Αεροκίνηση με 100% υδρογόνο: Ιστορικό ορόσημο από Rolls-Royce και easyJet!

Σύνοψη

Η easyJet και η Rolls-Royce ολοκλήρωσαν επιτυχώς δοκιμή αεροκινητήρα με 100% υδρογόνο.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στο NASA Stennis Space Center με έναν τροποποιημένο κινητήρα Pearl 15.

Αποδείχθηκε η ασφαλής λειτουργία με υδρογόνο σε πλήρως προσομοιωμένο κύκλο πτήσης, φτάνοντας στην πλήρη ισχύ απογείωσης.

Η δοκιμή αποτελεί την κορύφωση ενός τετραετούς προγράμματος συνεργασίας.

Στόχος της easyJet είναι η ενσωμάτωση τεχνολογίας υδρογόνου σε αεροσκάφη στενής ατράκτου (narrowbody) από τα μέσα της δεκαετίας του 2030.

Η easyJet και η Rolls-Royce ανακοίνωσαν την επιτυχή ολοκλήρωση ενός πρωτοποριακού προγράμματος δοκιμών καυσίμου υδρογόνου, σηματοδοτώντας σημαντική πρόοδο στην τεχνολογία βιώσιμων πτήσεων. Οι χερσαίες δοκιμές απέδειξαν ότι ένας σύγχρονος αεροκινητήρας μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια αποκλειστικά με υδρογόνο σε ολόκληρο τον κύκλο πτήσης.

Τι ακριβώς δοκίμασαν οι easyJet και Rolls-Royce;

Σε μια πρωτιά για τον κλάδο, οι δύο εταιρείες δοκίμασαν έναν τροποποιημένο κινητήρα Rolls-Royce Pearl 15, ο οποίος λειτούργησε επιτυχώς με 100% υδρογόνο στο NASA Stennis Space Center κοντά στο Bay St. Louis, στο Μισισιπή. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ο κινητήρας κατάφερε να φτάσει στην πλήρη ισχύ απογείωσης. Το σημαντικό αυτό ορόσημο είναι το αποτέλεσμα ενός τετραετούς προγράμματος μεταξύ της Rolls-Royce, της easyJet και διεθνών εταίρων. Στόχος της έρευνας ήταν η αξιολόγηση του υδρογόνου ως πιθανού αεροπορικού καυσίμου και η δημιουργία μηχανικών δεδομένων για μελλοντικές εφαρμογές πρόωσης, με στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.

Πώς διεξήχθησαν οι δοκιμές και οι προσομοιώσεις

Οι μηχανικοί του προγράμματος απέδειξαν ότι ένας σύγχρονος αεροκινητήρας μπορεί με ασφάλεια να λειτουργήσει με αέριο υδρογόνο σε έναν πλήρως προσομοιωμένο κύκλο πτήσης. Αυτός ο κύκλος περιλάμβανε τα στάδια της εκκίνησης, της απογείωσης, της πτήσης και της προσγείωσης. Η διαδικασία επικεντρώθηκε στην προσαρμογή του κινητήρα ώστε να αντικαταστήσει το παραδοσιακό αεροπορικό καύσιμο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις εκπομπών CO2 και μη-CO2 μέσω ενός προγράμματος δοκιμών και ανάπτυξης για τεχνολογίες καύσης.

Επιπλέον, οι μηχανικοί εξέτασαν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών λειτουργίας. Αυτό περιλάμβανε την αξιολόγηση σεναρίων σφαλμάτων, επιτρέποντας την αξιόπιστη λειτουργία στη μέγιστη ισχύ και καθ' όλη τη διάρκεια του προσομοιωμένου κύκλου. Όπως εξήγησε ο Adam Newman, Chief Engineer του προγράμματος Hydrogen Demonstrator της Rolls-Royce, η ομάδα επικύρωσε τις τεχνολογίες καύσης, τα συστήματα καυσίμου και ελέγχου, και απέδειξε την ασφαλή χρήση του υδρογόνου μέσω σχεδιασμού, εκκίνησης, συντήρησης και δοκιμών.

Το ιστορικό του προγράμματος υδρογόνου

Η εξέλιξη της τεχνολογίας ακολούθησε μια σταδιακή και δομημένη προσέγγιση. Ήδη από το 2022, η easyJet και η Rolls-Royce είχαν πετύχει μια παγκόσμια πρωτιά με τη λειτουργία ενός κινητήρα Rolls-Royce AE2100 με 100% πράσινο υδρογόνο στο Boscombe Down του Ηνωμένου Βασιλείου. Την επόμενη χρονιά, το 2023, η Rolls-Royce πέτυχε άλλη μία πρωτιά, πραγματοποιώντας δοκιμές σε πλήρες δακτυλιοειδές καυστήρα κινητήρα Pearl στο Γερμανικό Κέντρο Αεροδιαστημικής (DLR) στην Κολωνία. Οι δοκιμές εκείνες, με 100% υδρογόνο, απέδειξαν ότι το καύσιμο μπορεί να καεί σε συνθήκες που αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη ώση απογείωσης.

Για την πραγματοποίηση των νέων δοκιμών του κινητήρα Pearl 15, προηγήθηκε η ανάπτυξη μιας πλήρους κλίμακας εγκατάστασης δοκιμών υδρογόνου στο HSE στο Ηνωμένο Βασίλειο, πριν προχωρήσει η πλήρης ενσωμάτωση στον υποδειγματικό κινητήρα.

Ο ρόλος των διεθνών εταίρων: TCS, HSE και NASA

Η τεχνική πρόκληση της χρήσης 100% υδρογόνου απαίτησε ευρεία συνεργασία. Η Tata Consultancy Services (TCS) συνέβαλε σημαντικά στην επιτάχυνση της προόδου προς τους τεχνολογικούς στόχους προσθέτοντας νέες δυνατότητες σε κρίσιμους μηχανικούς τομείς, μέσω ολοκληρωμένης μηχανικής, συστημάτων και λογισμικού. Παράλληλα, το Κέντρο Επιστήμης και Έρευνας του Health and Safety Executive (HSE) ανέλαβε την κατασκευή και δοκιμή της υπό πίεση υποδομής υδρογόνου, ώστε αυτή να ικανοποιεί τις αυστηρότερες απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης.

Η τελική φάση ολοκληρώθηκε στο NASA Stennis Space Center, το οποίο διαθέτει τη μεγαλύτερη εγκατάσταση δοκιμών προώθησης στις ΗΠΑ, παρέχοντας την απαραίτητη υποδομή και τεχνογνωσία για εξειδικευμένες δοκιμές ακριβείας.

Οι επόμενες κινήσεις για την easyJet και τη Rolls-Royce

Τα συμπεράσματα που αποκτήθηκαν από αυτό το πρόγραμμα, πολλά από τα οποία είναι ανεξάρτητα από το καύσιμο, θα εφαρμοστούν πλέον στα μελλοντικά προγράμματα της Rolls-Royce, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος UltraFan. Από την πλευρά της, η easyJet θεωρεί αυτή τη δοκιμή ως ένα σημαντικό βήμα προς τη φιλοδοξία της για επίτευξη net-zero. Η αεροπορική εταιρεία δεσμεύεται να βρίσκεται στην πρωτοπορία της ανάπτυξης βιώσιμων τεχνολογιών που θα μπορούν να τροφοδοτήσουν αεροσκάφη στενής ατράκτου από τα μέσα της δεκαετίας του 2030 και έπειτα. Το πρόγραμμα παρείχε πολύτιμες γνώσεις που υποστηρίζουν την προοπτική μελλοντικών αεροσκαφών, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα την υιοθέτηση των Βιώσιμων Αεροπορικών Καυσίμων (SAF) για την ευρωπαϊκή και βρετανική αεροπορία.

