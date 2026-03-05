Η Nothing ανακοινώνει τα Phone (4a) και (4a) Pro από 349€ – Νέα over-ear ακουστικά Headphone (a)

Σύνοψη

Η στρατηγική της Nothing για το 2026 εστιάζει στον ουσιαστικό διαχωρισμό μεταξύ της βασικής και της Pro έκδοσης, κρατώντας τον σχεδιαστικό πυρήνα κοινό, αλλά προσφέροντας αναβαθμισμένες επιδόσεις για τους πιο απαιτητικούς χρήστες.

Οθόνες και ποιότητα κατασκευής

Το βασικό Phone (4a) εξοπλίζεται με οθόνη AMOLED 6.78 ιντσών, ανάλυσης 1224×2720 pixels, η οποία προσφέρει ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Η έκδοση Pro ανεβάζει τον πήχη με ένα panel 6.83 ιντσών, ταχύτερο ρυθμό ανανέωσης στα 144Hz και σημαντικά υψηλότερα επίπεδα φωτεινότητας. Και οι δύο συσκευές προστατεύονται από το νέο κρύσταλλο Gorilla Glass 7i της Corning, αφήνοντας στο παρελθόν το Panda Glass των προηγούμενων γενεών. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο πάχος του Phone (4a) Pro, το οποίο στα 7.95mm αποτελεί το πιο λεπτό smartphone που έχει κατασκευάσει η εταιρεία μέχρι σήμερα.

Hardware και επιδόσεις

Στο εσωτερικό των συσκευών εντοπίζονται ξεκάθαρες διαφοροποιήσεις που δικαιολογούν την ονομασία "Pro":

Nothing Phone (4a): Βασίζεται στο chipset Snapdragon 7s Gen 4 της Qualcomm. Πλαισιώνεται από ταχύτατο αποθηκευτικό χώρο UFS 3.1 και διατίθεται σε εκδόσεις με 8GB RAM / 128GB αποθήκευσης, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 12GB/256GB.

Βασίζεται στο chipset Snapdragon 7s Gen 4 της Qualcomm. Πλαισιώνεται από ταχύτατο αποθηκευτικό χώρο UFS 3.1 και διατίθεται σε εκδόσεις με 8GB RAM / 128GB αποθήκευσης, με δυνατότητα αναβάθμισης σε 12GB/256GB. Nothing Phone (4a) Pro: Ενσωματώνει τον ισχυρότερο Snapdragon 7 Gen 4. Σύμφωνα με τα τεχνικά δεδομένα της παρουσίασης, προσφέρει περίπου 30% ταχύτερη απόδοση σε CPU και GPU συγκριτικά με την απλή έκδοση, ενώ ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (AI) στο κύκλωμά του.

Κάμερες και λογισμικό

Ο φωτογραφικός εξοπλισμός παραμένει απόλυτα συμμετρικός και στις δύο συσκευές, κάτι που σπάνια συναντάμε στη βιομηχανία. Το σύστημα αποτελείται από:

Βασικό αισθητήρα 50MP με οπτική σταθεροποίηση.

με οπτική σταθεροποίηση. Τηλεφακό 50MP που προσφέρει 3.5x οπτικό zoom.

που προσφέρει 3.5x οπτικό zoom. Υπερευρυγώνιο φακό 8MP με αισθητήρα της Sony.

με αισθητήρα της Sony. Εμπρόσθια κάμερα (Selfie) στα 32MP.

Η διαφοροποίηση έρχεται μέσω του ISP (Image Signal Processor) του Pro μοντέλου, το οποίο ξεκλειδώνει τη δυνατότητα εγγραφής βίντεο 4K Ultra XDR και Dolby Vision, καθώς και ψηφιακό υβριδικό zoom που φτάνει έως το 140x. Οι συσκευές τρέχουν το νέο Nothing OS 4.1, το οποίο βασίζεται στο Android 16.

Ανασχεδιασμένο Glyph Interface και μπαταρία

Το χαρακτηριστικό διαφανές πίσω μέρος επιστρέφει, ωστόσο το σύστημα LED ειδοποιήσεων Glyph έχει επανασχεδιαστεί. Πλέον, το "Glyph Bar" τοποθετείται στη δεξιά γωνία της πλάτης και αποτελείται από 6 τετράγωνα τμήματα με 9 ανεξάρτητα ελεγχόμενα mini-LEDs. Η φωτεινότητα τους έχει αυξηθεί κατά 40%, ενώ προστέθηκε μια αποκλειστική κόκκινη λυχνία που λειτουργεί ως ένδειξη εγγραφής ήχου ή βίντεο. Η τροφοδοσία των συσκευών εξασφαλίζεται από μπαταρίες χωρητικότητας 5080 mAh με υποστήριξη ταχείας ενσύρματης φόρτισης στα 50W (δεν υποστηρίζεται ασύρματη φόρτιση).

Τι προσφέρουν τα νέα over-ear ακουστικά Nothing Headphone (a) και ποια είναι η αυτονομία τους;

Τα Nothing Headphone (a) αποτελούν τη νέα, πιο προσιτή over-ear πρόταση της εταιρείας με τιμή στα 159€. Ξεχωρίζουν για την κορυφαία αυτονομία που αγγίζει τις 135 ώρες (χωρίς ANC). Διαθέτουν οδηγούς τιτανίου 40mm, υποστήριξη LDAC για ήχο υψηλής ανάλυσης, Adaptive ANC έως 40dB και φυσικά χειριστήρια με ροδέλα και πλήκτρα.

Η Nothing συνεχίζει την επέκτασή της στον τομέα του ήχου παρουσιάζοντας την πιο ανταγωνιστική της πρόταση μέχρι σήμερα. Τα Headphone (a) στοχεύουν στη μεσαία κατηγορία τιμής, μειώνοντας το κόστος στο μισό σε σχέση με τα περσινά Headphone (1), διατηρώντας όμως τα βασικά τεχνικά πλεονεκτήματα.

Αυτονομία και φόρτιση

Η διαχείριση ενέργειας αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί της νέας συσκευής. Με απενεργοποιημένη την Ενεργή Ακύρωση Θορύβου (ANC), τα ακουστικά αποδίδουν 135 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής μέσω AAC codec. Με ενεργοποιημένο το ANC, η αυτονομία διαμορφώνεται στις 75 ώρες. Για τους απαιτητικούς χρήστες που θα επιλέξουν το πρωτόκολλο υψηλής ανάλυσης LDAC, η μπαταρία διαρκεί 90 ώρες (χωρίς ANC) ή 62 ώρες (με ANC). Η ταχεία φόρτιση μέσω USB-C αποδίδει 8 ώρες ακρόασης με μόλις 5 λεπτά στην πρίζα.

Ακουστική εμπειρία και σχεδιασμός

Η συσκευή αξιοποιεί δυναμικούς οδηγούς 40mm με επικάλυψη τιτανίου, συνδυασμένους με την τεχνολογία "AI-powered Dynamic Bass Enhancement" για την ενίσχυση των χαμηλών συχνοτήτων σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα Adaptive ANC (έως 40dB) προσαρμόζεται αυτόματα στο περιβάλλον, ενώ τα τρία μικρόφωνα Environmental Noise Cancellation (ENC) αναλαμβάνουν τον καθαρισμό της φωνής κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

Στον τομέα της εργονομίας, το βάρος τους ανέρχεται στα 310 γραμμάρια. Το σώμα τους κατασκευάζεται πλέον από πλαστικό (αντί για μέταλλο), ωστόσο διατηρούν την πιστοποίηση IP52 για αντοχή σε σκόνη και σταγόνες νερού. Τα μαξιλαράκια αποτελούνται από memory foam που αναπνέει. Τα φυσικά χειριστήρια παραμένουν: διαθέτουν Roller, Paddle και ένα κεντρικό Button, το οποίο πλέον μπορεί να προγραμματιστεί μέσω της εφαρμογής Nothing X για να λειτουργεί ως ασύρματο κλείστρο της κάμερας του smartphone.

Με τη ματιά του Techgear

Η τακτική της Nothing για το 2026 δείχνει ξεκάθαρη ωρίμανση. Η επιστροφή του τηλεφακού στα 50MP στο βασικό μοντέλο, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά στην Pro έκδοση, αποτελεί κίνηση υψηλής αξίας για τον τελικό καταναλωτή. Η διαφοροποίηση του Pro επικεντρώνεται στο chipset και στην οθόνη (144Hz vs 120Hz), δικαιολογώντας εν μέρει την τιμολογιακή διαφορά των 130€. Η απουσία ασύρματης φόρτισης είναι μια αναμενόμενη υποχώρηση για τη διατήρηση του κόστους, ωστόσο τα 50W ενσύρματης αναπλήρωσης είναι υπέρ-αρκετά για τα δεδομένα της κατηγορίας.

Όσον αφορά την αγορά, η τιμολόγηση μεταφράζεται εξαιρετικά ανταγωνιστικά. Με τα 349€ ως βάση για το Phone (4a) και τα 479€ για το Pro, η Nothing χτυπάει απευθείας τον πυρήνα των mid-rangers της Samsung και της Xiaomi.

Στα Headphone (a), τα 159€ θέτουν νέους κανόνες. Οι 135 ώρες αυτονομίας αποτελούν ένα αντικειμενικό, μετρήσιμο πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό.