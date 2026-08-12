Εμφύτευμα εγκεφάλου σε 10 λεπτά χωρίς κρανιοτομή: Η απάντηση της Κίνας στον Elon Musk

Σύνοψη

Η κινεζική startup StairMed Technology υποστηρίζει ότι έχει αναπτύξει μια μέθοδο τοποθέτησης εγκεφαλικών εμφυτευμάτων η οποία διαρκεί μόλις 10 λεπτά και παρακάμπτει πλήρως την ανάγκη για ανοιχτή χειρουργική επέμβαση στο κρανίο.

Σε πλήρη αντίθεση με την προσέγγιση της Neuralink, η συσκευή της StairMed εισάγεται μέσω μιας φλέβας του λαιμού και ταξιδεύει μέσα από το αγγειακό σύστημα για να φτάσει στον εγκέφαλο, όπου στη συνέχεια εξέρχεται από το αγγείο για να αγκιστρωθεί εξωτερικά.

Η εταιρεία, η οποία υποστηρίζεται οικονομικά από τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Tencent και η Alibaba, έχει συγκεντρώσει πάνω από 163 εκατομμύρια δολάρια, στοχεύοντας στην κατάκτηση ενός μεριδίου σε μια αγορά που αναμένεται να αγγίξει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035.

Προς το παρόν, η συγκεκριμένη διαδικασία έχει δοκιμαστεί αποκλειστικά σε πρόβατα και δεν έχουν ξεκινήσει κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους, γεγονός που καθιστά το χρονικό όριο των 10 λεπτών έναν φιλόδοξο στόχο παρά ένα κλινικά αποδεδειγμένο γεγονός.

Η συνεχής εξέλιξη των διεπαφών εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain-Computer Interfaces - BCI) έχει πυροδοτήσει έναν έντονο ανταγωνισμό ανάμεσα σε τεχνολογικούς κολοσσούς και startups που επιδιώκουν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της ανθρώπινης νευρολογικής λειτουργίας και των ψηφιακών συστημάτων.

Μέχρι πρότινος, η κυρίαρχη αντίληψη για την τοποθέτηση αυτών των πολύπλοκων συσκευών περιλάμβανε εξαιρετικά επεμβατικές και χρονοβόρες ιατρικές διαδικασίες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την προσέγγιση της Neuralink του Elon Musk, η οποία απαιτεί τη χρήση ενός εξειδικευμένου χειρουργικού ρομπότ για τη διάνοιξη του κρανίου και την άμεση τοποθέτηση εξαιρετικά λεπτών νημάτων ηλεκτροδίων στον εγκεφαλικό ιστό. Ωστόσο, η κινεζική startup StairMed Technology, με έδρα τη Σαγκάη, έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την πεπατημένη, παρουσιάζοντας μια εναλλακτική μέθοδο η οποία υπόσχεται την ολοκλήρωση της τοποθέτησης μέσα σε μόλις δέκα λεπτά, καταργώντας πλήρως την ανάγκη για παραδοσιακή νευροχειρουργική επέμβαση ανοιχτού τύπου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνιδρυτή της εταιρείας, Zhao Zhengtuo, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Global Health Summit στο Χονγκ Κονγκ, το νέο μικροσκοπικό εμφύτευμα της StairMed αξιοποιεί το αγγειακό σύστημα του ίδιου του ασθενούς προκειμένου να προσεγγίσει τον τελικό του προορισμό με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για τον οργανισμό. Η διαδικασία ξεκινά με την εισαγωγή της συσκευής μέσω μιας κεντρικής φλέβας στον λαιμό, από όπου καθοδηγείται προσεκτικά μέσα από το πολύπλοκο δίκτυο των αιμοφόρων αγγείων μέχρι να φτάσει στις κατάλληλες περιοχές του κινητικού φλοιού του εγκεφάλου.

Ο Duan Wanru, ιατρός στο Νοσοκομείο Xuanwu, επισημαίνει ότι ένας εξειδικευμένος χειρουργός με εμπειρία τεσσάρων ή πέντε ετών θα μπορούσε να τοποθετήσει με ασφάλεια τη συγκεκριμένη συσκευή στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο των δέκα λεπτών, καταγράφοντας έναν χρόνο που είναι συντριπτικά μικρότερος από τις περίπου δύο ώρες που χρειάστηκε το ρομποτικό σύστημα της Neuralink κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης δοκιμής σε άνθρωπο στις αρχές του 2024.

Η ιδέα της χρήσης του αγγειακού συστήματος για την τοποθέτηση νευρικών διεπαφών δεν αποτελεί μια αποκλειστική καινοτομία της συγκεκριμένης ασιατικής εταιρείας, καθώς ήδη από το 2023 η αμερικανική Synchron έχει καταφέρει να εμφυτεύσει τη δική της συσκευή, γνωστή ως Stentrode, σε δέκα ασθενείς μέσω κλινικών δοκιμών που διεξάγονται υπό αυστηρή εποπτεία στις ΗΠΑ και την Αυστραλία. Η ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στις δύο ιατρικές προσεγγίσεις εστιάζεται στον τελικό τρόπο αγκίστρωσης και λειτουργίας των ηλεκτροδίων μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Το σύστημα της Synchron παραμένει μονίμως εγκατεστημένο στο εσωτερικό του αιμοφόρου αγγείου, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα τροποποιημένο στεντ το οποίο καταγράφει τα νευρικά σήματα μέσα από τα τοιχώματα, ενώ αντίθετα, ο ριζοσπαστικός σχεδιασμός της StairMed προβλέπει τη διάτρηση και την έξοδο της συσκευής από το αγγείο, επιτρέποντας την αγκίστρωσή της ακριβώς έξω από αυτό, προκειμένου να επιτευχθεί σύμφωνα με τους ερευνητές υψηλότερη ακρίβεια στη λήψη των πολύπλοκων εγκεφαλικών δεδομένων.

Το αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η τεχνολογία των ενδοαγγειακών εμφυτευμάτων αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα τεράστια ποσά που διακινούνται στον ιατροτεχνολογικό κλάδο, με την StairMed να έχει ήδη αντλήσει περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 163 εκατομμύρια δολάρια) μέσα στον τελευταίο χρόνο. Η ενεργή συμμετοχή τεχνολογικών και οικονομικών κολοσσών όπως η Tencent και η Alibaba στη στρατηγική χρηματοδότηση της εταιρείας αναδεικνύει την τεράστια σημασία που αποδίδει το Πεκίνο στην ανάπτυξη ανεξάρτητης εγχώριας τεχνογνωσίας γύρω από τις νευρολογικές διεπαφές. Η κυβερνητική στρατηγική επιδιώκει να δημιουργήσει τουλάχιστον δύο ή τρεις ισχυρές κινεζικές επιχειρήσεις που θα μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις στο παγκόσμιο στερέωμα μέχρι το 2030, τη στιγμή που αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η συνολική αξία της αγοράς των εγκεφαλικών εμφυτευμάτων μόνο για τις ΗΠΑ θα μπορούσε να αγγίξει τα 80 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2035.

Η ουσιαστική δυσκολία στην ανάπτυξη λειτουργικών και μακροβιότατων εγκεφαλικών εμφυτευμάτων εντοπίζεται παραδοσιακά στην απόκριση του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι στα ξένα σώματα, όπου η τοπική φλεγμονή και η δημιουργία ουλώδους ιστού μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα του σήματος. Μια ιατρική διαδικασία που διαρκεί ελάχιστα λεπτά αντί για αρκετές ώρες, χωρίς να προϋποθέτει εξαιρετικά εξειδικευμένο εξοπλισμό υψηλού κόστους, είναι προφανές ότι μπορεί να κλιμακωθεί πολύ πιο εύκολα σε μεγάλο αριθμό νοσοκομειακών μονάδων, διευκολύνοντας την ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας από συστήματα υγείας που ήδη πιέζονται σημαντικά από ζητήματα υποδομών και κόστους νοσηλείας.

Παρά τον εύλογο ενθουσιασμό που προκαλούν οι επιχειρηματικές εξαγγελίες της StairMed, παραμένει απολύτως επιτακτική η ανάγκη να διατηρηθούν ρεαλιστικές επιστημονικές προσδοκίες, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ενδοφλέβια προσέγγιση έχει δοκιμαστεί μέχρι στιγμής αποκλειστικά σε πρόβατα, στα οποία η ανατομία διαφέρει σημαντικά σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες του ανθρώπινου οργανισμού. Η μετάβαση από το εργαστηριακό στάδιο στην αυστηρότατη διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές αποτελεί ένα πολυετές και επίπονο ταξίδι, όπου απαιτούνται εξαντλητικές αποδείξεις όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα της διεπαφής αλλά κυρίως για την απουσία οποιασδήποτε τοξικής ή νευροεκφυλιστικής παρενέργειας σε βάθος χρόνου.

Το γεγονός ότι η αμερικανική Synchron χρειάστηκε πολυετείς έρευνες και σταδιακές δοκιμές για να αποδείξει τη βασική ασφάλεια της δικής της αντίστοιχης μεθόδου καταδεικνύει τις τεράστιες ρυθμιστικές και επιστημονικές προκλήσεις που καλείται να ξεπεράσει η κινεζική ομάδα προτού δούμε τη συσκευή της να αποτελεί μια βιώσιμη ιατρική επιλογή για τη θεραπεία σοβαρών νευρολογικών παθήσεων.