Ένα χάπι που υπόσχεται απώλεια βάρους έως και 20%

Μια διεθνής μελέτη που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes στη Βιέννη, αλλά και ταυτόχρονα στο περιοδικό New England Journal of Medicine, έφερε στο φως μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για την παχυσαρκία. Το πειραματικό χάπι orforglipron φαίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε θεαματική απώλεια βάρους, με σχεδόν έναν στους πέντε ασθενείς να χάνει πάνω από το 20% του σωματικού του βάρους.

Η καινοτομία του orforglipron δεν περιορίζεται μόνο στα εντυπωσιακά αποτελέσματα, αλλά και στη μορφή του. Ανήκει στην κατηγορία των GLP-1, φαρμάκων που έχουν ήδη αποδειχθεί αποτελεσματικά στην απώλεια βάρους και στη βελτίωση μεταβολικών δεικτών. Ωστόσο, οι περισσότερες διαθέσιμες θεραπείες αυτής της κατηγορίας χορηγούνται με υποδόριες ενέσεις, κάτι που συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ασθενείς. Αντίθετα, το orforglipron διατίθεται σε μορφή απλού χαπιού που λαμβάνεται καθημερινά, γεγονός που μπορεί να κάνει τη θεραπεία πιο προσιτή και πιο εύκολη στην εφαρμογή της.

Η τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη περιλάμβανε 3.127 συμμετέχοντες από εννέα χώρες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία και η Ιαπωνία. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν παχυσαρκία, χωρίς όμως να πάσχουν από διαβήτη τύπου 2. Η θεραπεία διήρκεσε 72 εβδομάδες και συνδυάστηκε με συστάσεις για ισορροπημένη διατροφή και σωματική δραστηριότητα.

Ανάλογα με τη δόση που λάμβαναν οι ασθενείς, τα αποτελέσματα διαφοροποιήθηκαν σημαντικά:

Στην ομάδα που έπαιρνε 6 mg την ημέρα, η μέση απώλεια βάρους έφτασε το 7,5%.

Στην ομάδα των 12 mg, το ποσοστό ανέβηκε στο 8,4%.

Στην υψηλότερη δόση των 36 mg, η απώλεια έφτασε κατά μέσο όρο το 11,2%.

Συγκριτικά, η ομάδα του placebo εμφάνισε μόλις 2,1% μείωση βάρους.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα ποσοστά όσων ξεπέρασαν σημαντικά όρια απώλειας βάρους: πάνω από τους μισούς στην υψηλή δόση έχασαν τουλάχιστον το 10% του σωματικού τους βάρους, περισσότεροι από ένας στους τρεις ξεπέρασαν το 15% και σχεδόν το 20% έχασαν πάνω από το 20%.

Η απώλεια βάρους δεν ήταν το μόνο θετικό εύρημα. Οι συμμετέχοντες εμφάνισαν βελτιώσεις σε κρίσιμους καρδιομεταβολικούς δείκτες: μείωση της περιφέρειας μέσης, πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης, χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων και μη-HDL χοληστερόλης. Ενισχυτικά δεδομένα έδειξαν επίσης βελτίωση στη γλυκαιμική ρύθμιση και μείωση δεικτών φλεγμονής, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η επίτευξη απώλειας βάρους άνω του 10% θεωρείται θεραπευτικό όριο, αφού συνδέεται με ουσιαστικά οφέλη για την υγεία. Το orforglipron φαίνεται να υπερκαλύπτει αυτό το όριο σε μεγάλο ποσοστό των ασθενών.

Όπως κάθε φάρμακο, έτσι και το orforglipron συνοδεύεται από παρενέργειες. Οι πιο συχνές ήταν γαστρεντερικής φύσης, κυρίως ναυτία και δυσφορία, σε ήπια ή μέτρια ένταση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας σε ποσοστό που κυμαινόταν από 5,3% έως 10,3% στις ομάδες του φαρμάκου, έναντι 2,7% στην ομάδα placebo. Το προφίλ ασφαλείας του θεωρείται πάντως αντίστοιχο με άλλους GLP-1 αγωνιστές.

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η έρευνα έχει και περιορισμούς. Δεν έγινε άμεση σύγκριση με ήδη εγκεκριμένα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, ενώ τα κριτήρια ένταξης βασίστηκαν κυρίως σε δείκτες μάζας σώματος που έχουν αναπτυχθεί σε λευκούς πληθυσμούς, αφήνοντας εκτός άτομα με χαμηλότερο BMI αλλά υψηλό μεταβολικό κίνδυνο. Επίσης, η αυξανόμενη διαθεσιμότητα παρόμοιων θεραπειών μπορεί να επηρεάσει στο μέλλον την προσήλωση των ασθενών.

Από την άλλη, τα δυνατά σημεία της μελέτης είναι σημαντικά: μεγάλο δείγμα, μεγάλη γεωγραφική και πολιτισμική ποικιλία, αλλά και υψηλή συμμετοχή ανδρών – πάνω από το ένα τρίτο των συμμετεχόντων.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr Sean Wharton από το McMaster University στον Καναδά, τόνισε ότι το χάπι μπορεί να ανοίξει τον δρόμο σε ομάδες πληθυσμού που σήμερα αποκλείονται από τέτοιες θεραπείες λόγω κόστους ή έλλειψης πρόσβασης σε ενέσιμα σκευάσματα.

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, το orforglipron δεν έχει ακόμα λάβει έγκριση από τον FDA ή άλλες ρυθμιστικές αρχές. Ωστόσο, τα δεδομένα φέρνουν πιο κοντά την πιθανότητα να έχουμε σύντομα μια πιο προσιτή, εύχρηστη και αποτελεσματική επιλογή στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, μιας νόσου που πλήττει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

