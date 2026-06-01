Η Nvidia εγκαινιάζει μια νέα και πανίσχυρη εποχή για τα Windows PCs με το RTX Spark!

Σύνοψη

Στην έκθεση Computex 2026, η NVIDIA παρουσίασε επίσημα το RTX Spark, ένα νέο σύστημα-σε-τσιπ (SoC) κατασκευασμένο ειδικά για την επόμενη γενιά Windows on ARM υπολογιστών.

Βασίζεται στην αρχιτεκτονική Blackwell (6.144 CUDA cores) και ενσωματώνει έναν 20-πύρηνο ARM επεξεργαστή, σχεδιασμένο σε συνεργασία με τη MediaTek.

Αποδίδει 1 PetaFLOP υπολογιστικής ισχύος και υποστηρίζει έως 128GB ενοποιημένης μνήμης, καταργώντας τον διαχωρισμό μεταξύ RAM και VRAM.

Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο, επιτρέπει την τοπική εκτέλεση LLMs 120 δισεκατομμυρίων παραμέτρων με context window 1 εκατομμυρίου tokens.

Διαθέτει δυνατότητα rendering σκηνών 3D άνω των 90GB, επεξεργασίας βίντεο 12K (4:2:2) και παραγωγής βίντεο μέσω AI σε ανάλυση 4K.

Υποστηρίζει εγγενώς το οικοσύστημα CUDA, RTX, DLSS και G-SYNC, εξασφαλίζοντας AAA gaming σε ανάλυση 1440p σταθερά πάνω από 100 FPS.

Η μετάβαση του οικοσυστήματος Windows στην αρχιτεκτονική ARM περνά στην επόμενη και πλέον απαιτητική φάση της. Στο πλαίσιο της έκθεσης Computex 2026, η NVIDIA προχώρησε στην αποκάλυψη της πλατφόρμας RTX Spark. Πρόκειται για ένα SoC που μεταφέρει τις θεμελιώδεις τεχνολογίες των data centers απευθείας σε λεπτούς φορητούς υπολογιστές, στοχεύοντας αποκλειστικά σε AI developers, απαιτητικούς δημιουργούς περιεχομένου και gamers.

Αντί να περιοριστεί στην κατασκευή ξεχωριστών καρτών γραφικών, η NVIDIA παρέχει πλέον μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα σιλικόνης που αλλάζει δομικά τον τρόπο με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα της Microsoft διαχειρίζεται τους υπολογιστικούς πόρους, βελτιστοποιώντας πλήρως τη χρήση τοπικών προσωπικών πρακτόρων (personal agents).

Το NVIDIA RTX Spark είναι ένα ARM-based SoC που ενσωματώνει 20-πύρηνο επεξεργαστή (βασισμένο σε πυρήνες Arm Cortex-X925 και A725), σχεδιασμένο σε συνεργασία με τη MediaTek, και κάρτα γραφικών αρχιτεκτονικής Blackwell με 6.144 CUDA cores. Διαθέτει έως 128GB ενοποιημένης μνήμης και παρέχει 1 PetaFLOP απόδοσης για την απρόσκοπτη τοπική εκτέλεση AI.

Το chip ενσωματώνει όλους τους βασικούς υπολογιστικούς πυρήνες σε ένα κοινό πακέτο, εξασφαλίζοντας ελάχιστη καθυστέρηση (latency) στην επικοινωνία μεταξύ CPU και GPU. Ο επεξεργαστής των 20 πυρήνων αναλαμβάνει τις γενικές διεργασίες του λειτουργικού συστήματος, ενώ η Blackwell GPU διαχειρίζεται τα γραφικά, το 3D rendering και τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η ενοποιημένη μνήμη και η υπέρβαση των bottlenecks

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της νέας αρχιτεκτονικής εντοπίζεται στη διαχείριση της μνήμης. Παραδοσιακά, τα x86 συστήματα διαθέτουν ξεχωριστή μνήμη συστήματος (RAM) για τη μητρική πλακέτα και ξεχωριστή μνήμη γραφικών (VRAM) για την κάρτα γραφικών. Ο φυσικός αυτός διαχωρισμός επιβάλλει τη συνεχή μεταφορά δεδομένων μέσω του διαύλου PCIe, δημιουργώντας καθυστερήσεις.

Με την πλατφόρμα RTX Spark, ολόκληρος ο όγκος των 128GB της μνήμης είναι άμεσα και ταυτόχρονα προσβάσιμος. Σύμφωνα με την NVIDIA, αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει στους δημιουργούς να φορτώνουν και να επεξεργάζονται 3D σκηνές μεγέθους άνω των 90GB ακαριαία. Παράλληλα, εξασφαλίζει την ομαλή επεξεργασία αρχείων βίντεο 12K (4:2:2) και την παραγωγή βίντεο τεχνητής νοημοσύνης σε ανάλυση 4K απευθείας στο μηχάνημα, εργασίες που μέχρι σήμερα απαιτούσαν ογκώδεις σταθερούς σταθμούς εργασίας.

Οικοσύστημα λογισμικού: CUDA, Local Agents και Gaming

Το ιστορικό των Windows PCs στην αρχιτεκτονική ARM έχει χαρακτηριστεί από προβλήματα συμβατότητας λόγω του αδύναμου x86 emulation. Η NVIDIA αντιμετωπίζει το ζήτημα προσφέροντας την πλήρη, εγγενή υποστήριξη της αρχιτεκτονικής CUDA.

Αυτό διασφαλίζει στους προγραμματιστές ότι οι βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης και τα εργαλεία στα οποία ήδη βασίζονται θα λειτουργούν απρόσκοπτα. Στο επίσημο δελτίο, η εταιρεία αναφέρει τη συνεργασία με τη Microsoft για την ασφαλή τοπική λειτουργία των AI agents μέσω του NVIDIA OpenShell, μειώνοντας την εξάρτηση από το cloud και εξασφαλίζοντας την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, μεγάλες εταιρείες λογισμικού όπως η Adobe επανασχεδιάζουν από το μηδέν εφαρμογές όπως το Photoshop και το Premiere ειδικά για το RTX Spark, υποσχόμενες διπλάσια ταχύτητα σε AI και γραφικά.

Στον τομέα του gaming, το νέο SoC δεν κάνει καμία παραχώρηση. Ενσωματώνει τις τεχνολογίες RTX Ray Tracing, DLSS, Reflex και G-SYNC, επιτρέποντας στους χρήστες να απολαμβάνουν απαιτητικούς AAA τίτλους σε ανάλυση 1440p, διατηρώντας τον ρυθμό ανανέωσης σταθερά πάνω από τα 100 FPS.

Η άποψη του Techgear

Η είσοδος της NVIDIA στην κατασκευή ολοκληρωμένων ARM SoC για προσωπικούς υπολογιστές, επαναπροσδιορίζει τη δυναμική της αγοράς. Η μεταφορά αρχιτεκτονικής κατηγορίας data center στα laptops αποδεικνύει τον στόχο της εταιρείας να ηγηθεί του edge AI, προσφέροντας επιδόσεις 1 PetaFLOP σε λεπτά μηχανήματα με ολοήμερη αυτονομία μπαταρίας.

Αναμένουμε τα πρώτα laptops με RTX Spark από κατασκευαστές όπως οι ASUS, Dell, HP, Lenovo και MSI το φθινόπωρο του 2026. Με δεδομένο τον premium προσανατολισμό του hardware και το υψηλό κόστος των ενοποιημένων μνημών 128GB, η τιμολόγηση θα είναι αντίστοιχη των κορυφαίων workstations, απευθυνόμενη αυστηρά σε επαγγελματίες, AI developers και data scientists.