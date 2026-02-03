Η Logitech παρουσιάζει τα νέα ακουστικά G325 - Υψηλή ποιότητα σε χαμηλή τιμή

Η Logitech G ανακοίνωσε το Logitech G325 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset, ένα νέο ασύρματο gaming headset σχεδιασμένο για παίκτες που θέλουν ευελιξία χωρίς κόπο, καθηλωτικό ήχο και άνεση όλη μέρα - σε καλή τιμή. Με προτεινόμενη τιμή λιανικής μόλις 84,99€, το G325 προσφέρει απόδοση LIGHTSPEED wireless και υψηλής ποιότητας ήχο, σε έναν σύγχρονο, μινιμαλιστικό σχεδιασμό.

Play & Chill, όπου κι αν σε πάει η μέρα

Σχεδιασμένο για πολύωρα sessions αλλά και για ζωή εν κινήσει, το Logitech G325 διαθέτει εξαιρετικά ελαφριά κατασκευή, μαλακά ear cushions και μοντέρνα εφαρμογή που παραμένει άνετη για ώρες.

Το G325 υιοθετεί καθαρό, μινιμαλιστικό design και διατίθεται σε τρεις εντυπωσιακές αποχρώσεις (lilac, μαύρο και λευκό), ώστε να ταιριάζει σε κάθε αισθητική.

Όλα τα βασικά χειριστήρια - ενεργοποίηση, Bluetooth, ένταση, mute και άλλα - είναι ενσωματωμένα απευθείας στο headset για άμεση και συγκεντρωμένη χρήση. Ο διαισθητικός αυτός σχεδιασμός μειώνει τους περισπασμούς και σου επιτρέπει να βυθιστείς πλήρως στο παιχνίδι. Επιπλέον, με πάνω από 24 ώρες συνεχόμενης αυτονομίας, το G325 εξασφαλίζει αδιάκοπο παιχνίδι, εργασία και ψυχαγωγία από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ασύρματο gaming, στο επόμενο επίπεδο

Το Logitech G325 αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται premium τιμή για premium χαρακτηριστικά.

Πρωταγωνιστής; Η τεχνολογία LIGHTSPEED wireless, που προσφέρει αξιόπιστη, χωρίς lag απόδοση - αρκετά γρήγορη για ανταγωνιστικά shooters και αρκετά ευέλικτη για όλη την ψηφιακή σου καθημερινότητα.

Και δεν σταματά εκεί. Με το USB dongle μπορείς να εναλλάσσεσαι εύκολα μεταξύ PC και κονσόλας, ενώ μέσω Bluetooth® συνδέεσαι άμεσα με mobile gaming συσκευές.

Με το πάτημα ενός κουμπιού, περνάς από ένα έντονο mobile gaming session σε μια κλήση ή στη μουσική σου - ιδανικό λοιπόν και για ‘gaming on the go’ εμπειρίες, είτε για ταξίδια, είτε για μετακινήσεις μέσα στην πόλη.

Game-ready ήχος, χωρίς εκπτώσεις

Με προηγμένο ήχο 24-bit, το G325 προσφέρει πλούσιο και λεπτομερή ήχο σε κάθε είδος παιχνιδιού. Από επικές μουσικές μέχρι κρίσιμες ηχητικές λεπτομέρειες - όπως βήματα ή βροχή σε Fortnite, Baldur’s Gate, Monster Hunter Wilds και πολλά ακόμα - το headset δημιουργεί ένα καθηλωτικό ηχητικό περιβάλλον που ανταγωνίζεται πολύ ακριβότερες λύσεις.

Κρυστάλλινη επικοινωνία, σε κάθε συσκευή

Το ενσωματωμένο beamforming μικρόφωνο προσφέρει καθαρή, φυσική φωνή σε κάθε gaming συσκευή. Είτε συντονίζεσαι με την ομάδα σου είτε απαντάς σε μια κλήση στη μέση του session, η επικοινωνία παραμένει πεντακάθαρη.

Αυτό που πραγματικά ξεχωρίζει το G325 είναι η ισορροπία ανάμεσα σε απόδοση και εξατομίκευση. Με πλήρη υποστήριξη μέσω Logitech G HUB και της mobile εφαρμογής, οι παίκτες μπορούν να ρυθμίσουν EQ, μικρόφωνο και AI-powered noise reduction, όπου κι αν παίζουν - στο σπίτι σε PC ή κονσόλα ή εν κινήσει με το κινητό ή το handheld τους.

Αξεπέραστη αξία

Με επαγγελματικού επιπέδου ασύρματη απόδοση, γεμάτο ήχο και άνεση όλη μέρα, σε τιμή μόλις 84,99€ το Logitech G325 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει value-for-money στο gaming.

Βασικά χαρακτηριστικά Logitech G325