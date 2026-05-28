Enola Holmes 3: Πρώτο trailer και ημερομηνία πρεμιέρας στο Netflix

Η αναμονή για το επόμενο κεφάλαιο της δημοφιλούς σειράς ταινιών μυστηρίου του Netflix ολοκληρώθηκε. Η πλατφόρμα έδωσε επίσημα στη δημοσιότητα το πρώτο trailer του Enola Holmes 3, επαναφέροντας τη Millie Bobby Brown στον πρωταγωνιστικό ρόλο που την εδραίωσε στο κινηματογραφικό στερέωμα, παράλληλα με την τεράστια επιτυχία του Stranger Things.

Η τρίτη ταινία έρχεται να επιβεβαιώσει τις φήμες που κυκλοφορούσαν τους τελευταίους μήνες για ριζική αλλαγή ύφους και τοποθεσίας, με την παραγωγή να ανεβάζει εμφανώς τον πήχη της δράσης, εγκαταλείποντας τα βροχερά σοκάκια της Βικτωριανής Αγγλίας για τα μεσογειακά τοπία. Το franchise, το οποίο βασίζεται ελεύθερα στη σειρά βιβλίων μυστηρίου της Nancy Springer, δείχνει να ωριμάζει μαζί με το κοινό του.

Το trailer αποκαλύπτει μια οπτικά αναβαθμισμένη αισθητική, με τον βραβευμένο με Emmy σκηνοθέτη Philip Barantini (αναγνωρισμένο για το Adolescence και το εξαιρετικό μονοπλάνο του Boiling Point) να παίρνει τη σκυτάλη από τον Harry Bradbeer που είχε σκηνοθετήσει τα δύο πρώτα μέρη.

Ο Barantini φέρνει μια πιο σκοτεινή, γειωμένη προσέγγιση που αντικατοπτρίζεται στην ηλικιακή κατηγορία PG-13 της ταινίας, υποδηλώνοντας εντονότερες σκηνές δράσης σε σχέση με τους προκατόχους της. Το σενάριο φέρει ξανά την υπογραφή του Jack Thorne, εξασφαλίζοντας τη συνέπεια στην εξέλιξη των χαρακτήρων. Τη μουσική επένδυση έχουν αναλάβει οι Aaron May και David Ridley, διατηρώντας τον χαρακτηριστικό δυναμικό ρυθμό που συνοδεύει τις αποκαλύψεις της μικρής Holmes.

Τα γεγονότα του Enola Holmes 3 πιάνονται ακριβώς από εκεί που τα άφησε το δεύτερο μέρος, ωστόσο η κλιμάκωση είναι ραγδαία. Η Enola έχει πλέον καθιερωθεί πλήρως ως επαγγελματίας ιδιωτική ντετέκτιβ, διαχειριζόμενη το δικό της γραφείο. Σύμφωνα με τα πλάνα του trailer, η προσωπική και η επαγγελματική της ζωή συγκρούονται άμεσα. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία των πρώτων δευτερολέπτων είναι η επιβεβαίωση της πρότασης γάμου από τον Lord Tewkesbury (Louis Partridge), την οποία η Enola αποδέχεται.

Ωστόσο, η κανονικότητα διακόπτεται βίαια όταν ο αδερφός της, Sherlock Holmes, τον οποίο υποδύεται ξανά ο Henry Cavill, πέφτει θύμα απαγωγής καθ' οδόν για τον γάμο από μυστηριώδεις δυνάμεις. Η εξέλιξη αυτή εξυπηρετεί την απομάκρυνση της πλοκής από το γνώριμο περιβάλλον του Λονδίνου. Η δράση μεταφέρεται στη Μάλτα, με το trailer να επιδεικνύει σκηνές καταιγιστικής δράσης: έντονες εκρήξεις, ένοπλους ληστές πάνω σε άλογα, εντυπωσιακά οπτικά εφέ με πυροτεχνήματα και ένα ολόκληρο θέατρο τυλιγμένο στις φλόγες.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το προωθητικό υλικό της παραγωγής, «χρειάζεται ένας Holmes, για να σώσει έναν Holmes». Το κλασικό μοτίβο της διάσωσης αντιστρέφεται πλήρως. Ενώ στις προηγούμενες ταινίες ο Sherlock εμφανιζόταν συχνά ως η τελική δικλείδα ασφαλείας, τώρα βρίσκεται στη θέση του θύματος, απαιτώντας από την Enola να λειτουργήσει εντελώς αυτόνομα και να αξιοποιήσει κάθε δεξιότητα που έχει διδαχθεί.

Η Millie Bobby Brown παραμένει η απόλυτη πρωταγωνίστρια (έχοντας και ρόλο παραγωγού), διατηρώντας το χαρακτηριστικό "σπάσιμο του τέταρτου τοίχου", το οποίο παραμένει το σήμα κατατεθέν της σειράς. Ο Henry Cavill, συνεχίζει στον ρόλο του Sherlock, αποδίδοντας πλέον τον εμβληματικό ντετέκτιβ με έναν πιο ευάλωτο τρόπο.

Ο Louis Partridge επιστρέφει στον ρόλο του Lord Tewkesbury. Παράλληλα, το trailer επιβεβαιώνει την παρουσία της Helena Bonham Carter, η οποία επαναλαμβάνει τον ρόλο της αντισυμβατικής μητέρας, Eudoria Holmes. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διευρυμένη παρουσία του Himesh Patel ως Dr. John Watson. Στο φινάλε της δεύτερης ταινίας, η Enola είχε στείλει τον Watson στον Sherlock για να γίνει ο νέος του συγκατοίκος και συνεργάτης. Στο νέο κεφάλαιο, ο ρόλος του αναβαθμίζεται, καθώς ο Watson αποτελεί τον βασικότερο σύμμαχο της Enola στην προσπάθεια εντοπισμού του αδερφού της. Τέλος, η Sharon Duncan-Brewster επιστρέφει ως η αδίστακτη Mira Troy (Moriarty), η οποία προφανώς συνδέεται άμεσα με τη σκοτεινή πλοκή που εκτυλίσσεται στη Μάλτα.

Από την άλλη πλευρά, η απουσία του Sam Claflin στον ρόλο του Mycroft Holmes δείχνει να μονιμοποιείται. Όπως και στο δεύτερο μέρος, ζητήματα προγραμματισμού δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στα γυρίσματα, τα οποία ολοκληρώθηκαν με επιτυχία το καλοκαίρι του 2025.

Το Enola Holmes 3 θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα αποκλειστικά στο Netflix την 1η Ιουλίου 2026.