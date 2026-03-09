Επίσημο: Nothing Phone (4a) και (4a) Pro στην Ελλάδα - Τιμές και χαρακτηριστικά

Σύνοψη

Η Nothing ανακοίνωσε τη νέα σειρά smartphones Phone (4a) και Phone (4a) Pro με έμφαση στις αναβαθμισμένες κάμερες και τις επιδόσεις.

Και τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν κύριο αισθητήρα 50MP και περισκοπικό τηλεφακό 50MP με 3,5x οπτικό ζουμ (OIS).

Στο εσωτερικό τους βρίσκονται οι επεξεργαστές Snapdragon 7 Gen 4 (Pro) και 7s Gen 4 (βασικό μοντέλο) της Qualcomm.

Διαθέτουν φωτεινές οθόνες AMOLED (έως 5000 nits) και τρέχουν το νέο Nothing OS 4.1 που βασίζεται στο Android 16.

Η διάθεσή τους στην Ελλάδα ξεκινά μέσω προπαραγγελιών στο Πλαίσιο, με τιμές εκκίνησης τα 419€ για το Phone (4a) και τα 559€ για το Pro.

Η Nothing ανακοίνωσε τη νέα σειρά smartphone Phone (4a) και Phone (4a) Pro, παρουσιάζοντας ένα σημαντικό τεχνολογικό άλμα για τη μεσαία κατηγορία συσκευών της. Η νέα σειρά στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία, προσφέροντας premium σχεδιασμό, κορυφαίες κάμερες με περισκοπικό τηλεφακό περισκοπίου και αναβαθμισμένη απόδοση μέσω επεξεργαστών Snapdragon.

Σχεδιασμός, υλικά και ανθεκτικότητα

Ο σχεδιασμός των νέων συσκευών εξελίσσει τη χαρακτηριστική διαφανή αισθητική της εταιρείας. Το Phone (4a) Pro ξεχωρίζει καθώς διαθέτει μεταλλικό unibody σώμα με επίπεδες επιφάνειες και πάχος μόλις 7,95 mm, αποτελώντας το λεπτότερο τηλέφωνο που έχει κατασκευάσει ποτέ η Nothing. Η κατασκευή αυτή προσφέρει αναβαθμισμένη αίσθηση αφής, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει καλύτερη ψύξη χάρη στο σύστημα vapor chamber (VC) επιφάνειας 5300 mm². Το Pro μοντέλο φέρει πιστοποίηση IP65 για αντοχή στη σκόνη και το νερό, αντέχοντας σε βύθιση 25 εκατοστών για 20 λεπτά. Το βασικό Phone (4a) διαθέτει επίσης ενισχυμένο πλαίσιο αλουμινίου και βελτιωμένα μεταλλικά κουμπιά, με προστασία IP64 και αντίστοιχη αντοχή σε βύθιση. Χρωματικά, το Pro διατίθεται σε μαύρο, ασημί και μεταλλικό ροζ , ενώ το (4a) σε μαύρο, λευκό, διαφανές μπλε και απαλό ροζ.

Οθόνες κορυφαίων προδιαγραφών

Στον τομέα της απεικόνισης, το Phone (4a) Pro εξοπλίζεται με οθόνη AMOLED 6,83 ιντσών, ανάλυσης 1,5K (450PPI) και ρυθμό ανανέωσης 144Hz για εξαιρετικά ομαλή κίνηση. Η μέγιστη φωτεινότητά της φτάνει τα 5000 nits σε προβολή περιεχομένου HDR, ενώ η προστασία εξασφαλίζεται από γυαλί Corning Gorilla Glass 7i. Το Phone (4a) έρχεται με οθόνη AMOLED 6,78 ιντσών (1224 × 2720, 440PPI), ρυθμό ανανέωσης 120Hz και μέγιστη φωτεινότητα 4500 nits. Και τα δύο panels υποστηρίζουν ρυθμό δειγματοληψίας αφής 2500Hz και PWM dimming στα 2160Hz για μειωμένη καταπόνηση των ματιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

Φωτογραφία και περισκοπικός τηλεφακός

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση της σειράς εντοπίζεται στο σύστημα καμερών. Το Phone (4a) Pro ενσωματώνει έναν κύριο αισθητήρα Sony LYT700c μεγάλου μεγέθους με οπτικό σταθεροποιητή εικόνας (OIS) και, για πρώτη φορά, έναν περισκοπικό τηλεφακό 50MP με 3,5x OIS, ο οποίος προσφέρει δυνατότητα ψηφιακού ζουμ έως 140x. Η διάταξη ολοκληρώνεται με μια ultra-wide κάμερα της Sony και μια ευρυγώνια selfie κάμερα 32MP. Αντίστοιχα, το βασικό Phone (4a) ενσωματώνει κύριο αισθητήρα 50MP (OIS) και τον ίδιο τηλεφακό περισκοπίου 50MP, επιτρέποντας ζουμ από 0,6x έως 70x. Και τα δύο τηλέφωνα αξιοποιούν τη μηχανή επεξεργασίας εικόνας TrueLens Engine 4, υποστηρίζοντας λήψεις Ultra XDR σε φωτογραφίες και βίντεο (ακόμα και σε ανάλυση 4K), προσφέροντας ρεαλιστικά χρώματα και δυναμικό εύρος παρόμοιο με το Dolby Vision.

Επεξεργαστές Snapdragon και αυτονομία

Οι επιδόσεις των συσκευών ανατίθενται στη σειρά Snapdragon 7 της Qualcomm. Το Phone (4a) Pro τροφοδοτείται από τον νέο Snapdragon 7 Gen 4, ο οποίος παρέχει 27% ταχύτερη CPU, 30% βελτιωμένα γραφικά και 65% ισχυρότερη απόδοση τεχνητής νοημοσύνης, πλαισιωμένος από ταχύτατη μνήμη RAM LPDDR5X και αποθηκευτικό χώρο UFS 3.1. Το Phone (4a) εξοπλίζεται με τον Snapdragon 7s Gen 4 (με 7% ταχύτερη CPU/GPU έναντι της προηγούμενης γενιάς) και μνήμες LPDDR4x/UFS 3.1.

Η αυτονομία βασίζεται σε μπαταρία χωρητικότητας 5080mAh, η οποία εξασφαλίζει έως και 17 ώρες μικτής χρήσης. Η ταχεία φόρτιση 50W επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας στο 60% μέσα σε μόλις 30 λεπτά. Παράλληλα, το λογισμικό διαχείρισης υπόσχεται διατήρηση της υγείας της μπαταρίας πάνω από το 90% έπειτα από 1.200 κύκλους φόρτισης.

Λογισμικό Nothing OS 4.1 και Glyph Interface

Το Nothing OS 4.1 αποτελεί τη βάση των νέων συσκευών, όντας στημένο πάνω στο Android 16. Η Nothing δεσμεύεται για 3 χρόνια αναβαθμίσεων του λειτουργικού και 6 χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας. Το λογισμικό περιλαμβάνει νέα εργαλεία AI, όπως το Essential Search για άμεση εύρεση πληροφοριών σε πολλές εφαρμογές, το Essential Memory για εξατομίκευση αποτελεσμάτων και το Playground για δημιουργία custom εφαρμογών χωρίς κώδικα. Επιπλέον, το Essential Space επιτρέπει πλέον πρόσβαση στο cloud μεταξύ διαφορετικών συσκευών.

Το χαρακτηριστικό Glyph Interface, τα φωτιζόμενα στοιχεία στην πλάτη της συσκευής, έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Το Phone (4a) Pro διαθέτει ένα εντυπωσιακό Glyph Matrix 137 mini-LEDs που είναι 100% φωτεινότερο (έως 3000 nits) και καλύπτει μεγαλύτερη επιφάνεια. Το Phone (4a) ενσωματώνει 63 mini-LEDs (έως 3500 nits) χωρίς διαρροές φωτός. Τα φώτα λειτουργούν για ειδοποιήσεις, οπτικές ενδείξεις χρόνου/μπαταρίας και ως βοηθητικός φωτισμός (fill light) για φωτογραφίες.

Βιωσιμότητα

Στον τομέα του περιβάλλοντος, το Pro μοντέλο έχει αποτύπωμα άνθρακα 50,5kgCO₂e και περιέχει ανακυκλωμένα υλικά στο 16,6% του βάρους του, ενώ το (4a) σημειώνει αποτύπωμα 51,13kgCO₂e. Πάνω από το 99% της συσκευασίας δεν περιέχει πλαστικό.

Τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η σειρά Nothing Phone (4a) κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά μέσω του δικτύου Πλαίσιο. Το Phone (4a) είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία έως τις 13 Μαρτίου, με τιμή 419€ για την έκδοση 8/128GB και 499€ για την έκδοση 12/256GB. Το Phone (4a) Pro θα είναι διαθέσιμο από τις 14 Μαρτίου (με προπαραγγελίες έως 27.3), στα 559€ (8/128GB) και 639€ (12/256GB).

Με τη ματιά του Techgear

Η απόφαση της Nothing να ενσωματώσει περισκοπικότηλεφακό 50MP σε συσκευές μεσαίας κατηγορίας αποτελεί ένα ισχυρό τεχνολογικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Η προσθήκη των επεξεργαστών Snapdragon 7 Gen 4 και η αναβάθμιση του panel στις 6,83 ίντσες στα 144Hz (για το Pro), δικαιολογούν απόλυτα την τιμολόγηση. Ιδιαίτερα θετικό είναι το γεγονός ότι η εταιρεία επιλέγει καθαρό λογισμικό (Android 16 μέσω του Nothing OS 4.1), εστιάζοντας σε πρακτικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (Essential tools) και μακροχρόνια υποστήριξη 6 ετών στα security patches, ενισχύοντας την αξία της συσκευής σε βάθος χρόνου.