Εγκρίθηκε εμφύτευμα εγκεφάλου για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης

Σύνοψη

Η Motif Neurotech έλαβε έγκριση (IDE) από τον FDA για κλινικές δοκιμές του συστήματος Motif XCS (DOT) σε ανθρώπους.

Απευθύνεται σε ασθενείς με μείζονα ανθεκτική κατάθλιψη, στους οποίους η φαρμακευτική αγωγή δεν αποδίδει.

Το εμφύτευμα έχει μέγεθος βατόμουρου και τοποθετείται στο κρανίο σε μια 20λεπτη εξωνοσοκομειακή διαδικασία.

Το βασικό του πλεονέκτημα είναι ότι διεγείρει τα νευρικά δίκτυα ασύρματα, χωρίς να διεισδύει ή να αγγίζει τον εγκεφαλικό ιστό.

Η κλινική δοκιμή φέρει την ονομασία RESONATE και αποτελεί ορόσημο για τον κλάδο του Brain-Computer Interface (BCI).

Η βιομηχανία των διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain-Computer Interfaces - BCI) καταγράφει άλλη μια σημαντική εξέλιξη, αυτή τη φορά με ξεκάθαρη στόχευση στην ψυχική υγεία. Η Motif Neurotech, μια εταιρεία νευροτεχνολογίας με έδρα το Χιούστον που βασίζεται σε έρευνες του Πανεπιστημίου Rice, ανακοίνωσε τη λήψη Investigational Device Exemption (IDE) από τον Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA). Η έγκριση αυτή δίνει το έναυσμα για την έναρξη της πρώτης κλινικής δοκιμής σε ανθρώπους, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση της ανθεκτικής κατάθλιψης (Treatment-Resistant Depression - TRD).

Μετά από τέσσερα χρόνια ραγδαίας ανάπτυξης, η Motif Neurotech καθίσταται η ταχύτερη εταιρεία BCI που μεταβαίνει από το στάδιο της ίδρυσης στην έγκριση IDE. Το σύστημα της, ονόματι Motif XCS, διαφοροποιείται δομικά από άλλες προτάσεις της αγοράς, παρουσιάζοντας μια εναλλακτική προσέγγιση στη νευροδιαμόρφωση.

Τι είναι το Motif XCS System και πώς λειτουργεί;

Το Motif XCS System είναι ένα ασύρματο μικρο-εμφύτευμα (Brain-Computer Interface), μεγέθους ενός βατόμουρου, σχεδιασμένο να αντιμετωπίζει την ανθεκτική κατάθλιψη. Τοποθετείται στο κρανίο μέσω μιας επέμβασης 20 λεπτών, χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με τον εγκεφαλικό ιστό, και χορηγεί στοχευμένη ηλεκτρική διέγερση στο κεντρικό εκτελεστικό δίκτυο του εγκεφάλου για τη βελτίωση των συμπτωμάτων.

Η συσκευή, η οποία αναφέρεται εσωτερικά και ως DOT (Digitally programmable Over-brain Therapeutic), ενσωματώνεται στο οστό του κρανίου. Το καθοριστικό τεχνικό της πλεονέκτημα εντοπίζεται στην έλλειψη άμεσης φυσικής επαφής με τον εγκέφαλο. Σε αντίθεση με συστήματα που απαιτούν τη διείσδυση ηλεκτροδίων (όπως το N1 της Neuralink), το DOT χρησιμοποιεί τεχνολογία ασύρματης μεταφοράς ενέργειας και δεδομένων. Μέσω ηλεκτρικών παλμών, διεγείρει στοχευμένα το κεντρικό εκτελεστικό δίκτυο (Central Executive Network), μια περιοχή που έχει κλινικά αποδειχθεί ότι υπολειτουργεί στους ενήλικες που πάσχουν από βαριάς μορφής κατάθλιψη.

Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος απαιτεί μια απλή, εξωνοσοκομειακή χειρουργική επέμβαση διάρκειας περίπου 20 λεπτών. Η διαδικασία αυτή ελαχιστοποιεί τους κινδύνους λοιμώξεων και βλαβών στον ιστό, επιτρέποντας την ταχύτερη ανάρρωση του ασθενούς.

Η κλινική δοκιμή RESONATE

Η έγκριση του FDA αφορά την κλινική δοκιμή RESONATE, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την εγγραφή ασθενών εντός του έτους. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε έναν μικρό αριθμό ατόμων (περίπου 10 συμμετέχοντες), οι οποίοι πάσχουν από Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή που δεν έχει ανταποκριθεί σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές φαρμακευτικές θεραπείες. Στην πραγματικότητα, ο μέσος ασθενής αυτής της κατηγορίας έχει εξαντλήσει πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές, με την TRD να αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες αναπηρίας και αυτοκτονιών παγκοσμίως.

Σύμφωνα με τον Jacob Robinson, συνιδρυτή και CEO της Motif Neurotech, καθώς και καθηγητή ηλεκτρολόγων μηχανικών και εμβιομηχανικής στο Πανεπιστήμιο Rice, ο στόχος είναι η συνεχής ηλεκτρική διέγερση να προκαλέσει ισχυρή νευροπλαστικότητα. Αυτό αναμένεται να δημιουργήσει ισχυρότερη συνδεσιμότητα εντός του κεντρικού εκτελεστικού δικτύου, επιτρέποντας στους ασθενείς να ανακτήσουν τη λειτουργικότητά τους. Χαρακτηριστικά, ο Robinson παρομοιάζει τον ρόλο του εμφυτεύματος στην ψυχική υγεία με τον τρόπο που οι αισθητήρες συνεχούς μέτρησης γλυκόζης (CGM) άλλαξαν τη διαχείριση του διαβήτη.

Η συμμετοχή του προγράμματος ARPA-H

Πέρα από τη χρηματοδότηση των 18,75 εκατομμυρίων δολαρίων (Series A) που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, η Motif Neurotech συμμετέχει πλέον και στο πρόγραμμα EVIDENT του Advanced Research Projects Agency for Health (ARPA-H). Μέσα από την πρωτοβουλία αυτή, η εταιρεία θα συλλέξει πρόσθετα δεδομένα παράλληλα με την κλινική δοκιμή, προκειμένου να χαρτογραφήσει επακριβώς ποιοι ασθενείς έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να ανταποκριθούν στη νευροδιαμόρφωση και να αναπτύξει ακριβέστερους δείκτες αποτελεσματικότητας.

Με τη ματιά του Techgear

Η είδηση της Motif Neurotech καταδεικνύει την ωρίμανση του κλάδου των Brain-Computer Interfaces. Μέχρι πρότινος, ο διάλογος μονοπωλούνταν από λύσεις επεμβατικής φύσεως, οι οποίες συνοδεύονταν από τεράστιες ιατρικές προκλήσεις και ανησυχίες ασφαλείας γύρω από τη βλάβη του ίδιου του ιστού. Το Motif XCS προσφέρει ένα σαφώς πιο ρεαλιστικό hardware model. Με μέγεθος μόλις ενός βατόμουρου και αρχιτεκτονική που αρκείται στο να "κάθεται" πάνω στο οστό του κρανίου, καταφέρνει να εξισορροπήσει την ανάγκη για δραστική παρέμβαση με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Η εστίαση στην ανθεκτική κατάθλιψη είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς πρόκειται για μια πάθηση που ταλαιπωρεί εκατομμύρια ασθενείς με μηδενική ανταπόκριση στις χημικές/φαρμακευτικές θεραπείες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση (ηλεκτρική διέγερση χωρίς διείσδυση) ανοίγει τον δρόμο για τη βιώσιμη ενσωμάτωση τέτοιων συσκευών στη σύγχρονη ιατρική φαρέτρα. Παρότι για την ευρωπαϊκή – και κατ’ επέκταση την ελληνική αγορά – οι κανονισμοί του EMA θα καθυστερήσουν την εμπορική διάθεση της συσκευής, τα δεδομένα από τη μελέτη RESONATE θα διαμορφώσουν τα ιατρικά πρωτόκολλα της επόμενης δεκαετίας.

