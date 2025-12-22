The Odyssey: Το πρώτο trailer για το έπος του Christopher Nolan είναι γεγονός!

Ήταν κοινό μυστικό πως το επόμενο βήμα του Christopher Nolan μετά τον θρίαμβο του «Oppenheimer» θα ήταν μεγαλεπήβολο. Ωστόσο, οι πρώτες εικόνες από το «The Odyssey» (Η Οδύσσεια), που κυκλοφόρησαν πριν από λίγες ώρες, επιβεβαιώνουν πως ο δημιουργός δεν αρκέστηκε απλώς σε μια μεταφορά, αλλά στόχευσε στη δημιουργία ενός κινηματογραφικού έπους. Η Universal Pictures άνοιξε τα χαρτιά της, αποκαλύπτοντας το πρώτο επίσημο trailer μιας ταινίας που μοιάζει να ισορροπεί ανάμεσα στο ιστορικό δράμα και το ψυχολογικό θρίλερ, με φόντο την αφρισμένη Μεσόγειο.

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκεται ο Matt Damon, ο οποίος αναλαμβάνει τον ρόλο του Οδυσσέα. Το trailer αποφεύγει την εξιδανικευμένη εικόνα του ήρωα, παρουσιάζοντας τον βασιλιά της Ιθάκης ως μια φιγούρα τσακισμένη από τον δεκαετή Τρωικό Πόλεμο, έναν στρατηγό που η ευφυΐα του –με αποκορύφωμα το τέχνασμα του Δούρειου Ίππου– τον οδήγησε στη νίκη αλλά και στην ύβρη. Τα πλάνα που τον δείχνουν θαλασσοδαρμένο και εξουθενωμένο, να παλεύει με τα στοιχεία της φύσης, μαρτυρούν πως ο Nolan επιλέγει μια πιο ωμή, ρεαλιστική προσέγγιση στον ψυχισμό του ήρωα.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι η συγκέντρωση ορισμένων από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου κινηματογράφου. Η Anne Hathaway επιστρέφει στο πλευρό του Nolan (μετά τα «Interstellar» και «The Dark Knight Rises») ως Πηνελόπη, ενσαρκώνοντας την καρτερία και τη δύναμη στα ανάκτορα της Ιθάκης. Ο Tom Holland αναλαμβάνει τον ρόλο του Τηλέμαχου, του γιου που περιμένει την επιστροφή του πατέρα του, ενώ η διανομή συμπληρώνεται από ηθοποιούς «βαρέων βαρών»: ο Robert Pattinson, η Lupita Nyong’o και η Zendaya συμμετέχουν σε ρόλους που η παραγωγή κρατά ακόμη επτασφράγιστο μυστικό.

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στην Charlize Theron, η οποία εμφανίζεται στο trailer ως Κίρκη, η γοητευτική και επικίνδυνη μάγισσα που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στο ταξίδι του νόστου.

Πιστός στην παράδοσή του να αποφεύγει τη χρήση CGI όπου είναι δυνατόν, ο Nolan φαίνεται πως επένδυσε σε πρακτικά εφέ για να αποδώσει τα τέρατα της Οδύσσειας. Το trailer χαρίζει μια σύντομη αλλά τρομακτική ματιά στον Κύκλωπα Πολύφημο. Οι πληροφορίες θέλουν τον σκηνοθέτη να έχει χρησιμοποιήσει προηγμένη ρομποτική (animatronics) για να δώσει ζωή στον μονόφθαλμο γίγαντα, προσδίδοντας μια απτή, σχεδόν σωματική απειλή που λείπει από τις ψηφιακές απεικονίσεις του παρελθόντος.

Η οπτική ταυτότητα της ταινίας κυριαρχείται από το υδάτινο στοιχείο. Σαρωτικά πλάνα ωκεανών, καταιγίδες που θυμίζουν βιβλική καταστροφή και η κλειστοφοβική ατμόσφαιρα του πλοίου συνθέτουν ένα σκηνικό που κόβει την ανάσα. Η μουσική επένδυση, όπως ακούγεται στο trailer, ακολουθεί τα γνωστά, επιβλητικά μονοπάτια που ανεβάζουν την ένταση, συνοδεύοντας ρυθμικά την αγωνιώδη προσπάθεια του Οδυσσέα να επιστρέψει σπίτι.

Η Universal φαίνεται να ποντάρει πολλά στην επιτυχία της ταινίας, καθώς επέλεξε μια επιθετική στρατηγική προώθησης. Όσοι βρεθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες για τις IMAX προβολές του «Avatar: Fire and Ash», θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν έναν πρόλογο έξι λεπτών από την «Οδύσσεια». Η κίνηση αυτή θυμίζει αντίστοιχες τακτικές του παρελθόντος (όπως με το «The Dark Knight»), χτίζοντας προσμονή μήνες πριν την πρεμιέρα.

Η ταινία «The Odyssey» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου, στην καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν.