμνοσάλιαγκα με πολλά μικρά πόδια. Έχει επίσης ένα μεγάλο στόμα γεμάτο κοφτερά δόντια. Δεν είναι σαφές αν έχει μάτια, αλλά αυτό το μυστήριο τον κάνει πολύ πιο χαριτωμένο. Αυτός και ο Elio συνάπτουν μια αξιολάτρευτη φιλία επειδή είναι και οι δύο απόκληροι που δεν είχαν πολλούς φίλους στο παρελθόν- ο Elio έχει πάντα το κεφάλι του στα σύννεφα (ξαπλώνει και περιμένει με ανυπομονησία να τον απαγάγουν), και ο πατέρας του Glordon φαίνεται να είναι ένας κακός εξωγήινος άρχοντας που θέλει να καταλάβει τον γαλαξία (και να μετατρέψει τον Glordon σε μεγάλο πολεμιστή).

Στο Elio πρωταγωνιστεί ο Yonas Kibreab του Merry Little Batman ως Elio, με τη Zoe Saldaña (Guardians of the Galaxy) ως θεία του και τον Remy Edgerly (Sing 2) ως Glordon.