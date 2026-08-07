Επίσημη κυκλοφορία των Samsung Galaxy Z Fold8, Flip8 και Watch Ultra2 στην Ελλάδα

Σύνοψη

Η Samsung ανακοίνωσε την επίσημη παγκόσμια κυκλοφορία των νέων Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, καθώς και των Watch Ultra2 και Watch9.

Οι συσκευές είναι διαθέσιμες από τις 7 Αυγούστου μέσα από δίκτυα παρόχων, καταστήματα λιανικής και το επίσημο site της εταιρείας.

Το μοντέλο Galaxy Z Fold8 Ultra φέρει μπαταρία 5.000 mAh, κύρια κάμερα 200MP και εντυπωσιακά λεπτό προφίλ 4,1 χιλιοστών όταν είναι ανοιχτό.

Οι νέοι αγοραστές εξασφαλίζουν δωρεάν εξάμηνη δοκιμαστική συνδρομή στο Google AI Pro, η οποία περιλαμβάνει 5TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud, συνολικής αξίας 131,94 ευρώ.

Τα νέα έξυπνα ρολόγια της εταιρείας τροφοδοτούνται από την πλατφόρμα Snapdragon Wear Elite και προσφέρουν δωρεάν δοκιμή 60 ημερών στην εφαρμογή Strava.

Η Samsung προχώρησε στην επίσημη κυκλοφορία της νέας σειράς Galaxy Z, η οποία περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές συσκευές σχεδιασμένες να καλύπτουν ποικίλες ανάγκες των καταναλωτών. Το βασικό μοντέλο Galaxy Z Fold8 έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την καθημερινή χρηστικότητα, διαθέτοντας αναλογίες οθόνης που επιτρέπουν την άνετη αλληλεπίδραση στην εξωτερική οθόνη και την καθηλωτική προβολή στην εσωτερική κύρια οθόνη με αναλογία 4:3. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το ενσωματωμένο Gemini Notebook, το οποίο συγκεντρώνει σημειώσεις, έγγραφα και ηχογραφήσεις σε έναν οργανωμένο χώρο εργασίας. Η συσκευή καταγράφει βάρος μόλις 201 γραμμαρίων, καθιστώντας την το ελαφρύτερο Galaxy Z Fold που έχει κατασκευάσει η εταιρεία έως σήμερα, ενώ η χρήση της τεχνολογίας Flex Titanium προσφέρει ένα λεπτό αλλά ανθεκτικό πλαίσιο.

Παράλληλα, η εταιρεία εισάγει για πρώτη φορά την ονοματολογία "Ultra" στα αναδιπλούμενα τηλέφωνά της με το Galaxy Z Fold8 Ultra. Η συγκεκριμένη συσκευή διαθέτει μια εκτεταμένη κύρια οθόνη 8 ιντσών, η οποία προσφέρει άπλετο χώρο για ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών εφαρμογών (multitasking). Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά λογισμικού είναι η λειτουργία Now Nudge, η οποία αναλύει το περιβάλλον χρήσης και προτείνει τα επόμενα βήματα στις υποστηριζόμενες εφαρμογές. Στον τομέα της φωτογραφίας, το σύστημα κάμερας του Z Fold8 Ultra πρωτοστατεί με έναν κύριο αισθητήρα 200MP που υποστηρίζει τεχνολογία High Dynamic Range (HDR) στην πλήρη ανάλυση, προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα. Το σύστημα συμπληρώνεται από μια υπερευρυγώνια κάμερα 50MP που εξυπηρετεί ευρύτερα πλάνα και λήψεις macro. Η συσκευή τροφοδοτείται από μια μπαταρία 5.000 mAh που υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 45W, η οποία συνοδεύεται από ένα διευρυμένο σύστημα ψύξης από γραφίτη. Όλο αυτό το υλικό στεγάζεται σε ένα εντυπωσιακά λεπτό πλαίσιο πάχους 4,1 χιλιοστών (όταν η συσκευή είναι ανοιχτή) και συνολικού βάρους 215 γραμμαρίων.

Galaxy Z Flip8: Έμφαση στην εξωτερική οθόνη και το AI

Το Galaxy Z Flip8 παρουσιάζεται ως το πιο κομψό Flip μοντέλο της Samsung, εστιάζοντας στην άμεση αλληλεπίδραση χωρίς την ανάγκη πλήρους ανοίγματος της συσκευής. Η αναβαθμισμένη εξωτερική οθόνη FlexWindow παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες, εφαρμογές και έξυπνη βοήθεια. Η λειτουργία Now Brief τροφοδοτεί τον χρήστη με εξατομικευμένα δεδομένα που βασίζονται στο προσωπικό του πρόγραμμα και τα ενδιαφέροντά του. Επιπλέον, το Gemini της Google είναι άμεσα προσβάσιμο από την εξωτερική οθόνη, επιτρέποντας τον χειρισμό μέσω φωνητικών εντολών ή του πλαϊνού πλήκτρου. Ο φωτογραφικός εξοπλισμός της συσκευής έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, ενσωματώνοντας έναν αισθητήρα 50MP και τη μηχανή επεξεργασίας εικόνας ProVisual Engine, τα οποία συνεργάζονται αρμονικά με τις λειτουργίες FlexCam για λήψεις από πολλαπλές γωνίες.

Galaxy Watch Ultra2 και Watch9: Οικοσύστημα και Υγεία

Η ενίσχυση του οικοσυστήματος της εταιρείας πραγματοποιείται με την ταυτόχρονη κυκλοφορία των Galaxy Watch Ultra2 και Galaxy Watch9. Και τα δύο έξυπνα ρολόγια βασίζονται στην πλατφόρμα Snapdragon Wear Elite, εξασφαλίζοντας υψηλές επιδόσεις, βελτιωμένη διαχείριση ενέργειας και συνεχή παρακολούθηση ζωτικών ενδείξεων. Το Galaxy Watch Ultra2 απευθύνεται κυρίως σε χρήστες με έντονη δραστηριότητα σε εξωτερικούς χώρους, διαθέτοντας κάσα 47mm, μπαταρία 800 mAh και εντυπωσιακή φωτεινότητα οθόνης που αγγίζει τα 5.000 nits. Το αντικραδασμικό περίβλημα από τιτάνιο, σε συνδυασμό με τις πιστοποιήσεις IP69K, 10 ATM και EN 13319, εγγυώνται την αντοχή του κάτω από ακραίες συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, το Galaxy Watch9 εστιάζει στην καθημερινή ευεξία, διατίθεται σε μεγέθη 40mm και 44mm με ελαφρύ περίβλημα από αλουμίνιο, ενώ η οθόνη του φτάνει τα 3.000 nits φωτεινότητας. Το ρολόι υποστηρίζει προηγμένες λειτουργίες παρακολούθησης, όπως Βαθμολογία Καρδιακής Υγείας, Έλεγχο Ακοής και Δείκτη Φυσικής Κατάστασης.

Ενίσχυση παραγωγικότητας και μετάβαση από iOS

Όσοι επιλέξουν να αγοράσουν μια συσκευή από τη νέα σειρά Galaxy Z, θα επωφεληθούν από μια δοκιμαστική συνδρομή έξι μηνών στην υπηρεσία Google AI Pro. Αυτή η παροχή προσφέρει 5TB αποθηκευτικού χώρου στο cloud (συνολικής αξίας 131,94 ευρώ) και άμεση πρόσβαση στα προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Google. Η Samsung έχει επίσης βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία μετάβασης για τους χρήστες iOS. Μέσω του αναβαθμισμένου Smart Switch, οι καταναλωτές μπορούν να σαρώσουν έναν κωδικό QR για να μεταφέρουν ασύρματα τα δεδομένα τους, συμπεριλαμβανομένων κωδικών πρόσβασης, ιστορικού κλήσεων και ρυθμίσεων eSIM, χωρίς την ανάγκη λήψης πρόσθετων εφαρμογών. Τέλος, η συνεργασία μεταξύ Quick Share και AirDrop επιτρέπει την απρόσκοπτη αμφίδρομη ανταλλαγή αρχείων μεταξύ συσκευών iOS και Galaxy.