Επίσημο merch για Halo, Forza και Fable στο νέο Xbox Game Studios Shop

Η Microsoft ανακοίνωσε επίσημα το λανσάρισμα του Xbox Game Studios Shop, ενός νέου, κεντρικού ψηφιακού προορισμού που συγκεντρώνει το επίσημο διαφημιστικό υλικό και τα συλλεκτικά αντικείμενα των εσωτερικών της στούντιο ανάπτυξης. Η κίνηση αυτή στοχεύει στην ενοποίηση της εμπειρίας των χρηστών που επιθυμούν να αποκτήσουν αυθεντικά προϊόντα από τις πιο εμβληματικές σειρές παιχνιδιών της πλατφόρμας, προσφέροντας παράλληλα άμεση πρόσβαση και στην ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με τοπική τιμολόγηση σε ευρώ.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τον John Friend, Senior Director του τμήματος Xbox Consumer Products, το κατάστημα ξεκινά τη λειτουργία του με μια αρχική, στοχευμένη συλλογή προϊόντων. Οι πρώτες σειρές που εκπροσωπούνται περιλαμβάνουν παγκοσμίως αναγνωρίσιμα franchises όπως τα Halo, Forza, Gears of War, Fable, Grounded και Sea of Thieves. Η στρατηγική της εταιρείας προβλέπει τη σταδιακή επέκταση του καταλόγου καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με νέες προσθήκες προϊόντων που θα συμπίπτουν χρονικά με τις μεγάλες κυκλοφορίες παιχνιδιών και τα επίσημα events της κοινότητας.

Η τρέχουσα γκάμα προϊόντων καλύπτει διάφορες κατηγορίες καθημερινής χρήσης και συλλογής, προσβάσιμες σε ποικίλα επίπεδα τιμών. Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν t-shirts, hoodies, καπέλα, κούπες, ποτήρια, καθώς και θήκες τηλεφώνων ή μικρά συλλεκτικά αντικείμενα. Η Microsoft ξεκαθάρισε ότι το Xbox Game Studios Shop δεν αντικαθιστά αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά δίπλα στα ήδη υπάρχοντα εξειδικευμένα ηλεκτρονικά καταστήματα του ομίλου, όπως το Blizzard Gear Store, το Call of Duty Shop, το Bethesda Gear Store και το Minecraft Shop.

Η δημιουργία αυτού του ενιαίου σημείου διάθεσης αποτελεί απάντηση στο πάγιο αίτημα της κοινότητας των παικτών για ευκολότερη πρόσβαση σε επίσημο υλικό, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων μεταπωλητών που συχνά αυξάνουν το κόστος μέσω υπερτιμημένων εισαγωγών. Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη συλλογή δεδομένων και σχολίων από τους ίδιους τους χρήστες σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στην ομάδα διαχείρισης να προσαρμόζει την προσφορά προϊόντων και να βελτιώνει την αγοραστική εμπειρία.

Οι αποστολές πραγματοποιούνται προς τη χώρα μας, με τις ανάλογες χρεώσεις μεταφορικών και τελωνειακών ρυθμίσεων να υπολογίζονται απευθείας κατά τη διαδικασία του checkout, αποτρέποντας δυσάρεστες εκπλήξεις κατά την παράδοση.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!