Επίσημο: Η Anthropic μπαίνει στο Χρηματιστήριο

Σύνοψη

Η Anthropic υπέβαλε εμπιστευτικό προσχέδιο S-1 στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για την έναρξη της διαδικασίας Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς (IPO).

Ο αριθμός των μετοχών και το εύρος τιμών δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, καθώς η διαδικασία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της ρυθμιστικής εξέτασης.

Η αποτίμηση της εταιρείας αναμένεται να είναι ιστορικά υψηλή, υποστηριζόμενη από τις προηγούμενες άμεσες επενδύσεις της Amazon (4 δισ. δολάρια) και της Google (2 δισ. δολάρια).

Ως Public Benefit Corporation (Εταιρεία Δημοσίου Συμφέροντος), η δημόσια εγγραφή της Anthropic θα δοκιμάσει την ισορροπία μεταξύ της κερδοφορίας των μετόχων και της ανάπτυξης ασφαλούς AGI (Τεχνητής Γενικής Νοημοσύνης).

Η Anthropic, δημιουργός του προηγμένου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Claude, προχώρησε στις 1 Ιουνίου 2026 σε εμπιστευτική κατάθεση εγγράφου S-1 στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Η διαδικασία αφορά την Αρχική Δημόσια Προσφορά (IPO) της εταιρείας, με τον αριθμό και την τιμή των μετοχών να μην έχουν ακόμη καθοριστεί, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης υπόκειται στην ολοκλήρωση του ρυθμιστικού ελέγχου.

Η επιλογή της εμπιστευτικής κατάθεσης (confidential filing) αποτελεί μια συνήθη πρακτική για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Επιτρέπει στη διοίκηση της Anthropic να διαπραγματευτεί και να επιλύσει πιθανά ρυθμιστικά ζητήματα με την SEC μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προτού τα οικονομικά της στοιχεία καταστούν διαθέσιμα στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Όταν η διαδικασία προχωρήσει, η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιοποιήσει το πλήρες έγγραφο S-1 τουλάχιστον 15 ημέρες πριν ξεκινήσει το roadshow για την προσέλκυση θεσμικών επενδυτών.

Το οικονομικό υπόβαθρο και η πορεία προς την αποτίμηση

Η απόφαση της Anthropic να προχωρήσει σε IPO έρχεται μετά από μια σειρά εντατικών γύρων χρηματοδότησης που εκτίναξαν την ιδιωτική της αποτίμηση. Ιδρυθείσα από πρώην ερευνητές της OpenAI (όπως οι Dario και Daniela Amodei), η εταιρεία εξασφάλισε κεφάλαια-μαμούθ προκειμένου να ανταπεξέλθει στο κολοσσιαίο κόστος εκπαίδευσης των Μεγάλων Γλωσσικών Μοντέλων (LLMs).

Τα βασικά οικονομικά δεδομένα που διαμορφώνουν την αποτίμηση:

Στρατηγικές Επενδύσεις: Η Amazon έχει επενδύσει συνολικά 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Google συνεισέφερε επιπλέον 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι συνεργασίες δεν περιορίζονται μόνο στα κεφάλαια, αλλά περιλαμβάνουν κρίσιμες συμφωνίες παροχής υπολογιστικής ισχύος μέσω AWS και Google Cloud.

Υποδομές και Compute: Η εταιρεία καταναλώνει τεράστιους πόρους για την εξασφάλιση GPUs (επεξεργαστών γραφικών). Τα αντληθέντα κεφάλαια της IPO αναμένεται να κατευθυνθούν σχεδόν αποκλειστικά στην αγορά hardware επόμενης γενιάς.

Έσοδα από API: Η μετάβαση από την έρευνα στην εμπορική εκμετάλλευση (commercialization) μέσω των Claude 3 και των νεότερων μοντέλων έχει αυξήσει εκθετικά τα μηνιαία επαναλαμβανόμενα έσοδα (MRR), αν και η κερδοφορία παραμένει μια μελλοντική προοπτική λόγω των υψηλών λειτουργικών εξόδων (inference costs).

Η εταιρική δομή: Public Benefit Corporation στο Χρηματιστήριο

Μια από τις πιο περίπλοκες πτυχές αυτής της δημόσιας εγγραφής αφορά την ίδια τη νομική υπόσταση της Anthropic. Η εταιρεία λειτουργεί ως Public Benefit Corporation (PBC). Αυτό σημαίνει ότι το καταστατικό της την υποχρεώνει να εξισορροπεί τα οικονομικά συμφέροντα των μετόχων της με τη δέσμευση της για την ανάπτυξη αξιόπιστων, ερμηνεύσιμων και ασφαλών συστημάτων AI.

Επιπλέον, η Anthropic ελέγχεται από ένα ανεξάρτητο σώμα, το Long-Term Benefit Trust, το οποίο διαθέτει "χρυσές μετοχές" με δικαιώματα βέτο σε αλλαγές που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν αυτές κριθούν επιζήμιες για την ασφάλεια της ανθρωπότητας. Οι αναλυτές της Wall Street θα κληθούν να τιμολογήσουν μια εταιρεία όπου το καθήκον προς τους μετόχους δεν είναι το μοναδικό —ούτε απαραίτητα το απόλυτο— κριτήριο λήψης αποφάσεων.

Προεκτάσεις για την ευρωπαϊκή αγορά

Η είσοδος της Anthropic στο χρηματιστήριο αναμένεται ότι θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην τοπική αγορά. Ως δημόσια εταιρεία, η Anthropic θα υπόκειται σε αυστηρότερους ελέγχους τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Η πλήρης εφαρμογή του ευρωπαϊκού AI Act επιβάλλει αυστηρούς κανόνες διαφάνειας για τα Foundation Models. Τα κεφάλαια της IPO θα δώσουν στην εταιρεία την οικονομική ικανότητα να δημιουργήσει ισχυρά νομικά και κανονιστικά τμήματα για την ευρωπαϊκή αγορά.

Σε πιο τοπικό πλαίσιο, το τεχνολογικό οικοσύστημα της Ελλάδας χρησιμοποιεί εκτενώς το API του Claude. Η σταθερότητα που προσφέρει μια δημόσια εταιρεία συνήθως μεταφράζεται σε πιο ξεκάθαρα και ίσως πιο ανταγωνιστικά μοντέλα τιμολόγησης.

Η διαδικασία της δημόσιας εγγραφής θα συνεχίσει να ξεδιπλώνεται τους επόμενους μήνες, παρέχοντας για πρώτη φορά στους επενδυτές μια πιο καθαρή εικόνα των πραγματικών οικονομικών μεγεθών που κρύβονται πίσω από την επανάσταση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης.