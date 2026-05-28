Qualcomm Snapdragon C: Νέος επεξεργαστής για entry-level PCs με στόχο το MacBook Neo

Σύνοψη

Η Qualcomm ανακοίνωσε επίσημα τον Snapdragon C, έναν νέο επεξεργαστή ARM σχεδιασμένο αποκλειστικά για την entry-level κατηγορία των Windows υπολογιστών.

Τα πρώτα laptops με το νέο SoC αναμένεται να κοστολογούνται κοντά στα 300 με 400 ευρώ, προσφέροντας πρωτοφανή αυτονομία μπαταρίας για την κατηγορία.

Η κίνηση της εταιρείας έρχεται ως άμεση απάντηση στο επερχόμενο και φημολογούμενο προσιτό MacBook Neo της Apple, στοχεύοντας άμεσα την εκπαιδευτική αγορά.

Το chip ενσωματώνει βασική μονάδα NPU (Neural Processing Unit), επιτρέποντας την εκτέλεση ελαφρών διεργασιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) τοπικά στη συσκευή.

Στην ελληνική αγορά, τα πρώτα συστήματα αναμένονται το δεύτερο εξάμηνο του έτους, στοχεύοντας να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά και ενεργοβόρα x86 budget laptops.

Η Qualcomm προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του Snapdragon C, ενός νέου System-on-Chip (SoC) που έρχεται να καλύψει το κενό στην κατηγορία των entry-level Windows laptops. Στοχεύοντας αυστηρά στην τιμολογιακή ζώνη των 300 έως 400 ευρώ, η εταιρεία επιδιώκει να μεταφέρει τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής ARM, τα οποία γνωρίσαμε μέσα από τις premium υλοποιήσεις της σειράς Snapdragon X, στο ευρύ κοινό.

Η στρατηγική της Qualcomm είναι ξεκάθαρη: η δημιουργία μιας ισχυρής πλατφόρμας που θα επιτρέψει στους κατασκευαστές να προσφέρουν συσκευές με μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, αθόρυβη λειτουργία και άμεση απόκριση, καταργώντας τους περιορισμούς που μαστίζουν τα φθηνά x86 συστήματα εδώ και δεκαετίες.

Τι είναι ο επεξεργαστής Qualcomm Snapdragon C;

Ο Qualcomm Snapdragon C είναι ένας νέος επεξεργαστής αρχιτεκτονικής ARM, σχεδιασμένος αποκλειστικά για οικονομικά Windows laptops με εκτιμώμενο κόστος από 300 έως 400 ευρώ. Ενσωματώνει προσαρμοσμένους πυρήνες CPU, ενσωματωμένη GPU και βασική μονάδα NPU, προσφέροντας μεγάλη αυτονομία μπαταρίας, αθόρυβη λειτουργία και δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης σε entry-level συσκευές.

Αρχιτεκτονική και τεχνικά δεδομένα

Η μετάβαση στην αρχιτεκτονική ARM για την κατηγορία των 300 ευρώ αποτελεί μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη. Σε αντίθεση με τους επεξεργαστές Intel N-series ή τους παλαιότερους Celeron που κυριαρχούν σε αυτή την κατηγορία, ο Snapdragon C διαχειρίζεται την κατανάλωση ενέργειας με τη λογική των smartphones. Το SoC περιλαμβάνει μια συστοιχία αποδοτικών πυρήνων χρονισμένων σε συχνότητες που εξασφαλίζουν σταθερή απόδοση χωρίς να υπερθερμαίνονται.

Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές δεν χρειάζεται να ενσωματώνουν ογκώδη συστήματα ψύξης ή ανεμιστήρες. Το αποτέλεσμα είναι λεπτότερα, ελαφρύτερα σασί και, το κυριότερο, συσκευές που μπορούν να παραμείνουν σε κατάσταση αναμονής για μέρες χωρίς να εξαντλείται η μπαταρία τους. Η ενσωματωμένη GPU του Snapdragon C έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ομαλή αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ανάλυσης και τη βασική πλοήγηση στο περιβάλλον των Windows 11, υποστηρίζοντας την ταυτόχρονη χρήση τουλάχιστον μίας εξωτερικής οθόνης.

Ο ανταγωνισμός: Στοχεύοντας το Apple MacBook Neo

Η ανακοίνωση της Qualcomm έρχεται ως ένα νέο «όπλο» για τους κατασκευαστές του οικοσυστήματος των Windows προκειμένου να ανταγωνιστούν το MacBook Neo. Η Apple έχει αποδείξει την ανωτερότητα των Apple Silicon (M-series) όσον αφορά την αναλογία απόδοσης προς κατανάλωση και με την προσιτή τιμή του MacBook Neo έχει ήδη κυριαρχήσει στην αγορά των budget laptops..

Με τον Snapdragon C, η Qualcomm εξοπλίζει τους συνεργάτες της (όπως η Lenovo, η HP, η Acer και η Asus) με το απαραίτητο "οπλοστάσιο" για να αντεπιτεθούν. Προφέροντας μια εμπειρία χρήσης που θυμίζει tablet —άμεση ενεργοποίηση (instant wake), σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο και πραγματική αυτονομία που αγγίζει ή ξεπερνά τις 15 ώρες χρήσης— τα Windows laptops μπορούν να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην αγορά της εκπαίδευσης και των απλών χρηστών γραφείου.

Παράλληλα, η στόχευση στα 300 δολάρια/ευρώ βάζει τον Snapdragon C σε απευθείας τροχιά σύγκρουσης με τα Chromebooks / Googlebooks. Η Google κατέχει τεράστιο μερίδιο στα σχολεία, κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους και της ελαφριάς φύσης του ChromeOS. Ωστόσο, ένα Windows 11 μηχάνημα με αντίστοιχη ταχύτητα, αυτονομία και συμβατότητα με ολόκληρη τη σουίτα εφαρμογών desktop, προσφέρει αναμφίβολα μεγαλύτερη αξία. Ο Snapdragon C εξαλείφει το βασικό μειονέκτημα των φθηνών Windows laptops, δηλαδή την απογοητευτική καθυστέρηση κατά την απλή πλοήγηση.

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) στη βασική κατηγορία

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου SoC είναι η παρουσία της μονάδας NPU (Neural Processing Unit). Αν και προφανώς υποδεέστερη σε υπολογιστική ισχύ (TOPS) σε σύγκριση με τον Snapdragon X Elite, η NPU του Snapdragon C εξασφαλίζει ότι το υλικό υποστηρίζει βασικές AI λειτουργίες χωρίς να επιβαρύνει την κεντρική μονάδα επεξεργασίας.

Αυτό μεταφράζεται πρακτικά σε βελτιωμένες βιντεοκλήσεις (θόλωμα φόντου, ακύρωση θορύβου, διόρθωση βλέμματος) που επεξεργάζονται τοπικά, εξοικονομώντας μπαταρία και προστατεύοντας την ιδιωτικότητα. Καθώς η Microsoft ενσωματώνει όλο και περισσότερα στοιχεία του Copilot στα Windows 11, η τοπική επιτάχυνση μέσω NPU καθίσταται απαραίτητη προϋπόθεση, ακόμη και για τους υπολογιστές της χαμηλότερης κατηγορίας τιμής.