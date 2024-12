Elton John: Never too Late, διαθέσιμο το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ στο Disney+

Το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ Elton John: Never too Late, σε σκηνοθεσία των R.J. Cutler και David Furnish, είναι τώρα διαθέσιμο, αποκλειστικά στο Disney+.

Στο Elton John: Never too Late, ο Έλτον Τζον αναπολεί τη ζωή του και τα πρώτα χρόνια της εκπληκτικής 50ετούς καριέρας του, καθώς ετοιμάζεται για την τελευταία του συναυλία στη Βόρεια Αμερική στο στάδιο Ντότζερ. Ο Έλτον μάς ταξιδεύει πίσω στον χρόνο μέχρι το ταπεινό του ξεκίνημα ως επίδοξου μουσικού και αφηγείται τη μάχη του με τις αντιξοότητες, την κακοποίηση, τον εθισμό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα ξεπέρασε για να γίνει το είδωλο που είναι σήμερα.

Γεμάτη με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του, καθώς και με λιγότερο γνωστά διαμάντια από τη δεκαετία του '70 και αποκλειστικά πλάνα από το προσωπικό αρχείο του Έλτον, αυτή η προσωπική και συναισθηματικά φορτισμένη αφήγηση παρουσιάζει την ιστορία της μουσικής: την πρωτοποριακή εμφάνιση του Έλτον στο κλαμπ Troubadour το 1970, τη σύνθεση του «Tiny Dancer», καθώς και την τελευταία δημόσια εμφάνιση του Τζον Λένονσε συναυλία του Έλτον. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει ένα νέο, πρωτότυπο τραγούδι από τον Έλτον Τζον.

Το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ Elton John: Never too Late, είναι το πορτρέτο μίας από τις πιο διάσημες μορφές στην ιστορία της ποπ μουσικής και ένα μοναδικό παράθυρο στην πρωτοφανή άνοδο, παρ' ολίγον πτώση και θριαμβευτική επιτυχία του. Με αποκλειστική πρόσβαση σε πλάνα και αρχειακό υλικό του Έλτον επί σκηνής, στα παρασκήνια και στο στούντιο ηχογράφησής του, αυτό το ντοκιμαντέρ λέει την ιστορία του Έλτον Τζον όπως δεν έχει ειπωθεί ποτέ.

Το πρωτότυπο ντοκιμαντέρ Elton John: Never too Late της Disney Branded Television, είναι μια παραγωγή της Rocket Entertainment και της This Machine Filmworks. Οι σκηνοθέτες Cutler και Furnish είναι επίσης παραγωγοί, μαζί με τον Trevor Smith. Εxecutive producers είναι οι Elise Pearlstein, Mark Blatty, Luke Lloyd Davies, Rachael Paley, Jane Cha Cutler και John Battsek.

Η τελευταία συναυλία του Έλτον Τζον στη Βόρεια Αμερική, το βραβευμένο με Emmy «Έλτον Τζον: Αποχαιρετιστήρια Συναυλία από το Στάδιο Ντότζερ», είναι τώρα διαθέσιμo, αποκλειστικά στο Disney+.

Το Disney+ είναι διαθέσιμο από 9,99 € το μήνα, χωρίς κρυφές χρεώσεις και την επιλογή ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή. Το Disney+ διαθέτει περιεχόμενο για όλους, προσθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους νέες σειρές, ταινίες blockbuster, αποκλειστικό πρωτότυπο περιεχόμενο, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Οι συνδρομητές μπορούν να απολαύσουν τα πάντα, από αγαπημένες σειρές όπως, τη νέα σειρά «Doctor Odyssey», τις σειρές «Μην Πεις Λέξη» του FX, «Grey’s Anatomy», «The Bear» του FX, «Tell Me Lies», μέχρι ταινίες όπως «Poor Things» και «Ιστορίες Καλοσύνης» από την Searchlight Pictures, τα πρωτότυπα ντοκιμαντέρ «The Beach Boys», «Bono & The Edge | A Sort of Homecoming with Dave Letterman», μέχρι τις πρωτότυπες σειρές-ντοκιμαντέρ «Thank you, Goodnight: Η Ιστορία των Bon Jovi», «The Beatles: Get Back» και «Κάμντεν».