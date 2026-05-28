MediaTek Dimensity 8550: Ο νέος επεξεργαστής φέρνει προηγμένη AI στα mid-range smartphones

Σύνοψη

Ο νέος επεξεργαστής MediaTek Dimensity 8550 φέρνει την πλατφόρμα Gemini Intelligence της Google στην κατηγορία των προσιτών ναυαρχίδων.

Ενσωματώνει τη νέα μονάδα επεξεργασίας νευρωνικών δικτύων NPU 880 και τεχνολογία LLM Booster για πλήρη, τοπική συμβατότητα με το Gemini Nano V3.

Η αρχιτεκτονική του βασίζεται στην κατασκευαστική μέθοδο των 4nm με οκταπύρηνη διάταξη "All Big Core" αποκλειστικά με πυρήνες Cortex-A725.

Τα Honor 600 Pro και Oppo Reno 16 είναι οι πρώτες συσκευές που ενσωματώνουν το νέο SoC, διαθέτοντας τεράστιες μπαταρίες έως 8.000mAh και αισθητήρες 200MP.

Η MediaTek προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του νέου επεξεργαστή Dimensity 8550, μιας λύσης που σχεδιάστηκε αποκλειστικά για την κατηγορία των προσιτών premium smartphones, ή αλλιώς των λεγόμενων "flagship killers". Η σημαντικότερη προσθήκη στο νέο System-on-Chip (SoC) δεν εντοπίζεται στην αύξηση της ωμής υπολογιστικής ισχύος της CPU, αλλά στη στρατηγική ενσωμάτωση hardware για την υποστήριξη του μοντέλου Gemini Nano V3 της Google. Αυτή η εξέλιξη γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των πανάκριβων κορυφαίων ναυαρχίδων και των συσκευών μεσαίας κατηγορίας, καθιστώντας τις απαιτητικές λειτουργίες της πλατφόρμας Gemini Intelligence προσβάσιμες σε ένα πολύ ευρύτερο κοινό.

Ο MediaTek Dimensity 8550 είναι ένας οκταπύρηνος επεξεργαστής κατασκευασμένος στα 4nm, σχεδιασμένος για smartphones μεσαίας-υψηλής κατηγορίας. Διαθέτει διάταξη πυρήνων Cortex-A725, γραφικά Mali-G720 MC8 και ξεχωρίζει για την αναβαθμισμένη μονάδα NPU 880 με LLM Booster, επιτρέποντας την τοπική εκτέλεση του Gemini Nano V3.

Η πλατφόρμα Gemini Intelligence της Google, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα με ενσωμάτωση επιπέδου agent στο λογισμικό του Android, φέρει αυστηρές απαιτήσεις συστήματος, με αποτέλεσμα ακόμη και περσινές ναυαρχίδες να αδυνατούν να υποστηρίξουν τοπικά το Gemini Nano V3 λόγω έλλειψης εξειδικευμένων πόρων AI. Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει η MediaTek. Ο Dimensity 8550 διατηρεί ουσιαστικά την ίδια βασική δομή κεντρικού επεξεργαστή με τον Dimensity 8500 (ο οποίος είχε ανακοινωθεί στις αρχές του 2026), όμως η προσθήκη της νέας Neural Processing Unit (NPU) 880, σε συνδυασμό με το ειδικό LLM Booster, μετατρέπει τα smartphones σε πραγματικές μηχανές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Οι χρήστες θα μπορούν να αξιοποιήσουν προηγμένα generative UI widgets, λειτουργίες έξυπνης διαχείρισης κειμένου μέσω του Gboard, καθώς και τη δημιουργία περίπλοκων σεναρίων αυτοματισμού χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από συνδέσεις στο cloud. Η ελάχιστη απαίτηση της Google για τη λειτουργία αυτού του οικοσυστήματος παραμένει η ενσωμάτωση τουλάχιστον 12GB μνήμης RAM, μια προδιαγραφή που καλύπτεται απόλυτα από τους κατασκευαστές που ήδη υιοθετούν το συγκεκριμένο SoC.

Αρχιτεκτονική και επιδόσεις: Η προσέγγιση All Big Core

Η αρχιτεκτονική του Dimensity 8550 εγκαταλείπει τους πυρήνες εξοικονόμησης ενέργειας. Ενσωματώνει αποκλειστικά Cortex-A725 πυρήνες της Arm, χωρισμένους σε τρία clusters: έναν πρωτεύοντα χρονισμένο στα 3.4 GHz, τρεις στα 3.2 GHz και τέσσερις στα 2.2 GHz. Αυτή η διάταξη εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση σε απαιτητικές εφαρμογές AI.

Η επιλογή της κατασκευαστικής μεθόδου των 4nm από την TSMC εγγυάται τη βέλτιστη διαχείριση θερμικής συμπεριφοράς και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Το κύκλωμα γραφικών βασίζεται στην αρχιτεκτονική Mali-G720 MC8, η οποία υποστηρίζει τεχνικές ray tracing σε επίπεδο υλικού και καλύπτει με άνεση τις ανάγκες των σύγχρονων 3D παιχνιδιών και των απαιτητικών αλγορίθμων γραφικών. Επιπλέον, το SoC περιλαμβάνει το προηγμένο σύστημα επεξεργασίας εικόνας (ISP) Imagiq, το οποίο αναλαμβάνει τη διαχείριση αισθητήρων κάμερας πολύ υψηλής ανάλυσης –φτάνοντας μέχρι και τα 200 Megapixels– υποστηρίζοντας ταυτόχρονη λήψη βίντεο 4K στα 60fps από πολλαπλούς φακούς με ενεργό HDR. Η τεχνολογία οθόνης ενισχύεται μέσω του συστήματος MiraVision, επιτρέποντας ρυθμούς ανανέωσης στα 120Hz σε αναλύσεις 1.5K και υποστηρίζοντας τεχνολογίες υψηλής συχνότητας PWM dimming (έως 3840Hz) για την προστασία των ματιών. Στον τομέα της συνδεσιμότητας, ο επεξεργαστής υποστηρίζει το νεότερο πρότυπο Bluetooth 6.0 (ή 5.4 ανάλογα με την υλοποίηση του κατασκευαστή) και τοπικά δίκτυα Wi-Fi 6 και Wi-Fi 7, διασφαλίζοντας χαμηλό latency στη μεταφορά δεδομένων.

Οι πρώτες συσκευές: Honor 600 Pro και Oppo Reno 16

Το Honor 600 Pro (Κίνα) και το Oppo Reno 16 είναι τα πρώτα smartphones με τον Dimensity 8550. Προσφέρουν οθόνες AMOLED 120Hz, κύριους αισθητήρες 200MP, τηλεφακούς 50MP με οπτικό ζουμ, μνήμες 12GB/16GB RAM και τεράστιες μπαταρίες από 6.700mAh έως 8.000mAh, με τιμές εκκίνησης στα 490€.

Η βιομηχανία δεν καθυστέρησε να ενσωματώσει τον νέο επεξεργαστή της MediaTek, με την ασιατική αγορά να βλέπει ήδη τα πρώτα μοντέλα. Η Honor παρουσίασε τη σειρά 600, με το κορυφαίο (στην Κίνα) μοντέλο Honor 600 Pro να εφοδιάζεται με την έκδοση Dimensity 8550 Elite. Το smartphone προσφέρει οθόνη 6.57 ιντσών ανάλυσης 1264x2728 pixels και μια εντυπωσιακή μπαταρία χωρητικότητας 8.000mAh με ταχεία φόρτιση 80W. Στον τομέα της φωτογραφίας, διαθέτει κύριο αισθητήρα 200MP με οπτική σταθεροποίηση (OIS) και έναν περισκοπικό τηλεφακό 50MP με 3.5x οπτικό ζουμ. Αντίστοιχα, η Oppo λάνσαρε το Reno 16, εφοδιασμένο με την παραλλαγή Dimensity 8550 Super, συνδυάζοντάς το με 12GB ή 16GB LPDDR5X RAM και ταχύτατο αποθηκευτικό χώρο UFS 3.1 που φτάνει έως το 1TB. Το Reno 16 εξοπλίζεται με μπαταρία 6.700mAh και πολλαπλές πιστοποιήσεις ανθεκτικότητας (IP66, IP68, IP69, IP69K), καταδεικνύοντας ότι η κατηγορία τιμών κάτω των 500€ στην Ασία ενσωματώνει πλέον τεχνικά χαρακτηριστικά που μέχρι χθες συναντούσαμε μόνο στα ανώτερα τιμολογιακά κλιμάκια.

Η άφιξη συσκευών με τον MediaTek Dimensity 8550 στην Ελλάδα αναμένεται το τρίτο τρίμηνο του 2026. Το συγκεκριμένο chip επιτρέπει στους καταναλωτές να αποκτήσουν smartphones με τοπικές λειτουργίες Gemini AI, κάμερες 200MP και τεράστιες μπαταρίες, σε τιμές λιανικής που υπολογίζονται μεταξύ 550€ και 650€.