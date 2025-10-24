Elon Musk: Ζητά $1 τρισεκατομμύριο για να ελέγχει τον «ρομποτικό στρατό» της Tesla!

Οι τηλεδιασκέψεις για τα οικονομικά αποτελέσματα της Tesla σπάνια είναι βαρετές και η παρουσία του Elon Musk φροντίζει πάντα γι’ αυτό. Ο εκκεντρικός CEO έχει τη συνήθεια να πετά δηλώσεις που μοιάζουν βγαλμένες από σενάριο επιστημονικής φαντασίας, και αυτή τη φορά ξεπέρασε ακόμη και τον εαυτό του. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου του 2025, ο Musk υποστήριξε πως χρειάζεται… 1 τρισεκατομμύριο δολάρια για να διασφαλίσει τον έλεγχο της «ρομποτικής στρατιάς» της Tesla.

Η προκλητική αυτή δήλωση σχετίζεται με το νέο σχέδιο αμοιβών που έχει προτείνει το διοικητικό συμβούλιο της Tesla για τον Musk. Το πακέτο, αξίας σχεδόν 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε μετοχές, εγκρίθηκε ως πρόταση τον Σεπτέμβριο, μετά από μια ακόμη αύξηση του στόχου σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αν ο Musk καταφέρει να επιτύχει μια σειρά απαιτητικών εταιρικών στόχων μέσα στην επόμενη δεκαετία, θα αποκτήσει μετοχές αξίας που αγγίζουν το ιλιγγιώδες αυτό ποσό.

Φυσικά, η είδηση προκάλεσε αντιδράσεις. Εργατικά σωματεία, οργανώσεις επενδυτών και ακτιβιστές εταιρικής διακυβέρνησης ένωσαν τις δυνάμεις τους στη καμπάνια “Take Back Tesla”, απαιτώντας να μπλοκαριστεί η απόφαση. Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η αποζημίωση είναι δυσανάλογη, ακόμη και για τα δεδομένα του Musk, και ότι η εξουσία του στην εταιρεία έχει ήδη ξεπεράσει κάθε λογικό όριο.

Όταν όμως ρωτήθηκε ευθέως για το θέμα, ο Musk απάντησε με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο: δεν τον ενδιαφέρει, λέει, να ξοδέψει τα χρήματα, αλλά να έχει «ασφάλεια».

Η βασική μου ανησυχία δεν είναι πόσα λεφτά έχω, αλλά πόσο έλεγχο διατηρώ στην Tesla. Αν προχωρήσουμε και κατασκευάσουμε αυτή τη γιγάντια ρομποτική στρατιά, τι γίνεται αν με απομακρύνουν κάποια στιγμή; Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία μου. Δεν θέλω να “χειρίζομαι” έναν ρομποτικό στρατό χωρίς να έχω τουλάχιστον ισχυρή επιρροή πάνω του. Δεν ζητώ τον απόλυτο έλεγχο, αλλά την επιρροή που θα με κάνει να αισθάνομαι άνετα.

Αν αναρωτιέστε πότε ακριβώς η Tesla άρχισε να φτιάχνει έναν «στρατό ρομπότ», δεν είστε οι μόνοι. Η εταιρεία εργάζεται εδώ και καιρό πάνω στο project Optimus, έναν ανθρωποειδή ρομποτικό βοηθό που ο Musk είχε παρουσιάσει ως έναν μελλοντικό «οικιακό εργάτη» ικανό να σηκώνει βάρη, να βοηθά σε καθημερινές εργασίες και ίσως να αντικαταστήσει εργάτες γραμμής σε εργοστάσια. Όμως, η φρασεολογία του Musk δείχνει ότι βλέπει το project με πολύ ευρύτερο τρόπο.

Η αναφορά σε έναν «robot army» δεν είναι καινούρια για τον Musk, αλλά σπάνια την έχει συνδέσει τόσο ανοιχτά με ζητήματα ελέγχου και εξουσίας. Οι περισσότεροι αναλυτές ερμηνεύουν τη δήλωσή του ως μια ακόμη ρητορική υπερβολή — όμως οι λέξεις που χρησιμοποιεί έχουν σημασία.

Η Tesla, πέρα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει επενδύσει μαζικά στην τεχνητή νοημοσύνη και στη ρομποτική αυτοματοποίηση. Ο Musk έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι βλέπει τα ρομπότ ως τη φυσική εξέλιξη των αυτόνομων οχημάτων της εταιρείας. Τα ρομπότ Optimus βασίζονται στις ίδιες τεχνολογίες που επιτρέπουν στα Tesla αυτοκίνητα να «βλέπουν» και να μαθαίνουν από το περιβάλλον τους μέσω machine learning.

Αν, όπως ισχυρίζεται, το project οδηγήσει κάποτε σε εκατομμύρια ρομπότ που θα εργάζονται για ανθρώπους ή θα λειτουργούν αυτόνομα, τότε η αναφορά του σε «στρατό» δεν είναι εντελώς μεταφορική. Και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί ο Musk επιμένει να εξασφαλίσει τον απόλυτο έλεγχο του οικοσυστήματος Tesla, από τα εργοστάσια μέχρι το AI που τα κινεί.

Η αγωνία του Musk να μην «εκδιωχθεί» από την ίδια του την εταιρεία έχει ιστορικό υπόβαθρο. Έχει ζήσει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν, όταν εκδιώχθηκε από την PayPal λίγο πριν η εταιρεία γίνει κολοσσός . Έκτοτε, φρόντισε να διατηρεί σταθερό έλεγχο σε κάθε νέα επιχειρηματική του κίνηση, από τη SpaceX μέχρι το X. Η Tesla, ωστόσο, είναι μια δημόσια εισηγμένη εταιρεία, και οι μέτοχοι της έχουν λόγο στις αποφάσεις.

Η ανησυχία του να χάσει επιρροή πάνω σε ένα δίκτυο αυτόνομων συστημάτων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να είναι ο πραγματικός λόγος πίσω από την αμφιλεγόμενη δήλωση. Για τον Musk, ο έλεγχος της Tesla δεν είναι απλώς οικονομικός, αλλά στρατηγικός, ίσως και υπαρξιακός.

Αν και τα λόγια του προκαλούν γέλιο ή ανησυχία (ανάλογα με τη διάθεση του ακροατή), το μήνυμα πίσω από αυτά είναι ξεκάθαρο: ο Musk βλέπει το μέλλον της Tesla όχι ως εταιρεία αυτοκινήτων, αλλά ως δημιουργό ενός στρατού από έξυπνα, αυτόνομα μηχανήματα. Και θέλει να είναι σίγουρος ότι αυτός θα είναι εκείνος που κρατά το τηλεχειριστήριο.

Όπως συμβαίνει συχνά με τον Elon Musk, η γραμμή ανάμεσα στη μεγαλομανία και στο όραμα είναι εξαιρετικά λεπτή. Μπορεί να υπερβάλλει, μπορεί και να βλέπει πέντε βήματα μπροστά. Το μόνο βέβαιο είναι πως όταν ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου μιλά για «ρομποτικό στρατό» αξίας τρισεκατομμυρίων, όλοι (επενδυτές, κυβερνήσεις και πολίτες) αρχίζουν να προσέχουν λίγο περισσότερο...

