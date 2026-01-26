Gadgets

Τα HUAWEI FreeClip 2 είναι διαθέσιμα από σήμερα στην Ελλάδα

Christos Elpidis
Η Huawei ανακοινώνει ότι τα HUAWEI FreeClip 2 είναι επίσημα διαθέσιμα από σήμερα στην ελληνική αγορά, σηματοδοτώντας την εμπορική έναρξη της νέας γενιάς open-ear ακουστικών που έχουν σχεδιαστεί για να φοριούνται όλη την ημέρα, προσφέροντας άνεση και σύγχρονο lifestyle.

Με αναβαθμισμένο Airy C-bridge σχεδιασμό και βάρος μόλις 5,1 γραμμάρια ανά ακουστικό, τα FreeClip 2 προσφέρουν σταθερή και σχεδόν «αόρατη» εφαρμογή, βασισμένη σε ανάλυση περισσότερων από 10.000 δειγμάτων αυτιών παγκοσμίως. Ο open-ear χαρακτήρας τους επιτρέπει στον χρήστη να παραμένει συνδεδεμένος με το περιβάλλον του, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα του ήχου και την ιδιωτικότητα που χρειάζεται στις κλήσεις.

Στον πυρήνα τους, τα HUAWEI FreeClip 2 ενσωματώνουν NPU AI επεξεργαστή με 10× αυξημένη υπολογιστική ισχύ, εξασφαλίζοντας έξυπνη προσαρμογή έντασης και καθαρότητας φωνής σε πραγματικό χρόνο. Ο οδηγός διπλού διαφράγματος προσφέρει 100% ισχυρότερο μπάσο και ένταση, ενώ το σύστημα τριών μικροφώνων διασφαλίζει καθαρές και σταθερές κλήσεις, ακόμη και σε θορυβώδη αστικά περιβάλλοντα.

Σχεδιασμένα για πραγματική καθημερινή χρήση, τα FreeClip 2 διαθέτουν πιστοποίηση IP57, σύνδεση με δύο συσκευές, αυτόματη εναλλαγή αριστερού-δεξιού ακουστικού και αυτονομία έως 38 ώρες με τη θήκη φόρτισης, καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες εργασίας, μετακίνησης και ελεύθερου χρόνου. Και όπως όλα τα wearables της HUAWEI, τα FreeClip 2 είναι συμβατά με Android και iOS συσκευές.

Τα HUAWEI FreeClip 2 είναι διαθέσιμα από σήμερα στο δίκτυο καταστημάτων των επίσημων συνεργατών της Huawei στην Ελλάδα.

