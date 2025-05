Επίσημο: Ο Hideo Kojima ετοιμάζει anime μεταφορά του Death Stranding!

Ο θρυλικός δημιουργός Hideo Kojima αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια anime μεταφορά του Death Stranding, ενισχύοντας τη μεταφορά του ιδιαίτερου αυτού κόσμου από το gaming στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η είδηση ήρθε μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Vogue Japan, όπου επιβεβαίωσε και την παράλληλη παραγωγή μιας live-action ταινίας με την υπογραφή της A24, της ανεξάρτητης κινηματογραφικής εταιρείας γνωστής για έργα υψηλής αισθητικής.

Στη συνέντευξη, ο Kojima ανέφερε πως εργάζεται ταυτόχρονα και στις δύο μεταφορές, ενώ εξήγησε τη δική του οπτική για την προσαρμογή βιντεοπαιχνιδιών σε οπτικοακουστικά μέσα.

Υπάρχουν έργα όπως το The Last of Us, που παραμένουν πιστά στην αρχική ιστορία του παιχνιδιού, και ταινίες όπως το The Super Mario Bros Movie, που λειτουργούν κυρίως ως φόρος τιμής για τους fans. Αν και και τα δύο μοντέλα έχουν τις αρετές τους, εγώ ως σινεφίλ θέλω να εμβαθύνω στις εκφραστικές δυνατότητες του κινηματογράφου.