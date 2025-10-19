Επετειακό νόμισμα $1 προς τιμήν του Steve Jobs!

Η κληρονομιά του Steve Jobs συνεχίζει να ζει όχι μόνο μέσα από τις συσκευές της Apple, αλλά πλέον και πάνω σε ένα δολάριο. Το U.S. Mint, ο επίσημος οργανισμός κοπής νομισμάτων των ΗΠΑ, αποκάλυψε τον σχεδιασμό ενός επετειακού $1 νομίσματος προς τιμήν του αείμνηστου συνιδρυτή και πρώην CEO της Apple. Το νόμισμα, που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026, αποτελεί μέρος μιας πολυετούς πρωτοβουλίας για να τιμηθούν μορφές και τεχνολογίες που καθόρισαν την αμερικανική καινοτομία.

Η απεικόνιση του Jobs πάνω στο νόμισμα έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θα περίμενε κανείς. Ο Jobs εμφανίζεται νέος, καθισμένος οκλαδόν, μπροστά σε ένα φόντο με κυματιστούς λόφους της Καλιφόρνιας — ένα τοπίο που συμβολίζει τόσο την ελευθερία όσο και το δημιουργικό πνεύμα της Silicon Valley. Και φυσικά, φοράει το χαρακτηριστικό μαύρο ζιβάγκο του. Στο πάνω μέρος του νομίσματος δεσπόζει η φράση “Make something wonderful”, μια φράση του ίδιου από το 2007 που έχει συνδεθεί όσο λίγες με τη φιλοσοφία του για τη δημιουργία προϊόντων που συνδυάζουν τεχνολογία και τέχνη.

Το νόμισμα θα πωλείται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Mint έναντι $13,25 — σημαντικά παραπάνω από την ονομαστική του αξία, αλλά κάτι αναμενόμενο για συλλεκτική κυκλοφορία.

Η τιμητική έκδοση για τον Jobs εντάσσεται στο πρόγραμμα “American Innovation”, μια σειρά νομισμάτων που ξεκίνησε το 2018 και έχει στόχο να γιορτάσει την καινοτομία σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ. Κάθε χρόνο, τέσσερις πολιτείες προτείνουν ένα εμβληματικό πρόσωπο, ανακάλυψη ή τεχνολογία που αντιπροσωπεύει τη συμβολή τους στην αμερικανική πρόοδο. Έτσι, ο Jobs εκπροσωπεί την Καλιφόρνια, το λίκνο της Silicon Valley, ενώ το Ουισκόνσιν, που επίσης συμμετέχει το 2026, θα τιμήσει το Cray-1 — τον θρυλικό υπερυπολογιστή της δεκαετίας του ’70 που θεωρείται ο πατέρας της σύγχρονης υπερυπολογιστικής τεχνολογίας.

Η πρόταση για τον Steve Jobs έγινε τον Φεβρουάριο από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Gavin Newsom, ο οποίος τόνισε ότι ο Jobs «ενσαρκώνει το μοναδικό είδος καινοτομίας πάνω στο οποίο έχει χτιστεί η Καλιφόρνια». Μια δήλωση που συνοψίζει τη βαθιά σχέση του Jobs με τον τόπο του — όχι μόνο επειδή εκεί γεννήθηκε και ανέπτυξε την Apple, αλλά επειδή η ίδια η φιλοσοφία του για το πώς η τεχνολογία μπορεί να αλλάξει τον κόσμο είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα της Δυτικής Ακτής.

