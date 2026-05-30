Κατάρριψη της Κβαντικής Υπεροχής: Κλασικό PC και αλγόριθμος του '80 έλυσαν γρίφο των 100 qubits

Σύνοψη

Ερευνητές του Simons Foundation και του Πανεπιστημίου της Βοστώνης ανέτρεψαν δημοσίευση του 2025, αποδεικνύοντας ότι η πολύπλοκη κβαντική δυναμική μπορεί να προσομοιωθεί σε συμβατικούς υπολογιστές.

Η επίλυση βασίστηκε σε "τανυστικά δίκτυα" (tensor networks) και στον αλγόριθμο "belief propagation" της δεκαετίας του 1980, επιτρέποντας την εκτέλεση του κώδικα (μέσω της βιβλιοθήκης ITensor) σε κοινά laptops.

Το επίτευγμα καταρρίπτει τον ισχυρισμό ότι συστήματα όπως το D-Wave Advantage2 διαθέτουν αποκλειστικό πλεονέκτημα (κβαντική υπεροχή) στα συστήματα Ising spin glasses.

Η εξέλιξη αυτή εκδημοκρατίζει την έρευνα, καθώς τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα μπορούν να μελετήσουν κβαντικά υλικά χωρίς τα υπέρογκα κόστη ενοικίασης χρόνου σε κβαντικούς υπολογιστές.

Η σύγκρουση μεταξύ της αναδυόμενης κβαντικής πληροφορικής και της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής πυριτίου μόλις απέκτησε ένα νέο, απροσδόκητο κεφάλαιο. Μια ερευνητική ομάδα από το Flatiron Institute και το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης δημοσίευσε μια μελέτη που ακυρώνει βασικούς ισχυρισμούς περί «κβαντικής υπεροχής» (quantum supremacy) οι οποίοι διατυπώθηκαν τον Μάρτιο του 2025. Το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο της δημοσίευσης δεν εντοπίζεται αποκλειστικά στη θεωρητική διάψευση, αλλά στο μέσο που χρησιμοποιήθηκε, καθώς η ομάδα κατάφερε να λύσει το υποτιθέμενο «άλυτο» πρόβλημα χρησιμοποιώντας ένα τυπικό laptop, εξοπλισμένο με λογισμικό τανυστικών δικτύων (tensor networks) και έναν αλγόριθμο της δεκαετίας του 1980.

Πώς ένας απλός υπολογιστής κατέρριψε την κβαντική υπεροχή;

Σύμφωνα με την έρευνα, οι φυσικοί του Flatiron Institute κατέρριψαν τον ισχυρισμό κβαντικής υπεροχής της D-Wave. Χρησιμοποιώντας το ανοιχτό λογισμικό ITensor και τον αλγόριθμο "belief propagation" σε κλασικούς υπολογιστές, προσομοίωσαν επιτυχώς την κβαντική δυναμική συστημάτων Ising spin glass άνω των 100 qubits σε 3D πλέγματα. Η επιτυχία βασίστηκε στη συμπίεση της κυματοσυνάρτησης μέσω τανυστικών δικτύων, αποφεύγοντας την εκθετική αύξηση των απαιτήσεων μνήμης.

Πίσω στο 2025, μια ομάδα ερευνητών ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε το σύστημα κβαντικής ανόπτησης (quantum annealer) Advantage2 της D-Wave για να προσομοιώσει τη δυναμική πολύπλοκων συστημάτων που ονομάζονται "Ising spin glasses". Πρόκειται για διατάξεις αλληλεπιδρώντων qubits οργανωμένων σε περίπλοκα τετράγωνα, κυβικά ή αδαμάντινα πλέγματα. Σε αυτά τα μαγνητικά συστήματα, τα σωματίδια εμπλέκονται (entanglement) σε τέτοιο βαθμό που η παραδοσιακή προσομοίωση καταρρέει κάτω από το τεράστιο μέγεθος της κυματοσυνάρτησης Psi.

Όταν το σύστημα ξεπερνά τα 100 qubits, η μνήμη RAM που απαιτείται για την αποθήκευση ολόκληρης της κυματοσυνάρτησης υπερβαίνει κατά πολύ τη συνολική χωρητικότητα όλων των ψηφιακών αποθηκευτικών μέσων του πλανήτη. Η προφανής αδυναμία των κλασικών υπολογιστών να διαχειριστούν άμεσα αυτόν τον όγκο δεδομένων μέσω της μεθόδου brute force, οδήγησε στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι τα συγκεκριμένα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά από εξειδικευμένο κβαντικό hardware.

Η αρχιτεκτονική της λύσης: Tensor Networks και Belief Propagation

Ο Joseph Tindall, επικεφαλής συγγραφέας της έρευνας στο Center for Computational Quantum Physics (CCQ), προσέγγισε το ζήτημα μέσω μιας δομικής αναδιάρθρωσης των δεδομένων. Η λύση βρέθηκε στα τανυστικά δίκτυα. Αντί να επιχειρήσουν την απευθείας, γραμμική αποθήκευση της εκθετικά αυξανόμενης κβαντικής κατάστασης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα δίκτυα αυτά ως μια μαθηματική δομή χωρικής συμπίεσης. Ο Tindall παρομοιάζει τη διαδικασία με τη δημιουργία ενός «αρχείου zip» για την κυματοσυνάρτηση, όπου αποθηκεύονται μόνο οι πληροφορίες αλληλεπίδρασης που έχουν πραγματική σημασία για την εξέλιξη του συστήματος, απορρίπτοντας τον τεράστιο όγκο του «κενού» κβαντικού χώρου.

Για να παρακολουθήσουν τη ραγδαία δημιουργία κβαντικής διεμπλοκής κατά τη χρονική εξέλιξη του συστήματος ενσωμάτωσαν μια παραλλαγή του "belief propagation". Πρόκειται για έναν αλγόριθμο προσεγγιστικών πιθανοτήτων, ο οποίος αναπτύχθηκε αρχικά τη δεκαετία του 1980 για εφαρμογές ανάλυσης εικόνας, τεχνητής όρασης και διόρθωσης σφαλμάτων στις τηλεπικοινωνίες. Η προσαρμογή του στην κβαντική δυναμική, μέσω της βιβλιοθήκης λογισμικού ITensor, επέτρεψε την εξαγωγή προβλέψεων οι οποίες ταυτίζονται απόλυτα με τα αυστηρά θεωρητικά μοντέλα. Το σημαντικότερο είναι πως η ακρίβεια παρέμεινε σε κορυφαίο επίπεδο, παρά τους δραματικά μειωμένους υπολογιστικούς πόρους.

Τι σημαίνει αυτό για την έρευνα

Η πρόσβαση σε εμπορικά κβαντικά συστήματα απαιτεί σήμερα συνδρομές χιλιάδων ευρώ ανά ώρα χρήσης στις cloud πλατφόρμες της IBM ή της D-Wave, ένα κόστος που λειτουργεί συχνά ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την έρευνα στην επιστήμη των υλικών.

Η έρευνα του CCQ αποδεικνύει ότι η θεωρητική μοντελοποίηση νέων υπεραγωγών και πολύπλοκων ηλεκτρονιακών συστημάτων μπορεί να εκτελεστεί τοπικά, καθώς οι ερευνητές θα μπορούν να εκτελέσουν ακριβείς προσομοιώσεις 100+ qubits βασιζόμενοι σε τοπικά clusters.

Προφανώς η νέα έρευνα δεν κηρύσσει τον θάνατο της κβαντικής πληροφορικής, αλλά θα λέγαμε ότι τοποθετεί ένα αυστηρό φίλτρο ρεαλισμού απέναντι στο ατελείωτο hype των κατασκευαστών κβαντικού hardware, αποδεικνύοντας ότι τα κλασικά συστήματα διαθέτουν ακόμη τεράστια αποθέματα ισχύος όταν συνδυάζονται με ευφυή μαθηματικά.