Επίσημο: Το νέο AirTag είναι εδώ – Τι αλλάζει και ποια iPhone το εκμεταλλεύονται πλήρως

Μετά από σχεδόν μισή δεκαετία φημών και προσμονής από το αρχικό λανσάρισμα του 2021, η Apple προχώρησε σήμερα στα αποκαλυπτήρια του νέου AirTag. Αν και εξωτερικά η συσκευή μοιάζει σχεδόν πανομοιότυπη με τον προκάτοχό της, οι αλλαγές στο εσωτερικό της είναι αρκετές για να δικαιολογήσουν την αναβάθμιση, ειδικά για όσους βασίζονται στο οικοσύστημα της Apple για την ασφάλεια των προσωπικών τους αντικειμένων.

Το νέο chip: Η επανάσταση του Ultra Wideband Band

Το "βαρύ πυροβολικό" του νέου AirTag κρύβεται στην καρδιά της συσκευής. Η Apple ενσωμάτωσε το δεύτερης γενιάς Ultra Wideband (UWB) chip, μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στην ακρίβεια εντοπισμού. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, αυτή η αναβάθμιση επιτρέπει στη λειτουργία "Εύρεσης Ακριβείας" (Precision Finding) να λειτουργεί σε αποστάσεις έως και 50% μεγαλύτερες σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης θα μπορεί να λάβει τις χαρακτηριστικές οδηγίες κατεύθυνσης στην οθόνη του iPhone του από πολύ πιο μακριά, γλιτώνοντας την περιπλάνηση στον χώρο μέχρι να συνδεθεί το σήμα. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε και σε αναβάθμιση του Bluetooth chip, βελτιώνοντας τη γενικότερη εμβέλεια εντοπισμού όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός του φάσματος της Εύρεσης Ακριβείας.

Το "ψιλά γράμματα" της Συμβατότητας

Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων έρχεται με έναν αστερίσκο. Για να εκμεταλλευτεί κάποιος τη βελτιωμένη Εύρεση Ακριβείας, απαιτείται η κατοχή ενός iPhone που να διαθέτει επίσης το δεύτερης γενιάς UWB chip. Αυτό περιορίζει τη συγκεκριμένη λειτουργία στα μοντέλα iPhone 15 και νεότερα (συμπεριλαμβανομένων των σειρών iPhone 16 και iPhone 17), καθώς και στο επερχόμενο iPhone Air. Οι κάτοχοι παλαιότερων συσκευών θα μπορούν φυσικά να χρησιμοποιούν το νέο AirTag, αλλά χωρίς το πλεονέκτημα της αυξημένης εμβέλειας στην ακριβή καθοδήγηση.

Ένταση που ακούγεται

Πέρα από την εμβέλεια, η Apple φαίνεται πως άκουσε προσεκτικά το feedback της κοινότητας σχετικά με την ένταση του ηχείου. Το νέο AirTag έρχεται με ανασχεδιασμένο εσωτερικό που φιλοξενεί ένα ηχείο 50% πιο δυνατό. Η αλλαγή αυτή είναι κρίσιμη για σενάρια καθημερινότητας, όπως όταν τα κλειδιά έχουν γλιστρήσει βαθιά μέσα στα μαξιλάρια του καναπέ ή όταν μια βαλίτσα βρίσκεται κάτω από σωρούς άλλων αποσκευών, όπου το ηχητικό σήμα του πρώτου μοντέλου συχνά πνιγόταν.

Σχεδιασμός και αυτονομία: Η συνταγή που κερδίζει

Σε επίπεδο design, η Apple επέλεξε να μην πειραματιστεί. Το στρογγυλό, λευκό σχήμα παραμένει ίδιο, με μια ανεπαίσθητη αύξηση στο βάρος που δύσκολα θα γίνει αντιληπτή. Το σημαντικότερο για τους χρήστες είναι ότι διατηρείται η συμβατότητα με όλα τα υφιστάμενα αξεσουάρ και μπρελόκ της αγοράς, οπότε δεν απαιτείται αγορά νέων θηκών.

Επιπλέον, η εταιρεία διατήρησε την αποσπώμενη μπαταρία CR2032, μια επιλογή που επικροτείται από τους καταναλωτές για την ευκολία και το χαμηλό κόστος αντικατάστασης, ενώ η ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη παραμένει στην πιστοποίηση IP67.

Το οικοσύστημα επεκτείνεται: watchOS και iOS 26

Η κυκλοφορία του νέου AirTag συνοδεύεται από απαραίτητες ενημερώσεις λογισμικού. Η συσκευή θα απαιτεί το επερχόμενο update iOS 26.2.1 για να λειτουργήσει πλήρως. Παράλληλα, η Apple επεκτείνει τη λειτουργικότητα της Εύρεσης Ακριβείας και στο Apple Watch (Series 9, Ultra 2 και νεότερα) μέσω του watchOS 26.2.1, επιτρέποντας στους χρήστες να εντοπίζουν τα αντικείμενά τους κοιτώντας απλά τον καρπό τους, μια δυνατότητα που έλειπε αισθητά τα προηγούμενα χρόνια.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Σε μια ευχάριστη έκπληξη για την αγορά, η Apple διατήρησε την τιμολόγηση σταθερή. Στις ΗΠΑ, το κόστος παραμένει στα 29 δολάρια για τη μία συσκευή και στα 99 δολάρια για το πακέτο των τεσσάρων, με τις παραγγελίες να έχουν ήδη ανοίξει και τη διαθεσιμότητα στα φυσικά καταστήματα να αναμένεται εντός της εβδομάδας.