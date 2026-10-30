Vladimir Putin: Αποκαλεί τον Elon Musk «πραγματική ιδιοφυΐα» και επιβεβαιώνει τις επαφές τους για το Starlink

Σύνοψη

Ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin χαρακτήρισε τον επικεφαλής της SpaceX, Elon Musk, ως «πραγματική ιδιοφυΐα» κατά τη διάρκεια πρόσφατων δημόσιων τοποθετήσεών του, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως η Μόσχα βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον δισεκατομμυριούχο.

Οι δηλώσεις αυτές καταγράφονται ακριβώς τη στιγμή που η ρωσική κυβέρνηση επιχειρεί να επιταχύνει την ανάπτυξη του δικού της ανεξάρτητου δορυφορικού δικτύου, το οποίο προορίζεται να λειτουργήσει ως αντίπαλο δέος απέναντι στην κυριαρχία του Starlink.

Παλαιότερες αποκαλύψεις από τη Wall Street Journal είχαν φέρει στο φως την ύπαρξη μυστικών επαφών ανάμεσα στους δύο άνδρες ήδη από τα τέλη του 2022, με την ατζέντα των συνομιλιών να καλύπτει από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Tesla μέχρι ευαίσθητα εθνικά ζητήματα όπως η Ταϊβάν.

Η αυξανόμενη γεωπολιτική βαρύτητα των ιδιωτικών διαστημικών εταιρειών δημιουργεί νέα δεδομένα για την ασφάλεια των επικοινωνιών στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin έχει χαρακτηρίσει δημοσίως τον Elon Musk ως «πραγματική ιδιοφυΐα», επιβεβαιώνοντας επισήμως ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον διευθύνοντα σύμβουλο της SpaceX. Σύμφωνα με έγκριτα διεθνή μέσα, οι επαφές αυτές έχουν ξεκινήσει μυστικά ήδη από το 2022, με τις συζητήσεις τους να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δορυφορικών δικτύων, στη λειτουργία του Starlink, αλλά και σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα που αφορούν τις παγκόσμιες τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Η πρόσφατη δημόσια τοποθέτηση του Ρώσου ηγέτη έρχεται να ρίξει περισσότερο φως στον περίπλοκο ρόλο που διαδραματίζει ο επικεφαλής της Tesla και του δικτύου X στις διεθνείς σχέσεις, καθώς οι ιδιωτικές του επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει ισχύ που παραδοσιακά ανήκε αποκλειστικά σε εθνικά κράτη. Ο Vladimir Putin δεν δίστασε να επαινέσει ανοιχτά τις τεχνολογικές και επιχειρηματικές ικανότητες του Musk, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο που ξεχωρίζει στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας, την ώρα που η ίδια η Ρωσία προσπαθεί να σχεδιάσει την απάντησή της απέναντι στην αμερικανική υπεροχή των τηλεπικοινωνιών χαμηλής τροχιάς.

Τα σχόλια αυτά αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς τις εκτενείς αναφορές της Wall Street Journal, αλλά και του Bloomberg, τα οποία είχαν αποκαλύψει πριν από λίγο καιρό τις παρασκηνιακές επικοινωνίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των δεδομένων και την ανεξαρτησία των κρίσιμων υποδομών.



Η ρωσική απάντηση στο δίκτυο Starlink και η διαστημική κούρσα

Ο έπαινος του Κρεμλίνου προς τον Αμερικανό επιχειρηματία συμπίπτει χρονικά με τις εντατικές προσπάθειες της Ρωσίας να αναπτύξει τον δικό της αστερισμό δορυφόρων χαμηλής γης, με σκοπό να απεξαρτηθεί από δυτικά συστήματα και να παρέχει αδιάλειπτη κάλυψη ίντερνετ σε απομακρυσμένες περιοχές της αχανούς επικράτειας της. Το σύστημα Starlink έχει αποδείξει την απόλυτη ανωτερότητα του όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την ταχύτητα ανάπτυξης στο πεδίο, αναγκάζοντας τις παραδοσιακές διαστημικές δυνάμεις να αναθεωρήσουν τον στρατηγικό τους σχεδιασμό απέναντι στα μικρά και ευέλικτα σμήνη δορυφόρων. Η ρωσική υπηρεσία διαστήματος Roscosmos επενδύει πλέον τεράστια ποσά στην κατασκευή ενός αντίστοιχου δικτύου το οποίο θα προσφέρει εγγυημένες επικοινωνίες στις στρατιωτικές και πολιτικές αρχές της χώρας, προσπαθώντας να καλύψει το τεχνολογικό χάσμα που έχει δημιουργηθεί από τη ραγδαία πρόοδο της SpaceX.

Η τεχνολογική υπεροχή της SpaceX δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή ευρυζωνικών συνδέσεων, αλλά εκτείνεται στους επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους Falcon 9, οι οποίοι έχουν μειώσει δραματικά το κόστος εκτόξευσης φορτίων στο Διάστημα. Αντιλαμβανόμενος αυτή την πραγματικότητα, ο Vladimir Putin αναγνωρίζει πως οι παραδοσιακές κρατικές υπηρεσίες αδυνατούν να ακολουθήσουν τους ρυθμούς καινοτομίας των ιδιωτικών κολοσσών, επιλέγοντας μια ρητορική που εξυμνεί το ταλέντο του Musk ενώ παράλληλα διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας που μπορούν να φανούν χρήσιμοι στο μέλλον.

Το ζήτημα της πρόσβασης σε δορυφορικό ίντερνετ ξεπερνά τα σύνορα της Αμερικής και της Ρωσίας, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές που παρακολουθούν με ανησυχία την εξάρτηση των ζωτικών τους υποδομών από τα χέρια ενός και μόνο ανθρώπου που δεν υπόκειται σε αυστηρό δημοκρατικό έλεγχο.