Creative Sound Blaster AE-X: Νέα εσωτερική κάρτα ήχου PCIe για απαιτητικά PCs

Σύνοψη

Η Creative ανακοίνωσε τη νέα flagship εσωτερική κάρτα ήχου Sound Blaster AE-X για χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Βασίζεται στο ESS SABRE DAC (ES9039Q2M), υποστηρίζοντας αναπαραγωγή 32-bit / 384 kHz (PCM) και λόγο σήματος προς θόρυβο έως 130 dB.

Ενσωματώνει ειδικό, διακριτό ενισχυτή για την τροφοδοσία απαιτητικών ακουστικών υψηλής αντίστασης.

Ως εσωτερική λύση (PCIe), εξαλείφει την ανάγκη για εξωτερικά DACs, μειώνοντας τα καλώδια και προσφέροντας χαμηλότερο latency λόγω της εγγενούς ενσωμάτωσης.

Προσφέρει παραμετρικό EQ 10 ζωνών και Auto EQ μέσω της εφαρμογής Creative NEXUS.

Η τιμή της ορίζεται στα 194.99€ και είναι διαθέσιμη από τις 28 Μαΐου 2026.

Η Creative Technology ανακοίνωσε επίσημα τη νέα της ναυαρχίδα στον τομέα του ήχου για υπολογιστές, την εσωτερική κάρτα ήχου Sound Blaster AE-X. Το νέο hardware απευθύνεται σε χρήστες PC που απαιτούν κορυφαία ακουστική εμπειρία και έχουν ήδη βελτιστοποιήσει τα υπόλοιπα υποσυστήματα του υπολογιστή τους.

Η Sound Blaster AE-X αντικαθιστά τα εξωτερικά DACs, μειώνοντας την ακαταστασία στο γραφείο και προσφέροντας αναπαραγωγή κορυφαίας κατηγορίας μέσω του ESS SABRE DAC (ES9039Q2M), διακριτό ενισχυτή ακουστικών και εκτεταμένη παραμετροποίηση μέσω του λογισμικού Creative NEXUS.

Επιδόσεις αναφοράς με ESS SABRE DAC

Στον πυρήνα της υλοποίησης βρίσκεται το υψηλής απόδοσης ESS SABRE DAC (ES9039Q2M). Αυτό εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή συνολική αρμονική παραμόρφωση και υψηλό δυναμικό εύρος. Η κάρτα υποστηρίζει ποιότητα αναπαραγωγής 32-bit / 384 kHz (PCM) και προσφέρει λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR) που αγγίζει τα 130 dB, εξασφαλίζοντας πιστότητα ήχου επιπέδου στούντιο απευθείας από τη μητρική του υπολογιστή. Για τις ηχογραφήσεις, η ανάλυση ορίζεται στα 24-bit / 192 kHz (PCM), ενώ υποστηρίζεται DSD έως και DSD256.

Για τους χρήστες που απαιτούν μηδενικές καθυστερήσεις στην παραγωγή ή την αναπαραγωγή, η κάρτα υποστηρίζει το πρωτόκολλο ASIO 2.3. Η επιλογή μιας εσωτερικής λύσης PCIe εξασφαλίζει εγγενή ενσωμάτωση με το σύστημα, μεταφραζόμενη σε χαμηλότερο latency συγκριτικά με τις εξωτερικές λύσεις. Παράλληλα, εξαλείφει την ανάγκη για επιπλέον καλώδια και ξεχωριστά τροφοδοτικά που απαιτούν τα εξωτερικά DACs.

Διακριτός ενισχυτής για απαιτητικά ακουστικά

Στον τομέα της εξόδου ήχου, η Sound Blaster AE-X διαφοροποιείται από τις ενσωματωμένες λύσεις των μητρικών καρτών, καθώς διαθέτει έναν ειδικό, διακριτό ενισχυτή ακουστικών. Ο ενισχυτής αυτός έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για να τροφοδοτεί απαιτητικά ακουστικά υψηλής αντίστασης. Σε σύγκριση με τον τυπικό ήχο μιας μητρικής, οι χρήστες λαμβάνουν μεγαλύτερο δυναμικό εύρος, βελτιωμένο έλεγχο και λεπτομέρεια, καθώς και μια καθαρότερη και πιο ακριβή απόκριση στις χαμηλές συχνότητες.

Η συνδεσιμότητα του I/O panel καλύπτει όλες τις βασικές ανάγκες μιας σύγχρονης εγκατάστασης:

1 × 3.5 mm έξοδος ακουστικών

1 × 3.5 mm Mic-in / Line-in

2 × RCA Line-out (Left / Right)

1 × Optical (TOSLINK) Input

1 × Coaxial SPDIF Output

1 × HD Audio Front Panel Connector

Λογισμικό Creative NEXUS και Acoustic Engine

Η διαχείριση της κάρτας γίνεται μέσω της εφαρμογής Creative NEXUS, η οποία προσφέρει ενιαίο έλεγχο στο οικοσύστημα της εταιρείας. Το λογισμικό περιλαμβάνει έναν παραμετρικό ισοσταθμιστή 10 ζωνών για λεπτομερή μικρορύθμιση και τη λειτουργία Auto EQ. Το Auto EQ υποστηρίζει προφίλ ακουστικών που έχουν δημιουργηθεί απευθείας από την κοινότητα.

Ταυτόχρονα, το σύστημα υποστηρίζεται από τη σουίτα Sound Blaster Acoustic Engine, ενισχύοντας την ακρόαση με εργαλεία όπως:

Surround: Επέκταση του ηχητικού πεδίου.

Επέκταση του ηχητικού πεδίου. Crystalizer: Αποκατάσταση λεπτομερειών σε συμπιεσμένα αρχεία ήχου.

Αποκατάσταση λεπτομερειών σε συμπιεσμένα αρχεία ήχου. Bass: Έλεγχος στις χαμηλές συχνότητες.

Έλεγχος στις χαμηλές συχνότητες. Smart Volume: Σταθεροποίηση των επιπέδων ήχου μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών.

Σταθεροποίηση των επιπέδων ήχου μεταξύ διαφορετικών εφαρμογών. Dialog Plus: Ενίσχυση της καθαρότητας της φωνής.

Διαθεσιμότητα και τιμή

Η κάρτα ήχου Sound Blaster AE-X είναι διαθέσιμη από τις 28 Μαΐου 2026. Η τιμή της ανέρχεται στα 194.99€ και είναι άμεσα διαθέσιμη μέσα από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Creative.