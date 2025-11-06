Επίσημο: Έρχεται το Gremlins 3 δια χειρός Spielberg και Chris Columbus!

Έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες σιωπής, τα πιο χαοτικά και αξιαγάπητα πλάσματα του κινηματογράφου ετοιμάζονται για μεγάλη επιστροφή. Η Warner Bros. Discovery επιβεβαίωσε ότι το Gremlins 3 βρίσκεται επίσημα σε παραγωγή, με ημερομηνία κυκλοφορίας στις αίθουσες στις 19 Νοεμβρίου 2027. Το ακόμα πιο συναρπαστικό; Επιστρέφουν δύο από τα πιο εμβληματικά ονόματα που ξεκίνησαν το φαινόμενο: ο δημιουργός της σειράς Chris Columbus και ο Steven Spielberg, που αναλαμβάνει ξανά τον ρόλο του παραγωγού.

Η ανακοίνωση ήρθε από τον CEO της Warner Bros. Discovery, David Zaslav, κατά τη διάρκεια της τριμηνιαίας ενημέρωσης των μετόχων — μια στιγμή που θύμιζε περισσότερο trailer παρά εταιρική παρουσίαση. Ο Columbus, γνωστός για τα Home Alone και το Harry Potter and the Sorcerer’s Stone, θα καθίσει ξανά στην καρέκλα του σκηνοθέτη και θα αναλάβει και την παραγωγή του sequel, ενώ ο Spielberg θα επιστρέψει στην παραγωγική επίβλεψη, όπως και στην πρώτη ταινία του 1984. Αν και δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το σενάριο ή το καστ, η ανακοίνωση αρκούσε για να πυροδοτήσει ενθουσιασμό στους fans της σειράς.

Η πρώτη ταινία Gremlins έκανε πρεμιέρα το 1984 και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπαμε τα «οικογενειακά» χριστουγεννιάτικα φιλμ. Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο Gizmo, ένα χαριτωμένο, αφράτο πλάσμα της φυλής Mogwai, του οποίου οι κανόνες φροντίδας ήταν τόσο αυστηροί όσο και επικίνδυνοι: ποτέ νερό, ποτέ φαγητό μετά τα μεσάνυχτα, και ποτέ έκθεση στο φως. Η παραβίαση αυτών των κανόνων οδηγούσε στη γέννηση των Gremlins — πλασμάτων μικρών σε μέγεθος αλλά τεράστιων σε όρεξη για χάος.

Η ταινία, παραγωγής Amblin Entertainment του Spielberg, ήταν ένα παράξενο μείγμα τρόμου, μαύρης κωμωδίας και οικογενειακού παραμυθιού — μια σπάνια ισορροπία που αποδείχτηκε επιτυχία τόσο στο box office όσο και στη διαμόρφωση μιας ολόκληρης γενιάς κινηματογραφικής αισθητικής. Οι γονείς μπορεί να είχαν πανικοβληθεί με τη βία και τη γκροτέσκα αισθητική, αλλά τα παιδιά λάτρεψαν τον Gizmo, ο οποίος έγινε φαινόμενο merchandising, γεμίζοντας ράφια παιχνιδιών και παιδικά δωμάτια.

Η επιτυχία του Gremlins οδήγησε στο sequel Gremlins 2: The New Batch το 1990 — μια πιο μετα-κινηματογραφική, αυτοσαρκαστική εκδοχή που έπαιξε με τις ίδιες τις συμβάσεις του Χόλιγουντ. Παρά την καλλιτεχνική της τόλμη, η ταινία δεν είχε την ίδια εμπορική απήχηση, και η σειρά έμεινε ανενεργή για πάνω από 30 χρόνια.

Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τα Gremlins αναζωπυρώθηκε χάρη στη animated σειρά Gremlins: Secrets of the Mogwai, που έκανε πρεμιέρα το 2023, καθώς και από cameo εμφανίσεις των Gizmo και Spike σε video games όπως το MultiVersus και το Lego Dimensions. Ωστόσο, το νέο φιλμ σηματοδοτεί την πρώτη κινηματογραφική επιστροφή του franchise εδώ και 37 χρόνια.

Αν και η Warner Bros. δεν έχει αποκαλύψει ακόμα λεπτομέρειες για την πλοκή, πηγές κοντά στο στούντιο αναφέρουν ότι το Gremlins 3 θα προσπαθήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη κινηματογραφική γλώσσα, με έμφαση στα πρακτικά εφέ και όχι αποκλειστικά στα ψηφιακά. Ο Columbus έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν επιθυμεί τα Gremlins να «γίνουν CGI χαρακτήρες», κάτι που φαίνεται να παραμένει βασική του αρχή και τώρα.

[source]