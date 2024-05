Εκτός από την ανακοίνωση της δεύτερης σεζόν του Mr. And Mrs. Smith και της πέμπτης σεζόν του The Boys, η Amazon προσθέτει άλλη μια νέα σειρά στο τηλεοπτικό της πρόγραμμα: μια live-action τηλεοπτική μεταφορά του Tomb Raider. Η παραγωγή της σειράς θα γίνει σε συνεργασία μεταξύ της Crystal Dynamics και της Amazon MGM Studios, ενώ η Phoebe Waller-Bridge θα είναι η σεναριογράφος και εκτελεστική παραγωγός της σειράς, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που αναφέρθηκαν νωρίτερα πέρυσι.



Η σειρά Tomb Raider δεν είναι άγνωστη στις live-action προσαρμογές. Στη δεκαετία του 2000, η Angelina Jolie πρωταγωνίστησε ως η σκληροτράχηλη τυμβωρύχος στο Lara Croft: Tomb Raider και στο sequel του, The Cradle of Life. Εκείνη την εποχή, και οι δύο ταινίες σημείωσαν επιτυχία στο box office αλλά όχι και τόσο στις κριτικές, ωστόσο, σήμερα αντιμετωπίζονται πιο θετικά, ειδικά αν συγκριθούν με σύγχρονες ταινίες όπως το Doom, το Silent Hill και το Max Payne. Το 2018, δημιουργήθηκε μια επανεκκίνηση του κινηματογραφικού franchise του Tomb Raider για να ακολουθήσει την επανεκκίνηση της σειράς παιχνιδιών, αυτή τη φορά με την πρωταγωνίστρια του Ex Machina, Alicia Vikander, στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Με τη σειρά Fallout να έχει πάνω από 65 εκατομμύρια θεατές, η Amazon έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει μια πολύ καλή προσαρμογή ενός βιντεοπαιχνιδιού. Επιπλέον, η εταιρεία δεν είναι άγνωστη στις επιτυχημένες προσαρμογές άλλων μέσων με τα The Boys, Gen V και Invincible, οπότε μια σειρά Tomb Raider φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι μια καλή επιλογή. Η Phoebe Waller-Bridge, γνωστή για τη δουλειά της στο Fleabag και το Killing Eve, φαίνεται επίσης να είναι φαν της σειράς, αφού δήλωσε στο ανακοινωθέν της Amazon: "Η Lara Croft σημαίνει πολλά για μένα, όπως και για πολλούς, και ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτή την περιπέτεια. Νυχτερίδες και όλα αυτά".

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το χρονοδιάγραμμα για την πρεμιέρα της live-action σειράς Tomb Raider, ούτε κάποιος από τους ηθοποιούς που θα συμμετέχουν στο καστ.

