Elon Musk: Μη βιώσιμο το λειτουργικό κόστος του Grok Bot - Επιβολή αυστηρών ορίων χρήσης

Σύνοψη

Ο Elon Musk επιβεβαίωσε ότι το κόστος συντήρησης του Grok Bot υπερέβη τα έσοδα, οδηγώντας σε σιωπηρή μείωση των παροχών.

Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν αδικαιολόγητη άνοδο στο ποσοστό χρήσης τους (από 30% στο 100% μέσα στη νύχτα), χωρίς καν να έχουν ενεργό το εργαλείο.

Το Grok Bot λειτουργεί ως αυτόνομος πράκτορας (AI Agent) μέσω εικονικού υπολογιστή, καταναλώνοντας πολλαπλάσια υπολογιστική ισχύ από τα απλά chatbots.

Η βιομηχανία της τεχνητής νοημοσύνης αντιμετωπίζει συνολικό πρόβλημα διαχείρισης κόστους, καθώς και η OpenAI αναμένεται να επιβάλει ενιαία όρια τον επόμενο μήνα.

Ο Elon Musk επιβεβαίωσε επίσημα ότι το κόστος εξυπηρέτησης του Grok Bot έχει φτάσει σε μη βιώσιμα επίπεδα σε σχέση με τα έσοδα που παράγει η υπηρεσία για την xAI. Η ξεκάθαρη τοποθέτηση του δισεκατομμυριούχου καταφθάνει ως απάντηση στις μαζικές και έντονες αναφορές συνδρομητών που είδαν τα εβδομαδιαία όρια χρήσης τους να εξαντλούνται μυστηριωδώς μέσα σε λίγες ώρες, ακόμα και όταν οι ίδιοι δεν βρίσκονταν καν μπροστά στους υπολογιστές τους για να δώσουν εντολές στο σύστημα.

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν να κλιμακώνονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου όταν προγραμματιστές και απλοί χρήστες διαπίστωσαν πως οι μετρητές χρήσης (usage meters) του Grok Bot εκτοξεύτηκαν αδικαιολόγητα, καταγράφοντας άλματα από το 33% στο 66% ή φτάνοντας απευθείας στο 100% κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο γνωστός λογαριασμός Doge Norway στο X, ο οποίος διαθέτει δεκάδες χιλιάδες ακολούθους, ζήτησε δημόσια από τον Musk έναν μηδενισμό του μετρητή του, καθώς το όριο του εξαντλήθηκε τέσσερις ημέρες πριν την προγραμματισμένη ανανέωση, με τον ιδιοκτήτη της πλατφόρμας να απαντά αφοπλιστικά πως το κόστος συντήρησης του AI agent είναι πρακτικά ασύμφορο υπό τις παρούσες συνθήκες χρέωσης. Αντίστοιχες αναφορές κατέκλυσαν και το επίσημο forum της κοινότητας του Cursor, ενός δημοφιλούς περιβάλλοντος ανάπτυξης κώδικα (IDE) που ενσωματώνει το Grok Bot, όπου οι χρήστες περιέγραφαν πως οι μετρητές τους εναλλάσσονταν ανεξέλεγκτα μεταξύ 77% και 100% χωρίς καμία απολύτως διαφοροποίηση στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Αξίζει να αποσαφηνιστεί πως το Grok Bot αποτελεί ένα εντελώς διαφορετικό και πολύ πιο περίπλοκο προϊόν από το απλό Grok chatbot που γνωρίζουν οι περισσότεροι χρήστες της πλατφόρμας. Η λειτουργία του βασίζεται σε ένα εικονικό υπολογιστικό περιβάλλον, το οποίο του επιτρέπει να αναλαμβάνει αυτόνομα εργασίες διαφόρων σταδίων, όπως οι ηλεκτρονικές αγορές, η ανάλυση δεδομένων από πολλαπλές πηγές και η συγγραφή συνθέτου κώδικα, επιλέγοντας μάλιστα από μόνο του το καταλληλότερο γλωσσικό μοντέλο για την εκάστοτε εργασία. Το σύστημα ενσωματώνει κορυφαία μοντέλα της αγοράς όπως το Claude, το Midjourney και το Suno, με τους χρήστες να βλέπουν απλώς έναν συνολικό αριθμό κατανάλωσης στον μετρητή τους χωρίς να γνωρίζουν ποιο ακριβώς μοντέλο προκάλεσε την υπέρβαση του ορίου. Η ενσωμάτωση τέτοιων εξωτερικών και εσωτερικών εργαλείων αυξάνει γεωμετρικά τον αριθμό των απαιτούμενων tokens για την ολοκλήρωση κάθε αιτήματος, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την τεράστια απορρόφηση πόρων.

Τα οικονομικά δεδομένα που πλαισιώνουν την υπόθεση είχαν αρχίσει να διαφαίνονται από τον περασμένο Οκτώβριο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης μετόχων της SpaceX για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026. Εκεί, η πρόεδρος της εταιρείας Gwynne Shotwell αποκάλυψε πως το Grok Bot είχε καταφέρει να συγκεντρώσει 800.000 ενεργούς επί πληρωμή χρήστες σε εβδομαδιαία βάση, υπερδιπλασιάζοντας το κοινό του μέσα σε μόλις έναν μήνα. Ο ίδιος ο Musk είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια της ίδιας κλήσης πως το εν λόγω εργαλείο ενδέχεται τελικά να καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της διαθέσιμης υπολογιστικής ισχύος της εταιρείας, αφήνοντας να εννοηθεί πως η εκρηκτική του ανάπτυξη δημιουργεί πρωτοφανείς τεχνικές προκλήσεις για τις υποδομές της xAI. Η απουσία ακριβών αριθμητικών δεδομένων για τα όρια χρήσης από την πλευρά της εταιρείας έχει δημιουργήσει ένα πέπλο αδιαφάνειας, με τους χρήστες των ακριβών συνδρομητικών πακέτων που φτάνουν έως και τα 200 δολάρια τον μήνα να νιώθουν πως οι κανόνες του παιχνιδιού άλλαξαν με αδιαφανή τρόπο.

Το ζήτημα της διαχείρισης των λειτουργικών εξόδων δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο στρατόπεδο της xAI, αλλά αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης στα τέλη του 2026. Σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας, η OpenAI προετοιμάζεται να προχωρήσει τον επόμενο μήνα σε συγχώνευση των αυτόνομων ορίων μεταξύ του ChatGPT και του Codex, εξέλιξη που σημαίνει πως οι προγραμματιστές που χρησιμοποιούν εντατικά και τα δύο εργαλεία θα φτάνουν στα όρια τους πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο. Παράλληλα, κολοσσοί όπως η Meta τηρούν σιγή ιχθύος αναφορικά με το πραγματικό κόστος εκτέλεσης των δικών τους αυτόνομων πρακτόρων όπως το Muse, επιβεβαιώνοντας πως η μετάβαση από τα απλά chatbots στους αυτόνομους AI πράκτορες συνοδεύεται από έναν οικονομικό λογαριασμό που τα τρέχοντα συνδρομητικά μοντέλα αδυνατούν να καλύψουν.