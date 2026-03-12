Huawei FreeBuds Pro 5 Review: Η νέα σταθερά στην ακύρωση θορύβου και τον ασύρματο ήχο

Η κατηγορία των ασύρματων ακουστικών υψηλών επιδόσεων απαιτεί πλέον διαρκή τεχνολογική εξέλιξη, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν την τέλεια ισορροπία μεταξύ κορυφαίας ηχητικής πιστότητας, αδιαπέραστης απομόνωσης θορύβων και εργονομικού σχεδιασμού.

Η Huawei με τα FreeBuds Pro 5 επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα της αγοράς, παρουσιάζοντας ένα σετ ακουστικών που ενσωματώνει διπλούς οδηγούς, αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης για την ακύρωση θορύβου και δυνατότητα μετάδοσης ήχου χωρίς απώλειες με ρυθμό δεδομένων που αγγίζει τα 2.3Mbps. Η συσκευή απευθύνεται ξεκάθαρα στους απαιτητικούς χρήστες που δεν διαπραγματεύονται την ποιότητα του ήχου τους, είτε βρίσκονται σε ένα θορυβώδες αεροπλάνο είτε απολαμβάνουν κλασική μουσική στην ησυχία του σπιτιού τους.

Όπως σε κάθε λανσάρισμα της Huawei, έτσι και τώρα έχουμε στα αυτιά μας τα νέα FreeBuds Pro 5 εδώ και αρκετές ημέρες προκειμένου να σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας σε ένα ακόμα review εδώ στο Techgear.gr.

Σχεδιασμός, υλικά και εργονομία που εστιάζουν στην άνεση

Η σχεδιαστική φιλοσοφία των FreeBuds Pro 5 διατηρεί τον αναγνωρίσιμο χαρακτήρα της σειράς, αλλά προχωρά σε καίριες επεμβάσεις που βελτιώνουν αισθητά την εμπειρία χρήσης. Η εταιρεία κατάφερε να μειώσει τον συνολικό όγκο των ακουστικών κατά 10% και το βάρος τους κατά 6% συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά. Με βάρος μόλις 5,5 γραμμάρια ανά ακουστικό, η αίσθηση στο αυτί είναι εξαιρετικά ελαφριά, επιτρέποντας πολύωρη χρήση χωρίς να προκαλείται κόπωση ή πίεση στον ακουστικό πόρο. Ο επανασχεδιασμός της περιοχής επαφής με το αυτί, βασισμένος σε εκτενή δεδομένα εργονομίας, εξασφαλίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, ακόμα και κατά τη διάρκεια έντονης σωματικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στα υλικά κατασκευής. Εμείς έχουμε στη διάθεση μας τη λευκή απόχρωση και παρατηρήσαμε ότι έχει γίνει στροφή σε matte υφή αντί του κλασικού glossy των προηγούμενων γενεών. Αυτή η επιλογή όχι μόνο προσδίδει μια πολυτελή αίσθηση στην αφή, αλλά αποτρέπει τις δαχτυλιές και τις γρατσουνιές, διατηρώντας την αρχική της εμφάνιση. Η θήκη φόρτισης διαθέτει έναν νέο, κρυφό μεντεσέ που κάνει το άνοιγμα και το κλείσιμο απόλυτα ομαλό, ενώ ο ενσωματωμένος δακτύλιος LED τεσσάρων χρωμάτων παρέχει άμεση οπτική ενημέρωση για την κατάσταση της μπαταρίας και τη λειτουργία σύζευξης.

Επιπλέον, η ανθεκτικότητα αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου μοντέλου. Τα ίδια τα ακουστικά φέρουν πιστοποίηση IP57, καθιστώντας τα πλήρως ανθεκτικά στη σκόνη, τον ιδρώτα και το νερό. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μια ξαφνική νεροποντή ή μια απαιτητική προπόνηση δεν αποτελούν απειλή για την ακεραιότητά τους. Η θήκη φόρτισης, από την άλλη πλευρά, περιορίζεται σε πιστοποίηση IP54, παρέχοντας προστασία από καθημερινές πιτσιλιές, απαιτώντας ωστόσο λίγο μεγαλύτερη προσοχή από τον χρήστη.

Ήχος και απόδοση χωρίς συμβιβασμούς

Το μεγαλύτερο τεχνολογικό επίτευγμα των FreeBuds Pro 5 εντοπίζεται στο εσωτερικό τους. Το ακουστικό σύστημα διπλού οδηγού αποτελείται από έναν υπερ-γραμμικό δυναμικό οδηγό διπλού μαγνήτη, υπεύθυνο για τα βαθιά μπάσα, και έναν εξαιρετικά λεπτό επίπεδο οδηγό (planar diaphragm) που αναλαμβάνει τις υψηλές συχνότητες. Η συνεργασία αυτών των δύο, καθοδηγούμενη από ένα προηγμένο κύκλωμα με διπλούς επεξεργαστές σήματος (DSP) και διπλούς ψηφιοαναλογικούς μετατροπείς (DAC), παράγει ένα ηχητικό αποτέλεσμα κορυφαίας διαύγειας. Ο διαχωρισμός των συχνοτήτων είναι τόσο καθαρός που η παραμόρφωση στις χαμηλές συχνότητες μειώνεται δραματικά, ενώ οι υψηλές παραμένουν κρυστάλλινες και λαμπερές, αγγίζοντας τα 48kHz.

Για τους λάτρεις του ήχου υψηλής ανάλυσης, η Huawei ενσωματώνει το αποκλειστικό L2HC 4.0 codec. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το σύστημα αυτό επιτρέπει ρυθμό μετάδοσης ασύρματων δεδομένων έως και 2.3Mbps, μεταφέροντας ήχο επιπέδου 48kHz/24-bit χωρίς απολύτως καμία απώλεια. Η ακρόαση πολύπλοκων μουσικών κομματιών (π.χ. κλασική ή ηλεκτρονική μουσική) αποκαλύπτει λεπτομέρειες που συνήθως χάνονται στη συμπίεση των συμβατικών Bluetooth ακουστικών. Οι φωνές τοποθετούνται κεντρικά και ξεκάθαρα, τα έγχορδα διατηρούν την υφή τους και το μπάσο παραμένει ελαστικό και ελεγχόμενο, χωρίς να καλύπτει τις μεσαίες συχνότητες.

Η εξατομίκευση του ήχου ενισχύεται περαιτέρω μέσω τεσσάρων προεπιλεγμένων προφίλ (Balanced, Voice, Classical, Bass) τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με ειδικούς ακουστικής. Παράλληλα, ο αλγόριθμος Adaptive EQ προσαρμόζει δυναμικά τον ήχο σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο αναπαραγωγής, τη δομή του αυτιού του χρήστη και την εφαρμογή του ακουστικού, εξασφαλίζοντας μια σταθερή ακουστική εμπειρία ανεξαρτήτως συνθηκών. Στο πακέτο προστίθεται και η υποστήριξη Spatial Audio με δυναμική παρακολούθηση της κίνησης του κεφαλιού, η οποία δημιουργεί μια τρισδιάστατη, κινηματογραφική αίσθηση κατά την παρακολούθηση ταινιών ή το gaming, τοποθετώντας τον ακροατή στο επίκεντρο της δράσης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ακύρωσης θορύβου

Η ενεργή ακύρωση θορύβου (ANC) έχει αναχθεί στο σημαντικότερο ίσως κριτήριο επιλογής premium ακουστικών. Τα FreeBuds Pro 5 αντιμετωπίζουν αυτή την πρόκληση χρησιμοποιώντας ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης "Dual-Engine". Οι δύο οδηγοί κάθε ακουστικού δεν παράγουν μόνο μουσική, αλλά εκπέμπουν ταυτόχρονα και ανεστραμμένα ηχητικά κύματα για την εξουδετέρωση του περιβαλλοντικού θορύβου. Η ενσωματωμένη μονάδα επεξεργασίας εκτελεί τετρακόσιες χιλιάδες υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο, προσαρμόζοντας την ακύρωση στις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος.

Το αποτέλεσμα είναι μια εντυπωσιακή βελτίωση της τάξης του 220% σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, επιτυγχάνοντας μείωση θορύβου έως και 47dB. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται στην ικανότητα των ακουστικών να "εξαφανίζουν" τον βαθύ, σταθερό βόμβο ενός κινητήρα αεροπλάνου, τον θόρυβο των γραμμών του μετρό ή την οχλαγωγία μιας καφετέριας, καταστάσεις που βιώσαμε έντονα στην αποστολή μας στη Βαρκελώνη για το MWC 2026. Ακόμη και οι πιο δύσκολες συχνότητες, όπως οι ανθρώπινες ομιλίες στο βάθος, καταστέλλονται σε βαθμό που να μην αποσπούν την προσοχή του χρήστη.

Αντίστοιχα εξαιρετική είναι και η υλοποίηση της λειτουργίας Awareness Mode. Τα μικρόφωνα υψηλής ευκρίνειας συλλαμβάνουν τον εξωτερικό ήχο και τον μεταφέρουν στο αυτί με απόλυτη φυσικότητα, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης των ακουστικών. Η προσθήκη της λειτουργίας "Conversation Awareness" κάνει τη διαδικασία πλήρως αυτοματοποιημένη. Μόλις ο χρήστης αρχίσει να μιλάει, τα ακουστικά χαμηλώνουν άμεσα την ένταση της μουσικής και ενεργοποιούν τη λειτουργία διαφάνειας. Μόλις η συζήτηση ολοκληρωθεί, η αναπαραγωγή και η ακύρωση θορύβου επανέρχονται ομαλά στα προηγούμενα επίπεδα.

Εξαιρετικά καθαρή επικοινωνία

Η πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων σε εξωτερικούς χώρους αποτελεί συχνά αχίλλειο πτέρνα για πολλά ασύρματα ακουστικά, λόγω του ανέμου και του θορύβου της πόλης. Η Huawei εξόπλισε τα FreeBuds Pro 5 με ένα σύστημα τριών μικροφώνων, σε συνδυασμό με έναν αισθητήρα οστικής αγωγιμότητας (VPU) και έναν αλγόριθμο βαθιάς μηχανικής μάθησης (DNN). Αυτό το σύστημα επικεντρώνεται αποκλειστικά στην απομόνωση της φωνής του χρήστη, διαχωρίζοντάς την από τους ήχους του περιβάλλοντος.

Οι δοκιμές στις πολύβουες πλατείες της Βαρκελώνης αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα αυτής της αρχιτεκτονικής. Τα ακουστικά μπορούν να διατηρήσουν την καθαρότητα της φωνής σε περιβάλλοντα με θόρυβο που αγγίζει τα 100dB, όπως μια δυνατή συναυλία ή ένα γεμάτο γήπεδο (δυστυχώς το Κλεάνθης Βικελίδης δεν περνάει και τις καλύτερες ημέρες του, αλλά επιφυλάσσομαι για δοκιμή στο Παλέ). Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η αντοχή τους στον άνεμο. Ο σχεδιασμός τους αποτρέπει τον στροβιλισμό του αέρα γύρω από τα μικρόφωνα, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επικοινωνία ακόμα και όταν φυσάει με ταχύτητα δέκα μέτρων ανά δευτερόλεπτο. Αυτό τα καθιστά εξαιρετική επιλογή για όσους κάνουν ποδήλατο, τρέχουν σε ανοιχτούς χώρους ή περπατούν σε περιοχές με έντονους ανέμους, διασφαλίζοντας ότι ο συνομιλητής θα ακούει μόνο τη φωνή τους και όχι τον ενοχλητικό θόρυβο του αέρα.

Αυτονομία και συνδεσιμότητα

Ένα σετ ακουστικών αυτής της κατηγορίας οφείλει να συνοδεύει τον χρήστη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας χωρίς το άγχος της μπαταρίας. Τα FreeBuds Pro 5 ανταποκρίνονται ικανοποιητικά σε αυτή την απαίτηση. Με απενεργοποιημένη την ακύρωση θορύβου, προσφέρουν θεωρητικά έως και 9 ώρες συνεχόμενης αναπαραγωγής με μία μόνο φόρτιση, ένας αριθμός που καλύπτει άνετα μια πλήρη εργάσιμη ημέρα ή μια υπερατλαντική πτήση. Σε συνδυασμό με τη θήκη φόρτισης, η συνολική αυτονομία αγγίζει τις 38 ώρες. Φυσικά, η ενεργοποίηση του ANC και του ήχου υψηλής ανάλυσης μειώνει αυτούς τους χρόνους, ωστόσο η υποστήριξη γρήγορης φόρτισης προσφέρει άμεση λύση όταν ο χρόνος πιέζει. Η θήκη υποστηρίζει τόσο ενσύρματη (USB-C) όσο και ασύρματη φόρτιση, προσθέτοντας πόντους στην καθημερινή ευκολία.

Η συνδεσιμότητα διαχειρίζεται με υποδειγματικό τρόπο, υποστηρίζοντας ταυτόχρονη σύνδεση σε δύο συσκευές (multipoint). Αυτό επιτρέπει στον χρήστη να παρακολουθεί μια ταινία στο tablet ή το laptop του και να απαντά άμεσα σε μια κλήση που δέχεται στο κινητό του, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης αποσύνδεσης και επανασύνδεσης. Η μετάβαση είναι ομαλή και λειτουργεί εξαιρετικά σε όλα τα λειτουργικά συστήματα (iOS, Android, Windows, Mac). Η παραμετροποίηση των ακουστικών, όπως η επιλογή προφίλ ήχου, η ρύθμιση των χειρονομιών ελέγχου και η ενεργοποίηση του spatial audio, γίνεται μέσω της εφαρμογής Huawei Audio Connect. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή είναι άμεσα διαθέσιμη τόσο στο App Store της Apple όσο και στα καταστήματα εφαρμογών του Android, λύνοντας παλαιότερα προβλήματα προσβασιμότητας.

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Τα Huawei FreeBuds Pro 5 επιτυγχάνουν μια αξιοσημείωτη ισορροπία μεταξύ ακουστικής πιστότητας και πρακτικότητας. Στα ισχυρά τους πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται αναμφίβολα η ποιότητα του ήχου. Η εφαρμογή των διπλών οδηγών προσφέρει μια ευρύχωρη, δυναμική και εξαιρετικά καθαρή ακουστική σκηνή, η οποία μπορεί να συγκριθεί άμεσα με ενσύρματα ακουστικά υψηλού κόστους. Η απόδοση της ενεργής ακύρωσης θορύβου είναι υποδειγματική, καταπνίγοντας κυριολεκτικά τις χαμηλές συχνότητες, ενώ η αντοχή των μικροφώνων στον άνεμο αποτελεί σημείο αναφοράς για την κατηγορία. Επιπρόσθετα, η αυστηρή πιστοποίηση IP57 για τα ακουστικά προσφέρει σιγουριά για χρήση σε κάθε είδους δραστηριότητα.

Στον αντίποδα, η συσκευή φέρει ορισμένους περιορισμούς που πρέπει να συνυπολογιστούν. Το σημαντικότερο ίσως μειονέκτημα αφορά το πιο δυνατό της χαρακτηριστικό: την υποστήριξη ήχου L2HC 4.0 στα 2.3Mbps. Για να εκμεταλλευτεί κανείς το απόλυτο μέγιστο των δυνατοτήτων των ακουστικών, πρέπει να διαθέτει μια συμβατή συσκευή Huawei της σειράς Pura 70, Mate 60 ή Mate 70, με το αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα (EMUI 14.2/15.0). Σε συσκευές άλλων κατασκευαστών, ο ήχος περιορίζεται στα -αντικειμενικά εξαιρετικά, αλλά όχι κορυφαία- 990kbps (πέριξ της ποιότητας CD). Ένα δεύτερο στοιχείο που χρήζει αναφοράς είναι η διαφοροποίηση στην αντοχή μεταξύ των ακουστικών και της θήκης. Παρότι τα ακουστικά είναι πρακτικά αδιάβροχα (IP57), η θήκη προστατεύεται μόνο από πιτσιλιές (IP54), γεγονός που απαιτεί προσοχή όταν τη μεταφέρετε σε βρεγμένα ρούχα ή τσάντες παραλίας.

Για ποιον αξίζει η αγορά τους;

Τα Huawei FreeBuds Pro 5 αντιπροσωπεύουν μια ώριμη, εξαιρετικά σχεδιασμένη λύση που θέτει τους κανόνες στην premium κατηγορία ασύρματων ακουστικών.

Ιδανικό για: